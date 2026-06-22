국민연금도 AI 혁신 나선다...인프라 구축과 민관 협력 본격화

큰사진보기 ▲전북 전주에 있는 국민연금공단 ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민연금공단의 AI 대전환 계획 ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

국민연금공단이 인공지능(AI) 기반 행정 혁신을 위한 핵심 기반시설(인프라) 확보에 나섰다. 공공기관의 디지털 전환이 서비스 개선 수준을 넘어 실제 운영 환경과 인프라 구축 단계로 확장되는 흐름 속에서 국민연금이 민간 기업과 손잡고 AI 실행 기반 마련에 속도를 내고 있다.국민연금공단은 22일 카카오엔터프라이즈와 '인공지능 서비스 관련 인프라 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지난 3월 국민연금과 카카오가 맺은 '인공지능 기반 공공 서비스 혁신 및 업무 전환에 관한 양해각서(MOU)'의 후속 조치다.이들 기관은 단순한 기술 도입을 넘어 AI 인프라 설계부터 구축, 운영까지 전 과정에서 협력 체계를 구축하기로 했다. 협약에 따라 ▲AI 환경 구현을 위한 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버 구축 및 기술 지원 ▲카카오클라우드 기반 AI 플랫폼 활용 ▲AI 모델 테스트와 실증 환경 조성 ▲공공 분야 전문성을 활용한 제도·행정 지원 등을 함께 추진한다.특히 국민연금은 AI 서비스의 안정적 운영을 위한 물리적 기반 구축에도 착수했다. 앞서 지난 16일 고성능 GPU 운영에 필요한 전력 공급과 냉각 설비를 갖춘 'AI 서버 전용 특화 구역'을 완공했다. 해당 시설은 국가핵심기반시설로 지정된 국민연금 ICT(정보통신기술)센터 내에 조성됐으며, GPU 서버 수용 능력과 운영 안정성을 높이는 데 초점을 맞췄다.이원주 카카오엔터프라이즈 대표는 "전 국민의 데이터를 다루는 국민연금의 인공지능 혁신에는 안정적인 인프라가 필수적"이라며 "자사의 기술력을 바탕으로 적극 지원하겠다"고 말했다.김성주 국민연금공단 이사장도 "카카오엔터프라이즈와의 파트너십을 통한 고성능 GPU 자원 확보는 민관 협력을 통한 적극 행정 사례"라며 "이를 기반으로 국민이 체감할 수 있는 인공지능 서비스 개발에 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.한편 국민연금은 이번 협력을 계기로 AI 기반 행정 서비스 고도화와 함께 공공 데이터 활용 체계 전반의 전환을 추진할 계획이다.