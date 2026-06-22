'유아 영어학원'...교육부는 규제하는데, 초중고는 현수막 홍보?

큰사진보기 ▲문제의 초중고 공용 현수막 게시대. ⓒ 학벌없는사회를위한시민모임 관련사진보기

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공교육 기관인 사립 광주삼육초와 호남삼육중고교의 공용 현수막 게시대. 같은 정문을 쓰는 이들 학교의 게시대에 사설 영어학원 광고 현수막이 붙어 있어 논란이 되고 있다. '7세 고시' 논란이 일자, 교육부는 유아 영어학원에 대한 규제에 나섰지만, 학교는 유아 영어학원 홍보를 해준 셈이어서 '공교육 기관의 역할을 망각했다'라는 비판이 나오고 있다.22일, 학벌없는사회를위한시민모임은 이날 현재 해당 학교 정문에 있는 공용 게시대 사진을 공개했다. 이 게시대에는 'K어학원'이 내건 원아 모집 현수막이 걸려 있다. 내용은 "5, 6, 7세를 위한 영어 전문학원 원아를 모집한다"라는 것이다.<오마이뉴스>가 광주삼육중학교와 K어학원에 확인해 보니 이 학원은 지난주 해당 학교에 부탁해 홍보 현수막을 학교 공용 게시대에 내걸었다.이에 대해 학벌없는사회를위한시민모임은 "공공성과 교육적 중립성을 지켜야 할 학교가 사교육 사업 홍보에 협조한 것은 아닌지 우려가 제기된다"라면서 "특히 광주삼육초교와 호남삼육중의 인지도와 신뢰도를 활용해, 어학원을 학교 시설물을 통해 홍보한 것은 매우 부적절하다. 이는 공교육 기관이 사교육 시장 확대의 통로로 활용되고 있다는 비판을 피하기 어렵다"라고 짚었다. 그러면서 "광주시교육청은 일반 학원의 경우 상상하기 어려운 이번 학교 내 사교육 홍보가 어떠한 절차와 근거에 따라 이뤄졌는지 철저히 조사해야 한다"라고 요구했다.K어학원은 광주삼육초와 호남삼육중고교를 운영하는 재단이 운영하는 유아 영어학원이다. 이에 따라 "광주시교육청은 학교와 어학원 간 유착 의혹에 대해서도 감사를 실시하라"는 게 학벌없는사회를위한시민모임의 주장이다.이에 대해 K어학원 관계자는 <오마이뉴스>에 "원아 모집을 위해 우리가 학교 쪽에 부탁해 지난 주에 현수막을 걸었다"라고 밝혔다. 호남삼육중 관계자는 <오마이뉴스>에 "상황을 알아보니, 실수로 해당 현수막을 걸었더라"라면서 "오늘(22일) 중에 곧바로 해당 현수막을 떼어낼 것"이라고 말했다.한편, 7세 고시 논란이 끊이지 않자, 교육부는 유아 대상 영어학원에 대한 규제에 나서고 있다. 7세 고시와 함께 영어학원이 유치원처럼 변칙 운영하는 것도 금지하고 있다.