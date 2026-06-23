'완강한 저항'이 품은 기억, 상흔을 넘어 우정의 문으로

큰사진보기 ▲서울 국립고궁박물관 정문. 한불 수교 140주년 특별전 「선물과 기록」의 대형 포스터가 관람객을 맞이하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲상설전시실에 전시된 조선 왕실의 의궤. 후대 왕들이 참고할 수 있도록 주요 행사를 완벽하게 정리한 기록문화의 정수다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1867년 프랑스 주간지 『릴뤼스트라시옹』에 실린 병인양요 기사. 기사 말미에 '조선인들의 저항이 완강하여 철수를 결정했다'고 기록되어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조불수호통상조약 체결 이후 프랑스 측에서 고종 황제에게 기증한 '백자 채색 살라미나 병'. 자국의 문화적 자부심을 담은 소리 없는 외교 언어다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국과 프랑스 양국이 보관해 온 외교 선물과 기록들이 나란히 놓여 있어, 상호 존중을 바탕으로 한 성숙한 역사 인식을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국과 프랑스 양국이 보관해 온 외교 선물과 기록들이 나란히 놓여 있어, 상호 존중을 바탕으로 한 성숙한 역사 인식을 보여준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한불 수교를 기념하여 제작된 기념메달 세트. 과거의 상흔을 넘어 미래의 동반자로 나아가는 두 나라의 유대를 상징한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | [전시 정보]​

전시명: 한불 수교 140주년 기념 특별전 「선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년」

장소: 서울 국립고궁박물관 1층 기획전시실

기간: 2026년 6월 3일 ~ 8월 2일 (무료 관람)

시간: 09:00 ~ 18:00 (수·토요일은 21:00까지 야간 개장)

강화도에 사는 사람에게 프랑스라는 나라는 조금 특별하다. 아름다운 예술과 낭만의 나라라는 이미지에 앞서 먼저 병인양요의 상처가 떠오르기 때문이다. 1866년 가을, 프랑스군은 강화도를 침략했고, 우리의 소중한 문화유산은 큰 시련을 겪었다.당시 프랑스군은 강화도 외규장각을 약탈하며 수많은 문화재를 가져갔다. 그러나 정족산성에서 양헌수 장군이 이끄는 조선군이 프랑스군을 격퇴하며 값진 승리를 거두었고, 침략자들을 끝내 몰아냈다. 강화 사람들에게 이 역사는 단순한 과거가 아닌, 지금도 생생한 자부심이자 아픔이다.6월 3일부터 국립고궁박물관에서 열리는 한불 수교 140주년 특별전 소식을 마주했을 때, 단순한 전시 관람 이상의 묵직한 의미를 안고, 나는 서울로 길을 나섰다. 침략과 약탈의 거친 폭풍을 지나온 두 나라가, 지난 140년간 어떻게 '우정'의 등불을 밝혀왔는지 내 눈으로 직접 확인하고 싶었던 것이다.특별전을 보기 전에 먼저 상설전시실을 찾았다. 그곳에서 프랑스군이 가져갔던 외규장각의 슬픈 역사를 머금은, 조선 왕실 의궤 일부와 마주했다. 의궤는 후대 왕들이 본받고 참고할 수 있도록 왕실의 주요 행사 과정을 글과 도상(圖象)으로 완벽하게 정리한 기록문화의 정수다.왕실의 정통성과 국왕의 통치 이념이 고스란히 담긴 이 귀중한 기록을 마주하니, 자연스럽게 아픈 역사의 현장인 강화도 모습이 겹쳐 보였다. 160년 전 그해 가을, 정족산성 성벽 위에서 외세를 막기 위해 쏘아 올렸던 조선 포수들의 화승총 불꽃이 눈앞에 아른거리는 듯했다.그러나 가슴 벅찬 승전의 기억 뒤에는 이토록 뼈아픈 문화적 비극이 칼날처럼 남아 있었다. 패해 퇴각하던 프랑스군은 은괴 등 왕실의 재물을 약탈하는 데 그치지 않고, 외규장각 도서 중에서도 비단 표지와 장석으로 화려하게 꾸며진 '왕이 보던 어람용 의궤' 297권을 따로 골라내어 군함에 실었다. 그리고 남겨진 5000여 권의 서책은 외규장각 건물과 함께 남김없이 불태워버렸다.이 참혹한 방화와 약탈의 현장에서 우리 선조들이 느꼈을 참담함은 어떠했을까. 선조들의 뜨거웠던 호국 정신과 한 줌의 재로 사라진 문화재에 대한 안타까움이, 다행히 살아남아 눈앞에 있는 의궤의 빛바랜 표지 위로 겹쳐지며 내 마음에 묵직하게 내려앉았다.빛바랜 의궤 앞에서 느낀 먹먹한 가슴을 진정시키며, 드디어 이번 여정의 본 목적지인 특별전시실로 발걸음을 옮겼다. 전시장 입구에 걸린 「선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년」이라는 문구를 바라보는 마음이 여전히 복잡미묘했다. 한때 총칼을 겨누며 소중한 문화재를 앗아갔던 나라가, 이제는 '우정'을 논하는 동반자가 되어 눈앞에 서 있었기 때문이다.전시장 내부로 들어서자마자 나의 발길을 강하게 붙잡은 유물이 있었다. 바로 1867년 프랑스의 주간지 『릴뤼스트라시옹(L'Illustration)』에 실린 병인양요 관련 기사와 삽화들이었다. 누렇게 빛바랜 지면 위에는 강화 해협에 도달한 프랑스 군함의 모습, 강화산성의 전경, 그리고 교전을 벌이는 군상들이 생생한 판화 삽화로 기록되어 있었다. 160년 전, 먼 이국땅의 사람들은 자신들의 군대가 강화도를 침략한 사건을 이러한 시선으로 바라보고 있었던 것이다.찬찬히 설명문을 읽어내려가던 중, 가슴 깊은 곳에서 뜨거운 무언가가 울컥 솟아올랐다. 프랑스 기자가 쓴 기사의 말미에 '조선인들의 저항이 완강하여 철수를 결정했다'는 내용이 수록되어 있다는 설명 때문이었다. 정족산성에서 양헌수 장군과 조선의 포수들이 목숨을 걸고 마주했던 그 치열했던 전투, 프랑스군을 당당히 물리쳤던 우리의 자랑스러운 승리가 침략자였던 그들의 기록을 통해 고스란히 증명되고 있었다. 고향 강화도에서 늘 자부심으로 품고 살던 역사를, 서울의 전시장 한복판에서 프랑스인의 생생한 기록으로 다시 마주하니 감회가 남달랐다.이 기록은 나에게 묵직한 메시지를 던져주었다. 진정한 우정과 외교는 결코 한쪽의 일방적인 시혜나 양보로 이루어지는 것이 아니다. 160년 전, 나라를 지키기 위해 온몸으로 뿜어냈던 선조들의 완강한 저항과 호국 정신이 있었기에, 오늘날 두 나라가 평등한 위치에서 140년의 우정을 논할 수 있는 단단한 토대가 마련된 것이 아닐까. 프랑스 주간지의 빛바랜 삽화 앞에서, 나는 비로소 과거의 상흔을 직시하며 미래의 우정으로 나아가는 이 전시회의 진짜 문을 열 수 있었다.그 깊은 사색의 발걸음이 멈춘 곳은 전시의 가장 중심부, 바로 1886년 체결된 조불수호통상조약 관련 문서 진본 앞이었다. 병인양요 당시 서로 총칼을 겨누었던 두 나라가 불과 20년 뒤 외교 관계를 맺고 새로운 미래를 약속한 기록이다. 갈등과 충돌을 넘어 대화와 교류의 길로 나아간 역사의 전환점이 빛바랜 문서 속에 고스란히 담겨 있었다. 이 생생한 사료는 양국이 처음 공식 관계를 맺은 엄숙한 출발점을 보여주며, 140년 전의 종이 한 장이 오늘날까지 이어지는 유대의 디딤돌이 되었음을 묵묵히 증명하고 있었다.이어지는 공간에서는 조선의 국왕과 프랑스 대통령이 주고받은 외교 선물들이 눈길을 사로잡았다. 당시의 선물은 단순한 예물이 아니었다. 자국의 기술력과 예술성, 문화적 자부심을 담아 상대에게 전하는 또 하나의 소리 없는 외교 언어였다.정교한 공예품과 장식품을 살펴보며, 근대화를 갈망하던 대한제국 황실이 세계 속에서 자신들의 격조를 알리기 위해 얼마나 치열하게 노력했는지 엿볼 수 있었다. 아울러 현대에 이르러 역대 대통령들이 프랑스 정상들과 주고받은 선물과 서신들은, 거대한 외교 담론 뒤에 서로를 존중하고 이해하려는 인간적인 교류와 신뢰가 자리하고 있음을 보여주었다.특히 인상 깊었던 점은 한국과 프랑스 양국이 보관해 온 자료들을 함께 전시했다는 사실이다. 한쪽의 시선으로만 역사를 일방적으로 설명하는 것이 아니라, 서로 다른 기억과 기록을 나란히 놓음으로써 보다 입체적인 이해를 가능하게 했다. 과거의 상흔을 애써 숨기지 않으면서도 미래의 우정을 이야기하는 전시의 태도에서 성숙한 역사 인식을 느낄 수 있었다.박물관을 나서자 경복궁 기와 위로 쏟아지는 햇살이 유난히 눈부셨다. 정족산성에서 울려 퍼졌던 총성과 외규장각을 삼켰던 붉은 불길, 그리고 긴 세월을 돌아 다시 우리 곁에 자리한 의궤의 존재가 차례로 뇌리를 스쳤다. 그 뜨겁고 치열했던 포연의 바다를 건너온 두 나라가, 이제는 문화와 예술, 과학기술과 국방을 아우르는 중요한 동반자로 마주하고 있다는 사실이 새삼 경이롭게 다가왔다. K-팝과 K-드라마가 프랑스 시민들의 사랑을 받고, 프랑스의 문화가 우리 삶에 깊숙이 스며든 오늘날의 풍경이 그래서 더 뜻깊었다.이번 전시는 단순히 양국 외교사를 소개하는 자리가 아니었다. 기록과 대화가 어떻게 갈등을 넘어 협력의 길을 열어왔는지를 보여주는 묵직한 역사 수업이었다. 눈앞에 마주했던 의궤의 품격 있는 모습은 오래도록 기억에 남을 것 같다. 비록 완전한 귀환이라는 과제가 우리에게 남아 있지만, 굴곡진 세월을 견뎌낸 그 존재 자체만으로도 한불 관계 140년의 여정을 증언하는 가장 소중한 역사적 상징으로 내 마음에 깊이 각인되었다.