장노년층 일자리 박람회 밀어낸 박형준 부산시장 퇴임식 논란

큰사진보기 ▲박형준 부산시장과 50플러스 일자리 박람회 홍보물 ⓒ 부산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

오는 26일 부산시청 대강당에서 열릴 예정이었던 장노년층 대상 일자리 박람회가 같은 날 같은 장소에 잡힌 박형준 부산시장의 조기 퇴임식으로 인해 행사 축소 및 차질이 불가피해졌습니다.언론 보도에 따르면, 오는 26일 오전 10시부터 오후 4시까지 부산시청 대강당에서는 50대 이상 장년층의 구직과 재취업을 돕는 '50플러스 일자리 박람회'가 열릴 예정이었습니다. 이 행사는 시비 약 7천만 원이 투입됐으며, 400~500명 규모의 장노년층 시민을 위한 구직 상담과 노후 설계 강연 등이 빼곡하게 기획돼 있었습니다.50대 이상 은퇴자 및 퇴직 예정자들에게 이러한 취업 박람회는 단순한 행사를 넘어 생계와 직결된 절실한 기회의 장입니다. 두 달 전부터 꼼꼼하게 기획된 이 행사를 위해 수많은 구직자가 일정을 비워두고 기다려왔으며, 참여 기관과 강연자들 역시 이날 하루를 온전히 박람회에 맞추어 준비해 온 상황이었습니다.하지만 최근 부산시는 주최 측에 "오후 2시까지 대강당을 비워달라"고 요청했습니다. 당일 오후 3시에 박형준 시장의 조기 퇴임식이 대강당에서 열리게 됐으니 자리를 비워달라는 것이었습니다.무대와 음향, 조명 장비 등을 철거하는 데 걸리는 물리적인 시간을 고려하면, 사실상 행사를 정오쯤에는 서둘러 마무리해야 하는 상황입니다. 이미 홍보가 완료돼 참석자와 강연자가 모두 정해진 상태에서 갑작스러운 일정 변경 통보를 받은 것입니다.논란이 일자 부산시는 통상적으로 시장 퇴임식은 시청 대강당에서 진행해 왔다며 예정대로 행사를 치르겠다는 뜻을 밝혔습니다.부산시 관계자는 "퇴임식이 예정된 대강당 사용 시간만 일부 조정한 것으로 주최 측과 대행사 등과 협의를 거쳐 진행한 사항"이라며 "행사 대행업체 측에서 장비를 철거하는 데 어려움이 있다고 해 시가 비용을 부담하고 박람회 때 사용했던 장비를 그대로 둔 채 퇴임식에 활용하기로 했다"고 밝혔습니다.그러나 KBS부산 보도에 따르면, 행사 하도급 업체 관계자는 "드문드문 계획을 변경하거나 추가한 적은 있지만, 이 정도로 중대한 변동 사항을 일방적으로 통보하는 일은 드물다"라며 "행사 준비가 막바지에 다다랐는데, 이제 와서 인력과 장비 배치를 다 새로 조율해야 하는 상황"이라고 토로했습니다. 이어 "추가 노무비 등 간접 비용이 발생할 수도 있는데 사전 협조 요청도 없었다"고 지적했습니다.이에 대해 부산참여연대는 19일 성명을 내고 부산시의 행태를 강력하게 비판했습니다. 단체 측은 "시민 일자리 행사보다 시장 퇴임식을 우선시하는 것은 독선 행정의 극치"라며 "이미 예정된 행사가 있는 만큼 퇴임식 장소를 변경하는 것이 상식적인 결정"이라고 꼬집었습니다.또한 "행사 운영 업체들은 장비와 인력 배치를 다시 해야 하는 상황에 놓였고 추가 비용 부담도 발생하게 됐다"면서 "부산시가 '협의를 거쳤다'고 설명하는 것은 갑질 행정이다"라고 목소리를 높였습니다.시민단체와 일각의 비판처럼, 진정으로 시민을 위하는 시장이라면 기존에 예정돼 있던 시민 행사를 존중하고 퇴임식 장소를 12층 국제회의실 등 다른 공간으로 양보하거나 날짜를 조정하는 것이 상식적이고 순리적인 결정이 아닐까요?행정의 중심은 언제나 시민이어야 합니다. 시민의 편의와 권리를 최우선으로 삼아야 할 지자체가, 오히려 시민의 자리를 빼앗고 하도급 업체의 일방적인 희생을 강요하는 구시대적 촌극은 다시는 반복되지 않아야 합니다.