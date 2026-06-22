종전 MOU 이후 한국 선박 2척 호르무즈 통과

큰사진보기 ▲중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 한국 선박 2척이 호르무즈 해협을 통과해 항해 중이다.22일 해양수산부에 따르면, 우리 선사가 운용하는 선박 두 척이 MOU 이후 처음으로 호르무즈 해협 내측에서 바깥으로 빠져나왔다. 해수부는 "한국인 선원이 타지 않은 배이며, 현재 정상적으로 항해를 하고 있다"라고 밝혔다.호르무즈 해협의 문턱을 겨우 넘었지만, 불확실성이 완전히 해소된 건 아니다. 해수부는 "위험구역을 완전히 통과하지 않았고, 선원의 안전과 선사의 입장을 고려해 구체적인 정보는 공개할 수 없다"라고 강조했다.앞서 이란과 미국은 MOU 서명과 동시에 60일 동안 선박들의 양방향 통항을 보장하기로 했다. 그러나 이스라엘의 레바논 공습으로 살얼음판 협상 분위기이고, 트럼프 대통령까지 재공격 위협 등 강경 발언에 나서면서 불안감이 가시지 않은 상황이다.정부는 이번 사례로 호르무즈 해협 안전지대에 남은 선박이 이제 22척이라고 설명했다. 지난 2월 말 봉쇄 당시 발이 묶인 우리 선박은 26척이었다. 그러나 두 척이 이란 측과의 협의를 거쳐 먼저 탈출에 성공해 24척이 됐다.정부는 해협 안에 갇혀 있는 선박이 순차적으로 통과할 수 있도록 계속 공을 들이겠단 입장이다. 해수부는 "안전한 통항이 이뤄질 수 있게 통항 관련 정보제공, 실시간 모니터링 등을 지원하고 있다"라고 전했다.