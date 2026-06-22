민형배 인수위 "순천에 주청사 주소, 무안에 부시장 2명, 광주는 조정 기능"

큰사진보기 ▲전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 발언하는 민형배 전남광주통합특별시장 당선인. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법 제7조 3항. 청사 배치 관련 내용이 담겨 있다. 법제처 국가법령정보센터 화면 갈무리. 2026. 6. 22 ⓒ 법제처 관련사진보기

큰사진보기 ▲주청사 관련 브리핑하는 양은숙 전남광주통합특별시장 당선인 대변인. 2026. 6. 22 ⓒ 김형호 관련사진보기

7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시의 주청사 문제와 관련해 주청사 법적 주소지는 순천 소재 현 전남도 동부청사에 두겠다는 기본 방침을 민형배 시장 당선인 인수위원회가 22일 재확인했다.또 전남도 무안청사(도청 본청)에는 차관급 부시장 4명 가운데 2명을 배치하고, 현 광주시 청사의 경우 통합특별시의 기획·조정 및 정무 기능을 배치하겠다는 방침을 밝혔다.아울러 민 당선인은 시장 취임 이후 광주와 무안, 순천 세곳 청사를 순회하며 근무한다는 방침도 재확인했다.전남광주대전환기획위(인수위) 양은숙 당선인 대변인은 22일 나주혁신도시 빛가람복합문화체육센터에 마련된 인수위 사무실에서 기자회견을 열고 이 같이 밝혔다.민형배 당선인은 주청사 주소, 청사별 기능 배치와 관련해 인수위 내부 검토와 특별시의회, 그리고 시도민 의견 수렴 과정을 거쳐 확정하게 될 것이라고 양 대변인은 덧붙였다.민 당선인의 이러한 기본 구상은 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 제7조 제3항에서 규정한 '동부청사, 무안청사, 광주청사를 균형있게 활용한다'는 법의 정신을 존중하는 것이라고 양 대변인은 설명했다.또 양 대변인은 "당선인의 원칙은 분명하다. 동부·무안·광주 세 청사를 균형있게 운영한다는 것"이라며 "세 곳 청사 모두 주청사이며, 치우침 없는 균형 발전은 통합특별시의 절대적 원칙"이라고도 했다.순천 소재 전남도 동부청사를 통합특별시 주청사 주소지로 지정하는 기본 구상은 민 시장이 앞서 <오마이뉴스> 전화 인터뷰 등을 통해 밝힌 바 있다.당시 민 당선인은 민주당 경선 과정에서 주철현(여수갑) 의원과 맺은 정책 연대 정신을 살리고, 통합특별시의회 주청사(무안) 배치 등을 고려해 순천에 주청사 주소지라는 상징을 부여하는 방안을 검토 중이라고 언급했다.이와 관련, 양 대변인은 "순천 동부청사를 법적 주소지로 두되, 산업·경제 기능 중심으로 통합특별시의 미래 성장 거점 역할을 하도록 구상 중"이라며 "조직 개편 과정에서 동부청사 기능 확대도 검토하게 된다"고 설명했다.현 광주시 청사 기능과 관련해서는 통합특별시의 전반적인 조정과 연결 기능, 그리고 정무·기관 유지 기능을 배치하는 방안을 검토 중이라고 인수위는 이날 밝혔다.이에 따라 기획·조정·정무·자치행정 등 주요 기능이 현 광주시 청사에 배치될 것으로 보인다.무안 청사(현 도청 본청)의 경우 기존 전남도청이 축적해 온 행정 역량을 바탕으로 시민과 삶의 밀접한 기능을 배치하고, 차관급 부시장 2명을 배치하는 방안을 현재 검토 중이라고 인수위는 밝혔다.양 대변인은 브리핑을 마치며 "통합특별시는 아무도 가보지 않은 길"이라며 "앞으로도 당선인은 과감하게 추진하되, 운영 과정에서 보완할 점이 확인되면 시도민 뜻을 듣고 조정해 나갈 것"이라고 밝혔다.