민형배 인수위 "순천에 주청사 주소, 무안에 부시장 2명, 광주는 조정 기능"

7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시의 주청사 문제와 관련해 주청사 법적 주소지는 순천 소재 현 전남도 동부청사에 두겠다는 기본 방침을 민형배 시장 당선인 인수위원회가 22일 재확인했다.
또 전남도 무안청사(도청 본청)에는 차관급 부시장 4명 가운데 2명을 배치하고, 현 광주시 청사의 경우 통합특별시의 기획·조정 및 정무 기능을 배치하겠다는 방침을 밝혔다.
아울러 민 당선인은 시장 취임 이후 광주와 무안, 순천 세곳 청사를 순회하며 근무한다는 방침도 재확인했다.
"민 당선인 세 청사 순회 근무... 치우침 없는 통합시 지향"
전남광주대전환기획위(인수위) 양은숙 당선인 대변인은 22일 나주혁신도시 빛가람복합문화체육센터에 마련된 인수위 사무실에서 기자회견을 열고 이 같이 밝혔다.
민형배 당선인은 주청사 주소, 청사별 기능 배치와 관련해 인수위 내부 검토와 특별시의회, 그리고 시도민 의견 수렴 과정을 거쳐 확정하게 될 것이라고 양 대변인은 덧붙였다.
민 당선인의 이러한 기본 구상은 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 제7조 제3항에서 규정한 '동부청사, 무안청사, 광주청사를 균형있게 활용한다'는 법의 정신을 존중하는 것이라고 양 대변인은 설명했다.
또 양 대변인은 "당선인의 원칙은 분명하다. 동부·무안·광주 세 청사를 균형있게 운영한다는 것"이라며 "세 곳 청사 모두 주청사이며, 치우침 없는 균형 발전은 통합특별시의 절대적 원칙"이라고도 했다.
순천 소재 전남도 동부청사를 통합특별시 주청사 주소지로 지정하는 기본 구상은 민 시장이 앞서 <오마이뉴스> 전화 인터뷰 등을 통해 밝힌 바 있다.
당시 민 당선인은 민주당 경선 과정에서 주철현(여수갑) 의원과 맺은 정책 연대 정신을 살리고, 통합특별시의회 주청사(무안) 배치 등을 고려해 순천에 주청사 주소지라는 상징을 부여하는 방안을 검토 중이라고 언급했다.
이와 관련, 양 대변인은 "순천 동부청사를 법적 주소지로 두되, 산업·경제 기능 중심으로 통합특별시의 미래 성장 거점 역할을 하도록 구상 중"이라며 "조직 개편 과정에서 동부청사 기능 확대도 검토하게 된다"고 설명했다.
현 광주시 청사 기능과 관련해서는 통합특별시의 전반적인 조정과 연결 기능, 그리고 정무·기관 유지 기능을 배치하는 방안을 검토 중이라고 인수위는 이날 밝혔다.
이에 따라 기획·조정·정무·자치행정 등 주요 기능이 현 광주시 청사에 배치될 것으로 보인다.
무안 청사(현 도청 본청)의 경우 기존 전남도청이 축적해 온 행정 역량을 바탕으로 시민과 삶의 밀접한 기능을 배치하고, 차관급 부시장 2명을 배치하는 방안을 현재 검토 중이라고 인수위는 밝혔다.
양 대변인은 브리핑을 마치며 "통합특별시는 아무도 가보지 않은 길"이라며 "앞으로도 당선인은 과감하게 추진하되, 운영 과정에서 보완할 점이 확인되면 시도민 뜻을 듣고 조정해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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