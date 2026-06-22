해경, 기관고장 여객선 승객과 선원 35명 전원 구조

큰사진보기 ▲보령해경이 21일 기관고장으로 멈춘 여객선에 대한 구조작업을 벌이고 있다. ⓒ 보령해양경찰서 제공 관련사진보기

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지난 21일 충남 서해안에서 기관고장으로 운항 중이던 여객선이 멈추는 사고가 발생했지만, 승객과 선원 35명 전원은 해경에 의해 구조됐다. 멈췄던 여객선도 임시 조치 후 대천항으로 입항한 것으로 확인됐다.보령해양경찰서(서장 이근영)는 "21일 15시 31분경 충남 보령시 녹도 인근 해상에서 대천항으로 입항 중이던 여객선 A호(150톤, 선원 4명, 승객 31명)가 기관 고장으로 운항이 멈췄다는 신고를 받고 현장에 출동했다"고 밝혔다.오후 3시 56분(15시 56분)경 현장에 도착한 해경은 여객선 A호에 승선해 선원 및 승객들의 건강과 안전 상태를 확인했다. 이후 대천항으로 입항시킨 것으로 파악됐다.한편 보령해경은 A호가 외연도에서 대천항을 오가는 여객선으로 행선지인 녹도를 지나오다 원인미상의 기관고장이 난 것으로 보고 정확한 사고경위를 파악할 예정이다.보령 해경 관계자는 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "여객선도 임시 조치 후 21일 오후 6시 경 대천항에 입항했다"라고 밝혔다.