로봇세는 답이 될까?

큰사진보기 ▲전기먹는 하마 ⓒ ChatGPT 관련사진보기

"네이버나 구글에게 물어봐".

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.

우린 얼마 전까지만 해도 이런 식으로 궁금한 것을 찾아봤다. 그러나 이제는 달라졌다. 시니어들도 AI에게 물어본다. 검색만이 아니다. 여행 일정 짜기, 글쓰기, 사진 합성, 영상 제작 등 잡다한 것까지 AI에게 시킨다. 비서나 조수 부리듯. 검색에서 AI 에이전트 시대가 됐다.AI가 이런 일을 하려면 데이터 센터 구축 등 막대한 AI 인프라가 필요하다. AI 서비스 1건의 질의응답에는 막대한 전력과 자본이 들어간다. 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 2025년 현재 데이터센터 서버는 상업용 전력 소비의 약 7%를 차지하며, 냉각설비 등을 포함하면 비중은 더 커진다. 이 수치는 매년 증가한다. 그런데 OpenAI 등 주요 AI 기업 통계에 따르면 사용자의 90% 이상이 AI를 무료로 사용한다.세상에 공짜는 없다. 이미 AI 때문에 전기 사용료가 오르는 곳이 나타나기 시작했다. AI 사용량 급증에 따라 미국 가정용 전기 요금은 2030년까지 15~25% 인상될 것으로 예상된다. 데이터 센터 밀집 지역에서는 이미 전기 요금이 두 배 이상 오른 곳도 있다. AI를 직접 쓰지 않는 사람도 전기 요금이라는 형태로 비용을 분담하고 있다.AI 기업들은 전형적 플랫폼 경제의 패턴을 따르고 있다. 현재는 저가나 무료로 사용자를 최대한 끌어모으는 점유율 확보에 주력하고 있다. 데이터, 사용 습관 수집으로 생태계를 종속시켜 사용자를 잡아두기 위해서다. 과거 검색엔진, 스트리밍, SNS가 걸어온 길이다.다음 단계는 무료 사용자를 점차 없애거나 사용을 제한하는 수순이다. 사용자가 AI 없이는 업무, 학습이 불편해지는 시점부터 구독료 인상, 사용량에 따른 요금 부과, 기능별 차등요금이 본격화된다. 실제로 주요 AI 기업들은 이미 무료 등급의 사용량 제한을 강화하고, 고성능 모델은 유료 등급으로 분리하는 방향으로 가고 있다.3단계는 인프라 비용 전가다. AI 기업은 데이터센터·전력 비용 증가분을 구독료에 반영한다. 동시에 그 인프라 확장으로 늘어난 전력망 투자 비용은 전력회사를 통해 일반 소비자의 전기 요금에도 전가된다. 즉 이용자는 이중으로 비용을 부담할 가능성이 있다(서비스 구독료와 전기 요금 양쪽에서).문제는 AI로 인한 수혜자와 비용 부담자가 일치하지 않는다는 점이다. AI 서비스 이용에 따른 이익은 사용자-특히 대량 사용 기업-인데 비용 부담자는 전체 전기 요금 납부자가 된다. 생산성 향상 이익도 AI 기업 주주나, AI를 잘 활용하는 기업에 돌아가는데 비용 부담자는 일자리 대체 위험에 노출된 노동자들이다. 데이터 센터 유치에 따른 세제 혜택은 빅 테크가 누리지만 지역주민은 전기 수자원을 부담해야 한다.즉 이익은 자본과 기술을 가진 쪽에 집중되고, 이용은 전력망을 공유하는 모든 시민에게 분산되는 비대칭 구조다. 탄소 배출 문제처럼.이런 비대칭을 교정하기 위한 정책 아이디어로 나온 것이 로봇세 도입이다. 자동화하는 만큼 세금을 부과하자는 것이다. 2017년 빌 게이츠가 공론화한 이 개념은 ▲ AI 자동화로 줄어드는 고용보험·연금 재원 보충 ▲ AI로 인한 생산성 이익이 노동자에게 재분배되지 않는 현실 보정▲재교육·기본소득 재원 마련을 하자는 발상이다.물론 반대 논리 또한 거세다. 도입 반대 이유는 ▲ AI 혁신 속도 저해▲ 기업의 해외 이전 ▲로봇의 정의 모호 (소프트웨어 AI도 포함 여부) ▲기존 법인세·자본이득세 강화 등이다.AI는 이제 거스를 수 없는 대세다. 이를 어떻게 잘 활용하고, 비용 부담과 이익은 어떻게 배분할 것이냐에 논의를 집중해야 한다. 전기 요금 고지서 한 귀퉁이에 'AI 인프라 부담금'이라는 항목이 찍혀 나오기 전에 논의를 시작해야 한다. 여야는 당리당략을 떠나 공론화에 나서야 한다.