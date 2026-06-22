"전문가 없는 재단, 설립 목적 무너진다"

함양군이 문화관광 정책의 전문성과 지속성을 높이기 위한 문화관광재단 설립을 추진하고 있다. 군은 현재 연구용역을 통해 설립 타당성과 운영 방향 등을 분석 중이다. 주간함양은 이번 기획을 통해 문화관광재단이 왜 필요한지, 설립 과정에서 무엇을 준비해야 하는지, 그리고 함양 관광 발전에 어떤 역할을 할 수 있을지 문화·관광 분야 전문가들의 의견을 들어본다.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

전국적인 관광마케팅 전문가로 꼽히는 조영호 화성시문화관광재단 관광진흥본부장은 문화관광재단의 성공 여부는 "처음 설계를 어떻게 하느냐에 달려 있다"고 강조했다.조 본부장은 전라일보·전주일보·무등일보 기자를 거쳐 전주시 관광홍보팀장과 관광마케팅팀장을 15년간 맡으며 전주한옥마을 1000만 관광객 시대를 이끈 인물이다. 이후 남해군관광문화재단 초대 본부장으로 재직하며 전국 기초지자체 최초 DMO(지역관광추진조직) 국가 공모사업 5년 연속 선정이라는 성과를 이끌었고, 현재는 화성시문화관광재단 관광진흥본부장을 맡고 있다.그는 최근 <주간함양>과 가진 인터뷰에서 문화관광재단 설립을 앞둔 지역이 가장 먼저 고민해야 할 것은 조직의 정체성과 방향이라고 말했다.조 본부장은 "문화관광재단과 관광문화재단은 이름만 다른 것이 아니라 조직의 역할과 운영 방향이 달라진다"며 "문화를 중심으로 갈 것인지, 관광을 중심으로 갈 것인지 처음부터 명확한 목표를 설정해야 한다"고 설명했다.이어 "설립 초기 방향을 잘못 잡으면 이후 조직 운영이 어려워질 수 있다"며 "지역이 무엇을 가장 필요로 하는지에 맞춰 조직을 설계해야 한다"고 조언했다.그는 재단의 역할에 대해서도 "행정조직이 하기 어려운 창의적인 사업과 민간 협력체계를 구축하는 것이 재단의 가장 중요한 기능"이라고 강조했다.또 "행정은 시설과 기반을 구축하는 역할을 담당하고, 재단은 콘텐츠 개발과 마케팅, 관광상품 기획, 민간 거버넌스 구축 등 전문성을 살린 사업을 수행하는 것이 바람직하다"고 말했다.조 본부장은 재단 성공의 핵심 요소로 '사람'을 꼽았다. 그는 "좋은 인력을 확보하는 것이 가장 중요하다"며 "기관장을 먼저 선임해 조직의 방향을 설정하고, 그 방향에 맞는 전문인력을 채용하는 것이 효율적"이라고 밝혔다.실제로 남해군관광문화재단 설립 당시에도 기관장을 먼저 선임한 뒤 관광 전문성과 행정 경험을 갖춘 인력들을 전국 단위로 모집해 조직을 꾸렸다고 소개했다.조 본부장은 "관광은 사람이 만드는 산업"이라며 "기관장 한 사람이 조직을 성장시킬 수도 있고 반대로 침체시킬 수도 있는 만큼 전문성과 경험을 갖춘 인재를 찾는 데 적극적으로 나설 필요가 있다"고 말했다.이어 "관광 전문가는 단순히 관광학을 전공했다고 되는 것이 아니라 현장에서 다양한 사업을 직접 추진한 경험과 민간 네트워크, 정책 기획 능력을 함께 갖춰야 한다"고 강조했다.특히 그는 "지역 출신 여부보다 중요한 것은 지역 관광을 얼마나 발전시킬 수 있는 역량을 갖췄느냐"며 "외부 전문가라도 다양한 경험과 인적 네트워크를 가진 인재라면 지역 관광 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 할 수 있다"고 말했다.조 본부장은 "문화관광재단은 결국 사람과 시스템이 함께 성장해야 성공할 수 있는 조직"이라며 "처음 설계 단계부터 전문성과 운영 철학을 충분히 고민해야 지역 관광의 새로운 성장동력이 될 수 있다"고 말했다.조 본부장은 문화관광재단의 가장 큰 역할로 행정과 민간을 연결하는 '중간지원조직' 기능을 꼽았다.조 본부장은 "행정은 제도와 기반시설을 구축하는 역할에 집중하고, 재단은 콘텐츠 개발과 마케팅, 관광상품 기획, 민간 협력체계 구축 등 창의적인 사업을 수행해야 한다"며 "행정과 같은 방식으로 운영된다면 재단을 설립하는 의미가 퇴색될 수 있다"고 말했다.그는 이러한 역할을 가장 잘 보여주는 사례로 지역관광추진조직(DMO) 사업을 소개했다. DMO는 행정과 관광사업자, 주민, 민간단체 등을 하나의 거버넌스로 연결해 지역 스스로 관광 경쟁력을 키워가는 조직으로, 관광 홍보를 넘어 지역 문제를 관광으로 해결하는 플랫폼 역할을 한다.조 본부장이 이끌었던 남해군관광문화재단은 전국 기초지자체 가운데 최초로 DMO 국가 공모사업 5년 연속 선정이라는 성과를 거뒀다. 이를 기반으로 독일마을 유럽형 마을호텔 조성사업, 쓰레기 없는 맥주축제, 남해로ON 구독형 관광모델, 지역 상인과 디자이너·숙박업소 등을 연결한 남해 연결학교 등 다양한 협력사업을 추진하며 지역 관광의 체질 개선을 시도했다.그는 "DMO의 핵심은 행정이 주도하는 관광이 아니라 지역 주민과 민간사업자, 전문가들이 함께 관광을 만들어가는 것"이라며 "재단이 중간에서 거버넌스를 구축하고 관광 이해관계자들을 연결해 새로운 사업을 발굴하는 것이 가장 중요한 역할"이라고 설명했다.조 본부장은 "지방 재단은 출연금만으로 운영하기에는 한계가 있다"며 "국가 공모사업을 적극 유치해야 독립적이고 창의적인 사업을 추진할 수 있는 기반이 마련된다"고 강조했다.이어 "행정이 직접 하기 어려운 민간 거버넌스 구축과 새로운 관광 콘텐츠 발굴은 재단이 가장 잘할 수 있는 분야"라며 "행정은 기반을 만들고 제도적으로 지원하고, 재단은 콘텐츠와 마케팅, 민간 협력을 통해 관광의 새로운 가치를 만들어내는 역할을 해야 한다"고 말했다. DMO 사례에 대해서는 다음 편에서 구체적으로 살펴볼 예정이다.조 본부장은 지방 관광의 미래 전략으로 '광역 연계와 협력'을 강조했다.그는 "작은 도시가 혼자 경쟁하기에는 한계가 있다"며 "인접 지자체와 관광권역을 함께 묶어 공동 마케팅과 공동사업을 추진해야 관광객 체류시간과 소비를 늘릴 수 있다"고 말했다.남해군관광문화재단 역시 여러 지자체와 협력사업을 추진하며 공동 설명회와 공동 홍보마케팅을 진행했고, 이를 통해 행정안전부 혁신 우수사례에도 선정되는 성과를 거뒀다.조 본부장은 "작은 도시일수록 몸집을 키워야 한다"며 "인구 5만 명 규모의 도시가 홀로 관광객을 유치하기보다 인근 도시와 연계해 하나의 관광권역으로 움직여야 경쟁력이 생긴다"고 말했다.이어 "재단은 이러한 협력 네트워크를 만드는 중심축 역할을 해야 한다"며 "행정구역은 다르더라도 관광은 하나의 생활권과 이동권으로 접근해야 한다"고 강조했다.특히 함양에 대해서는 "지리산과 산림, 치유와 힐링 자원 등 경쟁력 있는 관광자원을 갖춘 만큼 산청 등 인접 지역과 연계한 광역 관광모델을 구축한다면 충분한 성장 가능성이 있다"며 "문화관광재단이 그 연결고리 역할을 수행할 수 있을 것"이라고 제언했다.문화관광재단이 설립되면 지역 축제를 모두 맡아야 한다는 인식에 대해서도 조 본부장은 신중한 접근이 필요하다고 조언했다.조 본부장은 "재단이 출범했다고 해서 모든 축제를 한꺼번에 맡기는 것은 현실적으로 쉽지 않다"며 "축제의 성격에 따라 행정과 재단의 역할을 구분하는 것이 바람직하다"고 말했다.그는 수만 명의 관람객이 찾는 대규모 축제의 경우 안전관리와 교통대책, 행정지원, 인력 동원 등 공공행정의 역할이 절대적으로 필요한 만큼 행정이 중심이 되는 것이 효율적이라고 설명했다.반면 축제 프로그램 기획과 콘텐츠 개발, 홍보마케팅, 관광상품 연계 등은 재단이 전문성을 발휘할 수 있는 영역이라고 강조했다.실제로 남해군관광문화재단도 독일마을 맥주축제를 운영한 경험이 있지만, 행사 규모가 커지면서 안전과 교통관리 등의 문제로 다시 행정이 중심이 되는 체계로 전환된 사례다.조 본부장은 "재단은 축제 자체를 운영하는 조직이라기보다 관광 콘텐츠를 개발하고 축제를 관광상품으로 발전시키는 역할에 더 강점이 있다"며 "행정은 기반을 지원하고 재단은 창의적인 프로그램과 마케팅을 담당하는 협업 구조가 가장 이상적"이라고 말했다.그는 또 "재단 설립 초기에는 조직과 인력이 안정되지 않은 상황에서 지나치게 많은 업무를 맡기면 본래 기능을 수행하기 어렵다"며 "충분한 조직 체계를 갖춘 뒤 단계적으로 역할을 확대하는 것이 필요하다"고 강조했다.조 본부장은 "문화관광재단은 단순히 축제를 대신하는 조직이 아니라 지역 관광의 미래를 설계하는 전문 플랫폼"이라며 "관광 콘텐츠 개발과 민간 협력, 광역 연계, 데이터 기반 관광정책 등 장기적인 경쟁력을 만드는 역할에 집중해야 한다"고 말했다.끝으로 조 본부장은 "재단이 행정과 경쟁하는 조직이 아니라 서로 부족한 부분을 보완하는 협력 파트너로 자리 잡을 때 지역 관광도 함께 성장할 수 있다"며 "함양 역시 지역 특성에 맞는 재단 운영 모델을 구축한다면 새로운 관광 성장동력을 만들 수 있을 것"이라고 제언했다.*이 기사는 경상남도 지역 신문 발전 지원사업 보조금을 지원받았습니다.