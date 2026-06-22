양파값 폭락에 서산시 부석면 농가 시름

큰사진보기 ▲부석양파공선회 관계자는 “전국적으로 양파 생산량이 늘어 가격이 바닥을 치는 상황에서 저품위 물량까지 시장에 쏟아지면 가격 회복은 더 어려워진다. 산지 자율 출하 조절이 농가 모두가 살 길”이라고 강조했다. ⓒ 부석면 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

양파 수확이 시작됐지만 도매가격이 예년 대비 폭락하면서 충남 서산시 부석면 일대 양파 재배 농가들의 시름이 깊어지고 있다. 공급과잉으로 가격 하락이 멈추지 않자, 농가들 사이에서는 차라리 저품질 양파를 밭에서 폐기해 출하량을 줄이자는 목소리까지 나오고 있다.22일 농산물 유통업계 등에 따르면, 6월 기준 가락시장의 양파(1kg 상품) 평균 도매가는 700~800원 선에 머물고 있다. 이는 전년 동월(약 1180원) 대비 최대 40%가량 떨어진 수치며, 평년 동월(약 1050원)과 비교해도 25~33% 낮은 수준이다.올해 1월 이후 반등 없이 6개월 연속 하락세가 이어지는 가운데, 산지 수매가는 도매가보다 더 낮게 책정돼 농가들이 실제로 손에 쥐는 가격은 생산비에도 미치지 못하는 실정이다.이번 가격 폭락은 2025년산 저장 양파의 재고 부담이 해소되지 않은 상황에서 2026년산 햇양파 출하 시기가 겹치며 공급과잉이 심화됐기 때문으로 분석된다. 현장 농가들은 "수확비와 인건비조차 나오지 않는 가격"이라며 허탈해하고 있다.상황이 이렇다 보니 부석면 지역 양파 재배 농가들을 중심으로 '산지 자율 출하 조절' 여론이 확산하고 있다. 품질이 떨어지거나 크기가 작은 소구(小球) 양파는 아예 논밭에서 자율적으로 폐기해 전체 출하 물량을 줄이고, 상품(上品)의 가격을 지지하겠다는 취지다.부석면 김아무개 이장은 "올해는 양파를 수확해 봐야 운송비와 인건비도 건지기 힘들다"며 "차라리 품질이 떨어지는 양파는 밭에서 갈아엎고, 좋은 상품만 출하해 전체적인 가격을 끌어올려야 한다"고 현장의 목소리를 전했다.부석양파공선회 관계자 역시 "전국적으로 양파 생산량이 늘어 가격이 바닥을 치는 상황에서 저품위 물량까지 시장에 쏟아지면 가격 회복은 더 어려워진다"며 "산지 자율 출하 조절이 농가 모두가 살 길"이라고 강조했다.실제로 전남 무안 등 타 지역 양파 주산지에서도 조생양파를 중심으로 산지 폐기 지원이 시행되고 있다. 경북도의회는 정부에 비축양파 시장격리 및 계약재배 확대, 수입양파 관리 제도 개편을 촉구하는 등 전국적인 대책 마련 요구도 거세지는 중이다.이에 대해 김기우 부석면장은 "양파 가격 폭락으로 지역 농가의 어려움이 매우 큰 상황"이라며 "서산시, 농협 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 수매 확대 및 출하 조절 방안을 건의하는 등 농업인들의 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.