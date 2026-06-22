민주평통 세종지역회의, '2026 세종평화통일포럼' 개최

큰사진보기 ▲민주평화통일자문회의 세종지역회의는 6월 19일 세종시청 대강당에서 자문위원과 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 세종평화통일포럼’을 개최했다. ⓒ 민주평화통일자문회의 세종지역회의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 성은정 세종참여자치시민연대 사무처장, 강민조 국토연구원 한반도·동아시아연구센터 센터장, 박종철 대전대 객원교수, 김병철 세종지역회의 제1지회장, 윤예진 세종시청소년활동진흥센터 팀장, 김강식 고려대 통일외교안보전공 학생 ⓒ 민주평화통일자문회의 세종지역회의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

민주평화통일자문회의 세종지역회의가 지역사회 평화통일교육의 방향을 모색하고 공감대를 확산하기 위한 포럼을 열었다.민주평화통일자문회의 세종지역회의(부의장 박진만)는 지난 19일 세종시청 대강당에서 자문위원과 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026 세종평화통일포럼'을 개최했다.'지역의 평화통일교육, 어떻게 할 것인가'를 주제로 열린 이번 포럼은 지역사회 차원의 평화통일 논의를 활성화하고 실천적 평화통일교육 방안을 모색하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 이상호 세종시 자치행정국장과 구연희 세종시교육청 교육감 권한대행, 세종시의회 의원 등 지역 주요 인사들이 참석해 평화통일교육에 대한 높은 관심을 나타냈다.포럼은 박진만 부의장의 개회사를 시작으로 축사, 주제 발제, 지정토론, 질의응답 및 종합토론 순으로 진행됐다.박진만 부의장은 개회사를 통해 "세종지역의 특성에 맞는 실천적 평화통일교육의 방향을 모색하고 지역사회 내 평화통일 공감대를 널리 확산하는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다"고 말했다.이번 포럼은 김병철 민주평통 세종지역회의 제1지회장이 좌장을 맡아 진행했다.주제 발제에 나선 박종철 교수는 '지역 평화통일교육의 필요성과 발전 방향'을 주제로 대북정책 환경을 진단하고 평화공존 정책의 기본 구상, 평화공존 제도화의 추진 방향과 과제를 제시한 후 세종지역 평화통일교육 활성화 방안을 구체적으로 제안하였다.이어진 지정토론에서는 시민사회, 연구기관, 청소년, 대학생 등 각 분야를 대표하는 4인의 전문가가 참여해 열띤 논의를 펼쳤다.토론자로는 ▲성은정 세종참여자치시민연대 사무처장, ▲강민조 국토연구원 한반도·동아시아연구센터 센터장, ▲윤예진 세종시청소년활동진흥센터 팀장, ▲김강식 고려대학교 통일외교안보전공 학생이 나서 각자의 현장 경험과 시각에서 다채로운 의견을 개진하였다.토론 이후에는 참석 시민과 자문위원들이 함께하는 질의응답과 종합토론이 이어졌다. 참가자들은 지역 중심의 상향식 평화통일 담론 형성과 교육 활성화 방안에 대해 다양한 의견을 제시하며 논의를 이어갔다.한편 포럼에 앞서 민주평통 세종지역회의는 세종참여자치시민연대, 세종청년회의소, 세종특별자치시청소년활동진흥센터와 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 시민사회와 청년·청소년 단체 간 협력체계를 구축하고 세대와 영역을 아우르는 평화통일 공감대 확산 기반을 마련하기 위한 것으로, 지역사회 중심의 평화통일교육 활성화에 새로운 계기가 될 것으로 기대된다.