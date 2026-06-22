박성현 광양시장 당선인, 항만공사 통합 논의 '반발'

박성현 광양시장 당선인이 최근 정부 일각에서 추진 중인 전국 항만공사(PA) 통합 논의에 대해 강력한 반대 입장을 표명하며 전면 재검토를 촉구했다.
박 당선인은 22일 입장문을 통해 "정부의 독단적인 항만공사 통합 시도는 국가 백년대계를 흔드는 무책임한 처사"라며 우려를 나타냈다.
그는 "광양항이 대한민국 총 수출입 물동량 1위를 자랑하는 '제1의 수출입 관문항'이자 국가 기간산업의 최전선"이라며 "항만 고유의 생태계를 무시한 채 통합이 강행된다면 광양항의 핵심 기능이 퇴색돼 결국 대한민국 수출전선의 마비로 이어질 것"이라고 경고했다.
특히 "국가 물류정책이 단순한 '조직 통폐합'이나 '비용 절감'이라는 행정 편의주의적 논리로 접근해서는 안 된다"고 덧붙였다.
이어 박 당선인은 "부산항(환적), 인천항(대중국 교역), 울산항(에너지)과 같이 여수광양항 또한 제철·석유화학 원자재 중심항이라는 명확한 특화 전략이 존재한다"며 "이를 무시하고 획일적인 인사·회계·자산관리체계를 도입한다면 각 항만의 글로벌 경쟁력이 상실되고 고객 이탈을 초래할 뿐"이라고 주장했다.
이에 박 당선인은 정부를 향해 ▲지자체·기업·노동자 등 지역사회 동의 없는 일방적 추진 즉각 중단 ▲밀실 검토 중단 및 합리적 대안 재모색을 요구했다.
마지막으로 박 당선인은 "광양시는 여수시, 전라남도, 여수광양항만공사는 물론 학계 및 업계와 강고한 연대를 구축해 광양항의 자율성을 지켜내겠다"며 "정부는 눈앞의 효율성에 매몰되지 말고 지방의 생존과 국가 경제의 보루인 광양항의 미래를 위해 현명한 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.