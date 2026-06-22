'여고생 살해' 장윤기 "성범죄 목적 살인? 다음에 입장 표명"

큰사진보기 ▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생(17)을 살해하고, 도우러 온 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)가 14일 오전 광주광역시 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲광주전남여성단체연합 등 시민단체가 22일 광주지방법원 정문에서 기자회견을 열고, 잔혹하게 여고생을 살해한 장윤기에게 법정 최고형을 선고해달라고 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

여고생을 잔혹하게 살해한 장윤기(23)가 첫 재판에서 계획 살인 등 공소사실 대부분을 인정했지만, 성범죄를 저지르려다 살인하게 됐는지에 대한 입장은 다음 기일에 밝히겠다고 했다.광주지방법원 형사 13부(재판장 이정호)는 22일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속기소 된 장윤기의 첫 공판 기일을 열었다.장윤기는 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 광주광역시 광산구 월계동 일대를 배회하던 중 이채원(16) 양을 발견한 뒤 성폭행할 목적으로 납치하려다 실패하자, 길에서 목 등을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고 비명을 듣고 달려온 고교생 A(17)군에게도 수차례 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 기소됐다.또한 식당 아르바이트를 하며 알게 된 이주 여성 B(26)씨에 대한 강간 등 상해 및 감금, 살인 예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 받는다.이와 함께 지난해 6~7월 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7회에 걸쳐 짧은 반바지를 입은 성명불상 여중생의 하체 부위를 휴대전화로 불법 촬영한 혐의도 공소사실에 포함됐다.장윤기 측 국선변호인은 이날 법정에서 계획 범행 등 공소사실에 기재된 대부분 혐의를 인정했다.다만, 이채원 양을 성폭행하려다 살해한 것인지에 대해서는 "증거 기록을 바탕으로 피고인과 협의가 필요하다. 다음 기일에 최종 의견을 드리겠다"고 말했다."변호인과 같은 생각이냐"라는 재판장에 질문에 장윤기도 "네. 맞습니다"고 답했다.국민참여재판을 원하느냐는 질문에는 "아니오"라고 말했다.피해자 이채원 양측 법률대리인은 "피고인은 피해자의 생명을 빼앗고자 수차례 옆구리와 목 부위를 찔러 경동맥을 완전히 절단하는 등 이루 말할 수도 없을 정도로 잔혹하게 살해했다"며 "겨우 16살 고등학생을 무참히 살해하고도 자필 의견서를 통해 성범죄 고의를 부인하는 등 자신의 범행을 조금도 뉘우치지 않고 있다"고 질타했다.또한 "피고인은 법원에 제출한 의견서에 수용 생활 중 기회가 있다면 자격증 취득에 도전해 보겠다는 내용을 직접 기재했다. 피해자의 시간은 16살에 영원히 멈췄는데, 장윤기는 재판받는 이 순간조차 자신의 미래를 계획하고 있다"고 비판했다.그러면서 "장윤기의 이러한 모습은 대법원 양형위원회가 정한 특별 가중 양형 인자에 해당할 수 있다"며 "부디 이를 장윤기의 양형 가중 사유로 충분히 고려해 주기 바란다"고 강조했다.재판부는 앞으로 3∼4차례 정도 속행 공판을 열어 증거조사, 증인신문 등을 이어갈 예정이다.다음 재판은 다음 달 13일 오전 10시 법정동 201호에서 진행한다.광주전남여성단체연합 등 시민단체는 이날 광주지방법원 정문에서 기자회견을 열고, 장윤기에게 법정 최고형을 선고해달라고 촉구했다.단체는 "우발적인 범죄나 단순 살인 사건이 아니다. 반복된 여성 대상 폭력이 끝내 살인으로 이어진 것"이라며 "여성에 대한 차별과 지배의식이 만들어낸 여성 혐오 범죄다. 가해자 장윤기를 엄중 처벌하라"고 밝혔다.기자회견에 참석한 이 양의 어머니도 "법을 만들어서라도 가장 무거운 처벌이 내려져야 한다. 그것이 억울하게 생을 마감한 저희 딸을 위한 최소한의 정의라고 생각한다"고 호소했다.