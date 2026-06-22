"7호선 청라연장선 개통 지연, 인천시 1년 넘게 숨겼다"

큰사진보기 ▲2025년 1월, 도시철도건설본부 작성 보고 결과 자료(왼쪽), 2026년 3월, 공정점검TF 유정복 시장 보고 결과 자료(오른쪽). ⓒ 이용우의원실 관련사진보기

AD

서울7호선 청라연장선 개통이 지연될 것이라는 사실을 인천시가 이미 2025년 초부터 인지하고 있었음에도, 이를 공개하지 않고 지난 6·3 지방선거 이후까지 공개를 미뤄온 정황이 인천시 내부 문서를 통해 드러났다.민선9기 인천시장직 인수위원인 이용우 의원(더불어민주당 인천 서구을)은 지난 21일 이같은 사실과 함께 내부 문서를 공개했다. 이 의원이 공개한 인천시 도시철도건설본부의 2025년 1월 16일자 '서울7호선 청라연장선 건설공사 본부장님 현안보고 결과' 문건에 따르면, 당시 이미 청라연장선 공사는 약 14개월의 공기 지연이 발생한 것으로 보고됐다. 해당 문건에는 당초 2027년 개통 예정이던 주요 공구들의 개통 시점이 2028년 하반기로 연기될 것으로 전망된 내용이 담겨 있다.이 문건에는 본부장 지시사항으로 "공기지연 사항은 내년 선거 이후 인수위원회에 보고가 타당함"이라는 내용이 명시돼 있다. 이 의원은 "인천시가 개통 지연 사실을 인지하고도 선거 이후까지 공개를 미루는 방안을 내부적으로 검토했으며, 실제로 이행됐다는 것을 보여주는 대목"이라고 지적했다. 문건에 등장한 해당 본부장은 지난해 12월 퇴직한 것으로 알려졌다.이와 함께 인천시 도시철도건설본부가 2026년 3월에 작성한 '서울7호선 청라연장 공정점검 TF 중간 보고(시장님) 결과' 문건에는 유정복 시장에게 직접 보고한 내용도 확인된다.해당 보고서에는 서울7호선 청라연장선의 개통 시기가 당초 계획보다 크게 늦어질 것으로 전망된다는 내용이 담겼다. 보고 내용에 따르면, 1단계 구간은 당초 2027년 하반기 개통에서 2029년 하반기로, 2단계 구간은 당초 2029년 상반기 개통에서 2033년 상반기로 각각 연기될 것으로 보고됐다.같은 문건에서 유정복 시장은 관련 보고를 받은 뒤 "현재 공정 보고 내용이 이해가 안 된다. 추후 공정이 적정한지 점검을 하겠다"라며 "점검 결과가 나오기 전까지 확정되지 않은 보고내용에 대하여 보안이 필요(하다)"라는 지시를 내렸다. 또한, 해당 보고 내용은 행정부시장에게 별도로 문자 보고된 것으로 기재돼 있다.당시 유 시장은 '추후 점검결과 점검'을 언급했지만, 해당 보고 자체가 공정점검을 위해 구성된 TF에서 이뤄졌다는 점에서 다소 어폐가 있다. 지방선거를 불과 2개월여 앞둔 시점에서 선거에 영향을 끼칠 우려가 있는 이슈를 덮으려 한 게 아니냐는 의혹도 제기된다. 더불어 TF 보고 1년여 전부터 개통 지연이 확실시되는 상황을 보고 받았는지도 규명돼야 할 사안이다.인천시는 오래 전부터 개통 지연 가능성을 인지하고 있었고, 시장에게까지 구체적인 지연 전망이 보고됐음에도 시민들에게는 관련 사실을 공개하지 않았고, 지방선거로 정권교체가 된 이후에야 시의회와 인수위를 통해 보고가 이뤄졌다.서울7호선 청라연장선은 청라국제도시와 서울 도심을 연결하는 핵심 광역교통망으로, 지역 주민들의 교통 편의와 정주 여건에 직결되는 사업이다. 사업 추진 과정에서 발생한 중대한 일정 변경 사실을 시민들에게 제때 알리지 않은 것은 행정의 투명성과 신뢰 측면에서 심각한 문제라는 지적이 제기된다.이용우 의원은 "이번 인천시 내부 문건은 단순한 일정 지연 문제가 아니라 시민에 대한 조직적 은폐 의혹을 보여주는 매우 심각한 사안"이라며 "허위 공정 자료를 홈페이지에 게시해 시민을 기만했고, 지역 국회의원에게도 수차례 사실과 다른 공정 상황을 보고해 왔다"고 지적했다.이어 이 의원은 "만약 당시 개통 지연 사실이 적시에 투명하게 공개됐다면 국회와 인천시, 관계기관이 함께 대책을 마련하고 공기 단축 방안을 검토할 수 있었을 것"이라며 "그러나 인천시는 공론화를 차단한 채 시간을 허비했고, 그 결과 시민들이 감당해야 할 지연 기간은 더욱 길어졌다"고 밝혔다. 그는 "인천시 감사관실의 전면적인 특별감사와 관계자 책임 규명이 반드시 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.이 의원은 "인천시와 관계기관, 민간전문가와 주민들이 참여하는 민관정 비상대책체계를 즉시 가동해 공기 단축 방안과 부분 개통 방안 등을 원점에서 재검토해야 한다"면서 "국회 차원에서도 필요한 예산이 있다면 확보해 개통 시기를 최대한 앞당기도록 노력하겠다"고 밝혔다.