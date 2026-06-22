[사진] "뻥!" 소리 뒤 퍼지는 냄새, 발이 절로 멈춥니다

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큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

"뻥!"

큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲"뻥!" 소리와 함께 튀어 오르던 어린 시절의 기억. 양산남부시장 오일장에서 만난 뻥튀기 아저씨는 오늘도 오래된 기계를 돌리며 사람들의 추억과 웃음을 함께 튀겨내고 있다. 빠름과 효율의 시대에도 정겨운 장터를 지켜가는 그의 모습은 우리 시대가 잃지 말아야 할 소중한 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

갑작스러운 폭음에 놀라 귀를 막던 어린 시절이 있었다. 잠시 뒤 고소한 냄새와 함께 쏟아져 나오던 쌀튀밥, 바닥에 흩어진 것을 주워 먹으며 웃음꽃을 피우던 기억도 있었다. 잊고 지냈던 그 추억이 지난 21일, 양산남부시장 오일장에서 다시 튀어 올랐다.소리의 주인공은 수십 년째 장터를 지키고 있는 뻥튀기 아저씨였다. 양산남부시장은 매달 1일과 6일마다 오일장이 열린다. 부산 근교에 있어 종종 찾는 곳인데, 갈 때마다 한결같은 모습으로 자리를 지키고 있는 뻥튀기 아저씨와는 이제 서로 얼굴을 알아볼 정도가 됐다.어르신은 양산남부시장뿐 아니라 남창장(3·8일), 서창장(4·9일) 등 인근 오일장을 따라다니며 생업을 이어가고 있다. 장날이 열리는 곳이면 오래된 기계와 도구들을 싣고 이동해 사람들에게 변함없는 추억의 소리를 들려준다.그날도 뻥튀기 기계 주변에는 사람들이 하나둘 모여들었다. "언제 터지나?" 하며 기다리는 표정에서는 아이와 어른의 구분이 없었다. 누군가는 휴대전화를 꺼내 들었고, 누군가는 어린 시절 이야기를 꺼내놓으며 웃었다."뻥!" 하는 소리와 함께 퍼져 나가는 고소한 냄새는 잠시나마 사람들의 발길을 붙잡았고, 장터 한편에는 정겨운 웃음이 번졌다. 오일장은 원래 그런 곳이다. 물건만 사고파는 시장이 아니라 서로의 안부를 묻고, 오랜만에 만난 사람과 반갑게 인사를 나누며 살아가는 이야기를 주고받는 공간이다. 장날은 단순한 거래의 날이 아니라 공동체가 숨 쉬는 날이다.산업화와 도시화, 그리고 온라인 쇼핑의 확산은 사람들의 소비 방식을 크게 바꾸어 놓았다. 대형마트와 새벽 배송이 익숙한 시대가 됐고, 전통시장은 점차 설 자리를 잃어가고 있다. 효율과 속도가 중요해진 세상에서 오일장은 어쩌면 시대에 뒤처진 공간처럼 보일 수도 있다.하지만 그곳에는 대형마트에서는 만날 수 없는 풍경이 남아 있다. 상인과 손님이 서로의 안부를 묻고, 사람 냄새가 나는 웃음이 오가며, 세월이 축적된 기억이 살아 숨 쉰다. 무엇보다 오일장은 돈으로 계산할 수 없는 관계와 정을 품고 있다.오랜 세월 한결같이 장터를 돌며 자신의 일을 이어가는 뻥튀기 아저씨의 모습에서는 노동의 존엄과 생활 세계의 가치가 자연스럽게 떠오른다. 또한 사람과 사람이 만나 안부를 묻고 살아가는 이야기를 나누며 관계를 이어간다는 점에서 장터는 생활 속의 작은 광장이라 할 만하다.우리 전통사회에서 장날은 물건을 사고파는 경제적 공간인 동시에 소식을 나누고 공동체를 확인하는 사회적 공간이었다. 그런 의미에서 오일장은 단순한 재래시장이 아니라 세대와 세대를 이어주는 생활문화의 현장이기도 하다.뻥튀기 기계가 내는 굉음과 고소한 냄새 역시 단순한 먹거리 이상의 의미를 지닌다. 그것은 어린 시절의 추억이자, 같은 시대를 살아온 사람들의 공통된 기억이며, 우리 삶의 한 조각이다.무엇보다 인상적이었던 것은 뻥튀기 아저씨의 얼굴이었다. 뜨거운 열기 속에서 연신 기계를 돌리고, 김이 피어오르는 가운데 쉼 없이 작업을 이어가면서도 사람들과 눈이 마주치면 환한 웃음을 잃지 않았다.팔토시와 장갑, 오래된 기계와 여기저기 흩어진 쌀알들은 오랜 세월 노동의 흔적을 고스란히 보여주고 있었다. 비록 화려하지는 않지만 묵묵히 자신의 일을 이어가는 사람들 덕분에 우리의 일상도 유지된다. 장터를 지키는 상인들과 뻥튀기 아저씨 같은 생활인들의 성실한 노동이 있기에 오일장의 풍경도 오늘까지 이어질 수 있었을 것이다.어릴 적 추억 속의 그 소리는 아직 끝나지 않았다. 각박한 현실 속에서도 정겨운 장터 한편에서 환하게 웃으며 자리를 지키고 있는 그 모습 덕분에, 잠시나마 마음에도 잔잔한 평온이 찾아왔다. 어쩌면 우리가 지켜야 할 것은 거창한 문화유산이 아니라, 이렇게 평범한 사람들의 일상과 웃음, 그리고 오래된 장터가 품고 있는 따뜻한 풍경인지도 모르겠다.