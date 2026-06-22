울산시, 노동위·감사청렴위 신설한다 "시장 권한 스스로 분산"

큰사진보기 ▲김상욱 울산광역시장 당선인이 6월 22일 인수위 사무실에서 민선 9기 조직개편안 1차 브리핑을 하고 있다. ⓒ 유튜브생방송 관련사진보기

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울산광역시가 민선 9기에는 시장 직속 '노동특보'를 폐지하고, 독립적인 합의제 행정기구인 '노동위원회'를 신설한다.김상욱 울산광역시장 당선인은 22일 민선 9기 조직개편과 관련한 첫 브리핑에서 이같은 내용을 담은 합의제 행정기구 도입안을 발표했다.'노동위원회' 신설은 그간 특보 중심 구조가 정책 조정과 다양한 노동 현안 대응에 한계를 보였다는 김 당선인의 판단에 따른 것이다.발표에 따르면 신설되는 위원회는 위원 간 논의와 합의를 기반으로 운영되며, 노동정책과 권익보호를 전담하는 팀을 두어 정책 실행력을 강화할 계획이다. 특히 산업의 AX전환 과정에서 성과가 공정하게 분배되도록 하는 데에도 중점을 둘 예정이다.감사 기능 개편도 함께 추진된다. 기존 행정부시장 소속 감사관을 폐지하고, 시장으로부터 독립된 '감사청렴위원회'를 신설한다. 인수위는 "이는 감사조직이 그간 독립성과 실효성 측면에서 한계를 드러냈다는 지적을 반영한 조치"라고 밝혔다.새 위원회는 외부 전문가가 참여하는 합의제 기구로 운영되며, 감사총괄·기술감사 등 분야별 전담팀을 갖출 예정이다. 감사청렴위원장은 개방형 직위로 운영된다.김 당선인은 이번 합의제 행정기구 신설에 대해 "집단지성에 기반한 청렴하고 효율적인 시정을 구현하겠다"며 "노동중심 산업AX 대전환의 성과가 시민과 노동자에게 돌아가는 울산을 만들겠다"고 강조했다.한편 민선 9기 첫 조직개편(안)은 다음달 시의회 임시회에 상정하여 심의·의결을 거쳐 7월 말 시행할 계획이다.