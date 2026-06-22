매일 출근에 살림하며 학교까지... 한국에서 잘 살려고 공부해요

국내 거주 외국인 주민은 258만 명. 우리나라 총 인구의 5%에 해당한다. 옥천 역시 10년 전 776명이던 이주민 수는 현재 1383명으로 두 배 가까이 늘었다. 이는 옥천군 안남면 인구(1321명) 규모로, 이주민만으로도 하나의 작은 마을을 이루는 수준이다. 낯선 이름들이 마을의 정다운 이름으로 스며들기까지, 가족과 친구 때로는 홀로 옥천의 삶을 살아가는 그 이름들을 따라 일상을 들어보자.

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큰사진보기 ▲쌔양 팁께썬씨가 공부한 공책 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌔양 팁께썬씨가 공부한 교재와 공책 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 108호(2026년 6월)

글·사진 김혜리

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지난해 쌔양 팁께썬(35)씨에게 반가운 문자 한 통이 전해졌다. 법무부출입국외국인정책본부의 귀화(국적취득)면접심사 합격 소식을 받은 것. 한국에 온 지 9년, 두 번째 도전 만에 얻은 결과에 기쁨과 놀람을 감추지 못했다. 귀화 조건과 절차가 매우 까다로워 몇 번의 도전을 생각하고 있었기 때문이다.외국인 이주민들 사이에선 어렵기로 유명한 귀화 절차는 총 7단계로 그 중 사회통합프로그램 종합평가에선 한글·사회· 문화·경제·법·역사·지리·정치 등 한국 전반을 공부해야 시험을 볼 수 있다. 게다가 생업과 공부를 병행해야 하기에 쉽사리 도전하기 어려운 시험이다. 그런 귀화 시험을 쌔양 팁께썬 씨는 두 번 만에 이뤄낸 것이다. 일주일 내내 오전 10시부터 오후 4시까지 가게에서 근무하고 나머지 시간에는 살림과 공부하며 쉴 틈 없이 지내는 그에게 어떤 꿈이 있는지 물었다.쌔양 팁께썬씨가 태국에서 한국으로 온 건 2017년. E-9(비전문취업)비자로 경기도에서 생활하다 지인이 소개해 준 남편을 만나 6년 전 옥천에 왔다. 충북 옥천의 첫인상은 고향과 풍경이 비슷하다는 것. 이에 옥천이 더욱 친근하게 느껴졌다. 그 생각이 긴장한 그를 다독여줬다. 하지만 친숙한 풍경과 달리 언어와 문화는 새롭게 배워야 했다."한국에 오기 전부터 한국어 공부를 했어요. 하지만 경기도에서의 생활과 (옥천 생활은) 달랐어요. 가족과 함께 살아야 하니까요. 언어, 음식, 문화에 적응하려면 배워야했어요. 남편과 한글을 공부하기도 하고 옥천군다문화가족지원센터(현재 옥천군 가족센터)에서 수업도 듣고요."배울 수 있는 곳이 있어 공부에는 큰 문제가 없었지만 떠밀려 오는 외로움은 어쩔 수 없었다. 옥천에서 사귄 태국 국적의 친구들은 전부 읍에 살고 있어 면 지역에서 마음 편하게 만날 이가 없었던 것이다."혼자만 면 지역에 살았어요. 대화가 안 되니까 사람 만나는 게 힘들었어요. 갈 곳도 집과 시장뿐이었고요. 옥천에 와서 2년 정도는 집에만 있었어요. 공간도 사람도 한정적이니까 많이 외로웠어요."그런 그가 집 밖으로 나오게 된 건 배우지 않으면 살 수 없다는 마음 때문이었다. 옥천군다문화가족지원센터에서 교육을 듣고 일을 하며 사람 만나는 시간을 늘려갔다. 수업에서 배운 표현을 일할 때 사용해 보고 모르는 표현은 다시 수업에서 질문하면서 한글과 옥천을 알아갔다."언어는 할수록 늘어요. 그동안 남편이 많이 도와줬지만 직장에 가 있는 동안은 연습할 수 없었어요. 다문화가족지원센터에서는 문법을 체계적으로 배울 수 있고 다른 사람도 만나 이야기할 수 있었어요. 근무지에서는 많은 표현을 쓰는 건 아니지만 옥천 소식도 듣고 한글과 옥천을 더 많이 공부할 수 있었어요."배움의 경험은 또 다른 배움을 불렀다. 옥천군다문화가족지원센터에서 진행하는 바리스타 수업에서 자격증을 취득한 것이다. 쌔양 팁께썬씨는 여기서 멈추지 않고 배운 것을 어떻게 사용할 수 있을지에 대한 고민을 이어갔다. 자신이 내린 커피를 많은 이에게 전하고 싶었던 그는 가족들과 많은 대화를 거쳐 옥천읍에 자신의 가게를 열었다."허브카페라 이름 지었어요. 내 가게를 운영하는 게 설레기도 했지만 긴장도 됐어요. 어떤 서류가 필요한지, 어느 자리가 좋은지, 메뉴는 어떻게 준비해야 할지 할 일이 많았어요. 바리스타 수업에서 만난 강사님과 가족이 많이 도와줬어요. 덕분에 문을 열 수 있었죠."내 가게라는 기쁨도 잠시 쌔양 팁께썬씨는 한계를 느꼈다. 새로운 가게에 대한 질문과 메뉴 설명을 요청하는 손님에게 만족스러운 답변을 하지 못하는 일이 늘어갔다."대화가 안 되니까 손님께서 답답해하셨어요. 대화를 포기하거나 어떤 분들은 화를 내기도 하셨고요. 그렇게 1년 만에 카페 문을 닫으면서 도움을 준 사람들에게 미안했어요. 옥천에서 잘 살려면 공부와 경험이 배로 필요하다는 생각이 들었어요."현재 쌔양 팁께썬씨는 일과 공부로 바쁜 나날을 보내고 있다. 정기휴무인 첫째·셋째 주 토요일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 4시까지 음식점에서 근무를, 나머지 시간에는 온라인으로 대전여자고등학교부설방송통신고등학교(대전 동구) 수업을 수강한다. 한 달에 두 번은 학교를 방문해 한국어 외에 과학, 수학, 영어 등을 배운다. 최근에는 교내 영어 말하기 대회에서 1등을 수상할 만큼 학업에 열심이다. 어렸을 적 품었던 배움에 대한 갈망이 배움의 힘이 된다고."오남매 중 첫째예요. 가정 형편이 안 좋아 배울 기회가 많지 않았어요. 어렸을 때부터 호기심이 많고 배우는 걸 좋아했지만 그럴 수 없어서 속상했어요. 그런 제게 한국은 배울 수 있게 해 준 곳이에요. 힘들어할 시간도 없이 바쁘지만 계속 배우려는 이유는 누구에게나 배움의 기회가 오지 않는다는 걸 알기 때문이에요."운전면허도 한국에 와서 배운 것 중 하나. 대전에 있는 학교에 가는 날은 그가 운전한다. 왕복 1시간 30분의 거리를 누구의 도움 없이 직접 하는 운전은 더 멀리 나아갈 수 있을 가능성을 꿈꾸게 한다."3년 전 운전면허를 땄어요. 한 번도 운전해 본 적이 없어서 처음엔 무서웠어요. 필기시험은 두 달 동안 남편이 도와줬고 기능과 주행 시험은 네 달 동안 자동차 면허학원에서 준비했어요. 도로주행에서 두 번 떨어졌지만 그때 면허를 안 땄으면 많이 답답했을 거예요. 가고 싶은 곳이 생기면 남편에게 부탁해야 하는데, 부탁하면 늘 기다려야 해요. 운전은 자유롭게 가고 싶은 곳, 하고 싶은 것을 하게 해줘요."귀화도 이런 바쁜 틈에 틈틈이 준비했다. 지난해 귀화 면접에 합격한 그는 오는 8월 한국 국적 증서를 수여 받는다. 오랫동안 손꼽아 기다려온 일, 오랜 바람을 현실로 이룬 쌔양 팁께썬씨는 다시 한번 새로운 꿈을 꾼다."이제 외국인 등록증이 아니라 한국 신분증을 사용할 수 있어요. 제 이름을 어려워하는 분들이 많아 윤연우라는 이름을 만들었어요. 그 이름으로 더 많은 걸 하고 싶어요. 통역사, 사회복지사, 환경관리사... 하고 싶은 게 정말 많아요(웃음). 공부하면 꿈 많던 어린 시절로 돌아가는 것 같아요. 빨리 공부해서 하고 싶은 것으로 돈도 벌고 그 돈으로 가족을 행복하게 해주고 싶어요. 친정어머니가 류마티스 관절염으로 아파요. 한국에 모셔서 좋은 병원에 가고 싶어요. 이건 누가 해줄 수 있는 게 아니에요. 제 힘으로 해야 해요. 열심히 해서 바라는 것 전부 이룰 거예요."