초고령사회 함양, 모두를 위한 무장애 도시를 꿈꾸다

큰사진보기 ▲함양읍 시내 전경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

"장애는 환경이 만든다."휠체어를 이용하는 사람이 계단 앞에서 발길을 멈출 수밖에 없다면 계단은 장애물이 된다. 하지만 그곳에 승강기나 리프트, 경사로가 설치돼 자유롭게 이동할 수 있다면 계단은 더 이상 장애가 아니다. 장애는 개인의 신체적 조건보다 사회와 공간이 만들어낸 장벽 속에서 발생한다는 의미다.함양군은 지금 인구소멸이라는 거대한 위기에 직면해 있다. 2026년 기준 함양군의 고령화율은 41.4%로 전국 최고 수준의 초고령 지역이다. 군은 천혜의 자연환경을 기반으로 귀농·귀촌과 관광산업을 미래 성장 전략으로 삼고 있지만, 그 기반이 되는 생활환경과 이동환경은 아직 충분히 갖춰지지 못했다는 지적이 나온다. 특히 장애인과 고령자, 임산부, 어린이 등 이동약자를 위한 '배리어프리(Barrier-Free)' 환경 조성은 함양군이 해결해야 할 중요한 과제로 꼽힌다.배리어프리는 장애인과 고령자, 임산부 등의 사회생활을 가로막는 물리적·심리적 장벽을 제거하기 위한 정책과 운동을 뜻한다. 최근에는 장애인 편의시설 확충을 넘어 모든 사람이 차별 없이 이용할 수 있는 환경 조성이라는 의미로 확대되고 있다.실제로 배리어프리는 장애인만을 위한 정책이 아니다. 유모차를 끄는 부모, 무거운 짐을 든 관광객, 일시적으로 다친 사람, 거동이 불편한 노인 모두에게 필요한 생활 인프라다. 결국 배리어프리는 지역의 안전 수준과 복지 수준, 나아가 삶의 질을 가늠하는 척도라고 할 수 있다.함양군의 장애인 등록 인구는 올해 2월 기준 3469명이다. 전체 인구의 약 9.65%로 주민 10명 가운데 1명꼴이다. 여기에 65세 이상 노인 인구가 40%를 넘어서면서 시력·청력 저하와 보행 불편을 겪는 잠재적 이동약자까지 고려하면 배리어프리 환경의 필요성은 더욱 커지고 있다. 배리어프리는 미래를 위한 복지 정책이 아니라 현재를 살아가는 군민들의 삶을 지탱하는 필수 행정 과제인 셈이다.함양은 상림공원과 지리산, 덕유산 등 전국적인 관광자원을 보유하고 있다. 최근에는 산악관광과 힐링관광을 앞세워 체류형 관광도시로의 변화를 추진하고 있다. 하지만 관광객과 주민들이 실제 이용하는 보행환경은 여전히 개선 과제가 적지 않다.함양읍 중심 상권에서는 좁은 보도와 상가 적치물 때문에 휠체어나 보행보조 의자차 이용자들이 차도로 내려가 이동하는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 시각장애인들의 이동을 돕는 점자블록 역시 일부 구간에서는 물건이 적치되거나 동선이 끊겨 제 기능을 하지 못하고 있다.이상진 함양군복지회 센터장은 "함양은 다른 지역 관광지와 비교해 장애인 편의시설이 비교적 잘 갖춰진 편이지만, 이용자 입장에서 보면 여전히 불편한 부분이 있다"고 말했다.대표적인 사례로 상림공원을 꼽았다. 상림은 산책하기 좋은 환경이 조성돼 있지만 전동휠체어나 전동스쿠터를 이용하는 장애인과 노인들에게는 또 다른 위험 요소가 존재한다.이 센터장은 "상림 산책로는 전반적으로 편리하게 이동이 가능하지만 일부 구간은 옆에 난간이 없어 동행인이 있지 않다면 전동휠체어 이용자들이 위험을 느낄 수 있다"며 "시설을 설치했다는 사실보다 실제 이용자가 안전하게 이용할 수 있는지가 중요하다"고 설명했다.배리어프리 환경의 핵심은 이용자 관점이다. 비장애인에게는 아무렇지 않은 단 몇 cm 높이의 턱도 휠체어 이용자나 전동스쿠터를 타는 어르신에게는 이동을 가로막는 장애물이 될 수 있다. 실제로 함양지역에서는 보도와 차도 연결부의 턱(단차)과 보도블록의 요철 때문에 전동휠체어 이용자들이 인도를 포기하고 차도로 이동하는 사례가 적지 않다.최근 점자블록과 보도블록 교체 사업이 진행됐지만 일부 이용자들은 여전히 "보도블록이 울퉁불퉁해 이동하기 불편하다"고 호소하고 있다. 이 센터장은 "전동스쿠터를 이용하는 어르신들이 인도보다 차도를 선호하는 경우가 있는데 이는 안전의식 부족 때문이 아니라 보도블록의 요철과 단차 때문인 경우가 많다"고 설명했다.또 다른 문제는 경사로다. 장애인 편의를 위해 설치된 경사로가 오히려 사용하기 어려운 경우도 있다. 현행 기준상 경사로는 높이 1m를 오르기 위해 길이 12m 이상의 완만한 경사를 확보해야 하지만 기존 시가지의 좁은 인도와 상가 구조에서는 이를 충족하기 어려운 경우가 많다. 결국 경사로는 설치했지만 실제로는 너무 가파르거나 공간이 부족해 독립적인 이용이 어려운 사례가 발생하는 것이다.함양군의 배리어프리 환경 조성을 위해서는 무엇보다 보행 인프라 개선이 시급하다. 함양읍뿐 아니라 면 소재지까지 포함한 보도 정비와 단차 제거, 음성신호기 확대 설치 등이 필요하다. 특히 보행보조 의자차와 전동스쿠터 이용이 늘어나는 초고령 지역 특성을 고려한 정책이 요구된다. 장애인이 안전하게 다닐 수 있는 길은 유모차를 미는 부모도, 호기심 많은 아이도, 거동이 불편한 어르신도 편안하게 걸을 수 있는 길이다.함양군에는 장애인복지센터와 장애인생활이동지원센터, 장애인주간보호센터, 시각장애인주간보호센터, 장애인거주시설, 보호작업장 등 다양한 복지시설이 운영되고 있다. 또 최근 함양경찰서는 승강기 설치를 완료하며 장애인과 고령자의 공공서비스 접근성을 높였다. 1996년 건립 이후 엘리베이터가 없었던 청사에 승강기가 설치되면서 장애인과 어르신들의 이용 편의성이 향상됐다는 평가를 받았다.하지만 진정한 배리어프리는 특정 시설 하나를 개선하는 데 그치지 않는다. 관광지와 공공기관, 도로와 상가, 문화시설과 안내 체계까지 지역사회 전반이 누구에게나 열린 공간이 되어야 한다. 특히 초고령사회에 진입한 함양에서는 배리어프리가 장애인 정책을 넘어 지역 생존 전략이 되고 있다.인구 감소 시대에 살기 좋은 지역, 머물고 싶은 지역, 다시 찾고 싶은 지역의 조건은 결국 모두가 불편 없이 살아갈 수 있는 환경이다. 함양의 미래 경쟁력은 더 많은 건물을 짓는 데 있지 않다. 누구도 소외되지 않는 도시, 누구나 자유롭게 이동할 수 있는 도시를 만드는 데 있다. 배리어프리 함양을 향한 작은 변화들이 지역의 지속가능한 미래를 만들어가는 것이다.*이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.