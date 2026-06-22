"승희야, 행복하니?" 전유성의 한마디가 바꾼 청년의 인생

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"무슨 일을 해서 먹고 살아야 하나 고민할 때였는데, 아르바이트를 하며 최저임금만 받아도 좋으니 여기에서 살아야겠다는 생각이 들었어요."

큰사진보기 ▲마천면 금계마을을 방문한 故 전유성 씨와 마을주민들 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"어느 날 공연을 마치고 무대에서 내려왔는데, 전유성 선생님이 '승희야, 행복하니?'라고 물으셨어요. 선생님은 이미 제가 무대 위에서 행복하지 않다는 걸 알고 계셨던 것 같아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

최승희(38)씨는 하나의 이름으로 부르기 어려운 사람이다. 꽈배기 맛집 지리산 간식상회 대표이자, 마을법인 포옹 대표이기도 하고, 마천면주민자치회 간사로도 불린다. 과거에는 개그맨 전유성 씨의 극단 소속 전문 MC였고, 사람들을 상담하는 디퍼런스 코칭 전문가였다.마천면 금계마을에서 만난 승희씨는 5년 전 가슴이 쿵쾅대는 강력한 끌림을 따라서 지리산에 정착했다. 코로나19 여파로 다니던 회사가 문을 닫으면서 잠시 쉬기 위해 찾은 지리산이 그의 인생을 바꿔 놓았다. 사나흘 머물 생각으로 왔지만 어느새 일주일이 흘렀고, 서울로 돌아가 새 직장에 출근하기로 했던 것마저 포기하고 지리산 품으로 돌아왔다.승희 씨가 지리산과 인연을 맺게 된 데에는 지난해 별세한 전유성 씨의 영향도 컸다. 대학 졸업 후 전유성씨가 경북 청도군에서 운영하던 '코미디 철가방 극장'에서 약 2년간 극단 생활을 했었는데, 전유성씨의 딸과 사위가 남원시 인월면에서 운영하는 카페 '제비'를 찾았다가 지리산에 정착하게 된 것이다.승희씨는 전유성 씨가 세상을 떠나기 전 여러 개그맨과 방송인, 후배·제자들과 함께 그의 곁을 지켰던 사람 가운데 한 명이다.어린 시절 승희씨의 꿈은 전문 MC였다. 어렸을 때부터 사람들을 기쁘게 하는 게 좋았다. 극단 생활을 하면서 무대에 올라 공연도 했지만 정작 마음 한편은 공허했다. 화려한 무대에서 내려올 때면 헛헛한 마음이 크게 느껴졌다. 낯선 사람들 앞에서 무대에 서는 일이 자신을 진정 행복하게 만드는 일인지 확신이 서지 않았다.결국 극단 생활을 정리하고 서울로 돌아온 그는 '디퍼런스 코칭'으로 새로운 길을 찾았다. 사람의 타고난 기질과 성향을 분석해 강점을 살리고 약점을 보완하도록 돕는 상담 분야였다. 수많은 사람을 상담하면서 오히려 자신을 이해하게 됐다. 게다가 상담 능력뿐만 아니라 영업과 사업 감각도 있다는 사실을 발견했다. 일도 잘 풀렸고 수입도 적지 않았다.승희 씨는 "누군가를 돕는 방법이 꼭 무대 위에만 있는 건 아니더라"며 "나의 에너지로 사람들에게 도움이 되는 방법을 고민하다 보니 '사업'이 나의 달란트(재능)라는 걸 깨달았다"고 말했다.그러나 회사가 문을 닫고 지리산을 따라 마천에 자리 잡게 되면서 그는 또다시 새로운 출발점에 섰다. 현재 그의 주된 생업은 꽈배기 가게 운영이다. 전국을 다니며 맛있는 꽈배기 비법을 연구해 온 지인으로부터 기술을 전수받아 남원 인월시장에서 '내이베꽈배기'를 시작했다. 예상보다 반응이 좋았고 사업은 빠르게 성장했다.이후 지리산마천농협 안에 2호점을 열면서 상호를 '지리산 간식상회'로 바꿨다. 현재는 남자친구와 함께 가게를 운영하고 있으며 지역 주민들의 꾸준한 사랑 속에 직원을 둘 정도로 규모가 커졌다. 앞으로는 기술을 전수해 준 지인과 함께 프랜차이즈 사업에도 도전할 계획이다.하지만 그의 관심은 개인 사업에만 머물지 않는다. 오는 9월부터는 금계마을 주민들과 함께 준비한 '마을호텔' 사업도 본격적으로 시작한다. 뜻을 함께하는 주민들이 마을법인을 설립해 추진하는 사업으로, 금계마을이 가진 다양한 자원을 연결해 새로운 지역 수익모델을 만드는 것이 목표다.마을에는 로컬푸드 식당 '포옹', 카페 '나마스테', 양조장 '옛술도가'를 비롯해 목공예 작가와 민화 작가, 옻칠 장인 등 다양한 문화·예술 자원이 자리하고 있다. 그는 이 같은 마을 자산을 하나로 묶어 금계마을만의 특별한 체류형 관광 콘텐츠를 만들어가고 있다. 슬로건을 '마천을 세계로, 세계를 마천으로'라고 정한 것도 일본 히가시카와처럼 작은 시골마을인 마천이 세계적인 도시가 되길 바라는 마음에서다.한편 승희씨는 지역을 바라보는 사회의 시선이 바뀌어야 한다고 강조했다. 지역 출신 청년들이 고향을 떠나고, 지역사회는 인구 감소와 소멸 위기를 걱정한다. 지역에 청년들이 들어와 살아야 한다고 말하면서도 정작 지역 어른들은 자녀가 서울이나 대도시에 사는 걸 자랑스럽게 여긴다.승희 씨는 "지역에서 산다는 것이 마치 실패한 인생처럼 여겨지는 분위기가 아직 남아 있는 것 같다"며 "지역은 서울 정착에 실패한 사람들이 내려와 사는 곳이 아니라 새로운 꿈을 실현할 수 있는 공간이 되길 바란다"고 말했다.