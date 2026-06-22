울산시, 노동위·감사청렴위 신설한다 "시장 권한 스스로 분산"

울산광역시가 민선 9기에는 시장 직속 '노동특보'를 폐지하고, 독립적인 합의제 행정기구인 '노동위원회'를 신설한다.
김상욱 울산광역시장 당선인은 22일 민선 9기 조직개편과 관련한 첫 브리핑에서 이같은 내용을 담은 합의제 행정기구 도입안을 발표했다.
'노동위원회' 신설은 그간 특보 중심 구조가 정책 조정과 다양한 노동 현안 대응에 한계를 보였다는 김 당선인의 판단에 따른 것이다.
발표에 따르면 신설되는 위원회는 위원 간 논의와 합의를 기반으로 운영되며, 노동정책과 권익보호를 전담하는 팀을 두어 정책 실행력을 강화할 계획이다. 특히 산업의 AX전환 과정에서 성과가 공정하게 분배되도록 하는 데에도 중점을 둘 예정이다.
감사 기능 개편도 함께 추진된다. 기존 행정부시장 소속 감사관을 폐지하고, 시장으로부터 독립된 '감사청렴위원회'를 신설한다. 인수위는 "이는 감사조직이 그간 독립성과 실효성 측면에서 한계를 드러냈다는 지적을 반영한 조치"라고 밝혔다.
새 위원회는 외부 전문가가 참여하는 합의제 기구로 운영되며, 감사총괄·기술감사 등 분야별 전담팀을 갖출 예정이다. 감사청렴위원장은 개방형 직위로 운영된다.
김 당선인은 이번 합의제 행정기구 신설에 대해 "집단지성에 기반한 청렴하고 효율적인 시정을 구현하겠다"며 "노동중심 산업AX 대전환의 성과가 시민과 노동자에게 돌아가는 울산을 만들겠다"고 강조했다.
한편 민선 9기 첫 조직개편(안)은 다음달 시의회 임시회에 상정하여 심의·의결을 거쳐 7월 말 시행할 계획이다.