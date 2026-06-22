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26.06.22 10:53최종 업데이트 26.06.22 10:53

울산시 시금고는 왜 '경남은행'과 '농협' 만 맡을까?... 칼 빼든 김상욱

김상욱 당선인 "시 정기예금 평균금리 전국 16위로 낮아" 감사 예고... "장기예금 이자율은 비슷" 반박도

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김상욱 울산시장 당선인이 16일 인수위원회 출범식에서 오완문 위원장과 최형준 부위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 모두발언을 하고 있다.
김상욱 울산시장 당선인이 16일 인수위원회 출범식에서 오완문 위원장과 최형준 부위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 모두발언을 하고 있다. ⓒ 울산시 제공

조 단위의 막대한 울산광역시 예산을 예치하는 '시금고'는 광역시 승격 이후 30여 년 간 지속되어온 '경남은행'과 '농협' 체제에서 다른 은행으로 바뀔까.

지자체의 예산 관리 뿐 아니라 시청을 방문하는 시민들의 이용은행 역할도 하는 시금고이지만 그동안 선정 과정은 시민들의 관심사 밖이었다.

현재 울산광역시 일반회계를 맡는 시 1금고는 BNK경남은행, 특별회계를 맡는 2금고는 NH농협은행이 맡고 있다.

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하지만 6.3 지방선거를 전후 해 김상욱 울산시장 당선자가 줄 곳 시금고 운영에 문제를 제기하면서 시금고 변경 가능성이 제기되고 있다.

김 당선자는 방송토론 등을 통해 "시 정기예금 평균금리가 지난해 12월 기준 2.06%로 전국 광역지자체 가운데 16위에 그쳤다"며 "시가 1조원 안팎의 자금을 운용하는 만큼 금리가 1%p만 차이나도 수십 억 원에서 100억 원 수준의 차이가 발생할 수 있다"며 우려를 제기했다.

이는 "왜 낮은 금리를주는 시 금고를 굳이 선정하느냐"는 문제 제기이기도 했는데, 지난 주 진행된 인수위에서도 이 문제가 지적됐다.

특히 김상욱 당선자는 취임 즉시 실행 할 6대공약으로 '감사팀 기능강화' '수의계약 비리 의심처인 회계팀 즉시감사' '의심 발주사업에 대한 감사원 감사청구' '시금고 계약 및 관리에 대한 즉시 감사' '재정전문가 통한 시재정사용에 대한 전면 감사'를 들며 그동안 시금고 선정을 해 온데 대한 감사를 예고 해 귀추가 주목된다.

한편 이같은 지적에 대해 6.3지방선거 기간 김두겸 후보 선거대책위원회는 대변인 명의의 성명을 통해 "행정안전부가 전국 지방자치단체 시금고를 비교할 때 공식 기준으로 삼는 이자율은 12개월 이상 장기예금 이자율로, 울산시금고 이자율은 2.31%로 전국 평균 2.53%와 큰 차이가 없다"고 반박했다.

또한 "김 후보는 단기예금 이자율 1.8%만 떼어내 마치 울산시금고가 부실하게 운영된 것처럼 왜곡했다"고 주장했다.

#울산시금고#인수위

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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