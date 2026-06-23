"축구공 감투네 그랴!" 조용한 시골 마을이 들썩인 이유

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큰사진보기 ▲충남 부여군 충화면 서동문화센터 다목적체육관지난 19일 오전 9시쯤 북중미월드컵 한국과 멕시코 전 단체 응원을 위해 충화 사람들이 응원도구들을 준비하고 있다. ⓒ 오창경 관련사진보기

"아우, 환장혀!"

"아직 멀었응께."

"아, 한 골만...."

"광화문 거리 응원을 여기서도 하면 될 거 아녀? 안 그려유?"

"영화관 같은 스크린과 300개의 의자도 있고 배드민턴 네트 두 개를 칠 수 있는 공간에서 뭔들 못하겠어유?"

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"이거 한번 써보세요. 요즘은 축구 경기 응원하려면 이런 것도 써야 한 대요."

"그랴? 축구공 감투네 그랴!"

큰사진보기 ▲전반전에는 열심히 응원했건만 ...북중미 월드컵 주최국인 멕시코의 골문을 열지 못해 응원에 한김이 빠져버렸다. ⓒ 오창경 관련사진보기

"개최국을 어치게(어떻게) 이긴댜! 쉽들 안혀!"

"비기기라도 혀야 하는디..."

"우리가 한 골이라도 넣었으면 좋았을텐디... 그래도 이만치 준비하느라 욕봤슈. 고마워유..."

"이런 응원 도구까지 준비할 줄은 몰랐네요. 어르신들이 제법 오셨어요. 오늘 행사를 주민 주도적으로 준비하고 시작한 것이 의미가 큽니다. 첫술에 배부르지 않은 법이죠. 오늘은 서동문화센터를 통해 세대 간 소통의 장을 열기 시작한 것에 만족하는 것만으로도 성과입니다."

지난 19일 오전 10시, 충남 부여군 충화면 사람들 50여 명이 최근 준공한 주민 편의시설인 서동문화센터에 모여 북중미 월드컵을 시청했습니다. 지난 2월 준공식을 한 지 몇 달 만에 서동문화센터가 조금씩 마을 분위기에 활력을 돌게 하는 것 같습니다. 공간이 사람을 움직이게 한다는 말이 맞는 것 같습니다. 북중미 월드컵의 열기가 우리나라 특유의 응원전으로 확산되며 열풍으로 달아오르는 것을 지켜보던 충화 사람들은 한 가지 아이디어를 떠올렸습니다.조용한 충남 부여 충화면 시골 마을까지 월드컵 축구공이 굴러왔습니다. 마침 들녘에 모를 심어 놓고 이앙기를 닦으며 한숨 돌리는 타이밍입니다. 대형 화면으로 축구 경기를 보고 함께 소리 지르며 어울릴 기회까지 찾아오니 기분은 잔칫날 같습니다.서동문화센터 운영위원회에서 인절미와 맥주를 준비했고, 응원 도구도 준비했습니다. 언제부턴가 민간 주도의 행사보다 행정 중심의 행사에 익숙해진 시골 마을 사람들은 자발적이고 자생적인 이벤트를 어려워하게 되었습니다. 하지만 이곳 충화면은 인구는 적지만 특공대 같은 인재들이 있습니다. 누군가 아이디어 던지면 바로 실행에 옮기는 인적 자원들이 있습니다.축구공 모양의 풍선 머리띠를 어르신들도 함께 썼습니다. 응원용 막대 풍선과 축구공 풍선 방망이로 월드컵 분위기를 제법 갖추었습니다. 만국기를 체육관 천장과 복도에 걸어서 월드컵 분위기를 한층 달아오르게 했습니다. 광화문이나 명동처럼 다국적이지는 않아도 세대 간 소통의 기회는 열었습니다.예전에는 이맘 때 쯤이면 시골 마을에서는 모를 심어 놓고 풍장도 치고 떡도 해 먹으며 쉬어가는 때였습니다. 고단한 농사 노동의 사이를 쉬어가며 함께 즐겼습니다. 논마다 옮겨 다니며 풍년가를 부르고 함께 피를 뽑았고 비가 오지 않아 가물 때는 서로의 둠벙에서 고리박으로 물을 퍼 올리던 인정이 있었습니다. 모를 심고 벼가 되어 수확할 때까지는 혼자 할 수 있는 일이 별로 없었습니다. 마음이 맞지 않고 성향이 달라도 노동력에 의지하며 살았던 시대에는 서로 참고 조금씩 양보하며 이해하며 살 수밖에 없었습니다.지구는 날로 뜨거워지고 농기계가 발달하면서 시골 마을의 공동체 중심의 일상에도 균열이 간 지 오래입니다. 노동력 중심의 농사 노동이 기계 위주의 농업화로 혁신되면서 함께 즐기는 문화는 제힘을 쓰지 못하는 중입니다.북중미 월드컵은 충화면 사람들과 충화 서동문화센터의 활용에 대해 탐색하는 시기에 찾아온 기회였습니다. 마을 이장들에게 안내 방송을 부탁하고 각 단체의 메신저에 웹자보를 만들어 돌렸습니다. 충화 사람들의 개인 메신저마다 웹자보를 보내고 홍보를 부탁했습니다. 다목적 체육관을 응원 분위기가 풍기도록 꾸미고 응원 도구들도 준비했습니다. 충화 마을 사람들이 지금도 작동하는 공동체의 모습을 보여주기 위해 자발적으로 준비한 이벤트입니다.영화관 스크린 크기 못지 않은 대형 화면에는 한국과 멕시코의 월드컵 축구 경기가 한창입니다. 전반전의 아쉬움을 뒤로 하고 드디어 후반전이 시작됐습니다. 후반전은 어쩐지 멕시코 선수들의 움직임이 더 활발한 것 같아 마음이 자꾸만 졸아 드는 것 같았습니다. 체육관에 모인 충화 사람들의 표정도 좋지 않습니다. 골문이 좀처럼 열리지 않았습니다.종료 시간이 다가오고 있습니다. 슬그머니 자리를 뜨는 사람도 보입니다. 다목적 체육관 준공 후 첫 행사라 그런지 충화 사람들은 점잖게 시청하는 것으로 북중미 월드컵 한국과 멕시코 전을 단체 관전을 마쳤습니다.월드컵 관전을 마치고 돌아가는 사람들이 한 마디씩 했습니다.충화면 행정복지센터 조성준 면장은 충화서동문화센터의 첫 행사의 관전평을 이렇게 말했습니다.한 번의 월드컵 공동 시청과 응원으로 오랫동안 수면 아래로 가라앉고 있는 시골 마을 공동체의 저력이 끌어 올려질 리가 없지요. 꾸준하게 이벤트를 벌이다 보면 충화다운 공동체 문화가 새롭게 자리잡게 되리라 믿으면 되겠지요. 오는 25일에 남아프리카공화국과 한국의 경기 단체 관람과 응원도 있으니까요.