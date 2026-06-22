박성현 광양시장 당선인, 항만공사 통합 논의 '반발'

큰사진보기 ▲박성현 광양시장 당선인. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

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박성현 광양시장 당선인이 최근 정부 일각에서 추진 중인 전국 항만공사(PA) 통합 논의에 대해 강력한 반대 입장을 표명하며 전면 재검토를 촉구했다.박 당선인은 22일 입장문을 통해 "정부의 독단적인 항만공사 통합 시도는 국가 백년대계를 흔드는 무책임한 처사"라며 우려를 나타냈다.그는 "광양항이 대한민국 총 수출입 물동량 1위를 자랑하는 '제1의 수출입 관문항'이자 국가 기간산업의 최전선"이라며 "항만 고유의 생태계를 무시한 채 통합이 강행된다면 광양항의 핵심 기능이 퇴색돼 결국 대한민국 수출전선의 마비로 이어질 것"이라고 경고했다.특히 "국가 물류정책이 단순한 '조직 통폐합'이나 '비용 절감'이라는 행정 편의주의적 논리로 접근해서는 안 된다"고 덧붙였다.이어 박 당선인은 "부산항(환적), 인천항(대중국 교역), 울산항(에너지)과 같이 여수광양항 또한 제철·석유화학 원자재 중심항이라는 명확한 특화 전략이 존재한다"며 "이를 무시하고 획일적인 인사·회계·자산관리체계를 도입한다면 각 항만의 글로벌 경쟁력이 상실되고 고객 이탈을 초래할 뿐"이라고 주장했다.이에 박 당선인은 정부를 향해 ▲지자체·기업·노동자 등 지역사회 동의 없는 일방적 추진 즉각 중단 ▲밀실 검토 중단 및 합리적 대안 재모색을 요구했다.마지막으로 박 당선인은 "광양시는 여수시, 전라남도, 여수광양항만공사는 물론 학계 및 업계와 강고한 연대를 구축해 광양항의 자율성을 지켜내겠다"며 "정부는 눈앞의 효율성에 매몰되지 말고 지방의 생존과 국가 경제의 보루인 광양항의 미래를 위해 현명한 결단을 내려야 한다"고 촉구했다.