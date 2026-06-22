광고만 보고 영양제 샀다간... 약사가 알려주는 '현명한 선택법'

큰사진보기 ▲염혜진 약사가 당진시립송악도서관에서 건강 특강 '이 약 같이 먹어도 돼요?'를 열고 당진 시민들에게 의약품과 건강기능식품의 올바른 복용법을 설명했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비가 내리는 궂은 날씨에도 시민들이 오전 10시부터 12시까지 진행된 건강 특강 '이 약 같이 먹어도 돼요?'를 듣기 위해 송악시립도서관을 찾았다. 송악시립도서관 김도희주무관은 시민들의 건강 정보 접근과 올바른 의약 상식 함양을 위해 이번 특강을 마련했다 ⓒ 김정아 관련사진보기

충남 당진시립송악도서관은 지난 20일 시민들을 대상으로 건강 특강 '이 약 같이 먹어도 돼요?'를 개최했다. 이날 강연은 17년 차 현직 약사이자 <오늘부터 나는 갑으로 삽니다>의 저자인 염혜진 약사가 의약품과 건강기능식품에 대한 올바른 정보를 시민들과 나누는 시간으로 진행됐다.강연은 '행복하기를 원한다면 조건을 달면 안 된다'는 메시지로 시작됐다. 무엇보다 염 약사는 건강한 몸만큼 건강한 마음도 중요하다며 감사일기 쓰기와 삶의 목표를 갖는 것의 필요성을 강조했다. 이어 "마음을 건강하게 만들기 위해서는 무엇이든 욕구를 갖는 것이 중요하다"며 취미와 꿈, 좋아하는 일을 통해 삶의 활력을 찾는 것이 행복의 출발점이라고 설명했다.이날 강의에서 참석자들의 가장 큰 관심을 모은 주제는 약국에서 흔히 접하는 일반의약품과 건강기능식품에 대한 올바른 이해였다. 염 약사는 "건강기능식품보다 먼저 살펴봐야 할 것은 일반의약품 정보"라고 강조했다.감기약, 진통제, 소화제처럼 쉽게 구입할 수 있는 일반의약품도 성분과 복용법을 제대로 알아야 하며, 여러 약과 영양제를 함께 복용할 경우 상호작용이 발생할 수 있다는 것이다. 특히 시민들이 흔히 혼동하기 쉬운 일반의약품·의약외품·건강기능식품의 차이점을 알기 쉽게 설명했다.일반의약품은 질병의 예방과 치료를 목적으로 하는 약품이며, 의약외품은 치약·마스크·밴드처럼 인체에 대한 작용이 비교적 완만한 제품이다. 반면 건강기능식품은 질병 치료제가 아닌 식품으로, 신체 기능 유지와 건강 증진을 돕는 보조적 역할을 한다고 설명했다.염 약사는 "영양제는 음식으로 부족한 부분을 보완하는 수단일 뿐, 약을 대신할 수는 없다"며 "건강기능식품이라고 해서 모두에게 같은 효과가 나타나는 것은 아니다"라고 말했다.강의에서는 비타민 C와 비타민 B군에 대한 오해도 짚었다. 비타민 C는 하루 1000mg을 반드시 섭취해야 하는 것은 아니며, 과일과 채소를 통한 섭취도 충분히 의미가 있다고 설명했다. 비타민 B군은 에너지 생성과 신경 기능 유지에 중요한 역할을 하지만, 필요 이상 섭취한다고 해서 피로가 모두 해소되는 것은 아니라고 덧붙였다.아울러 오메가3(EPA·DHA)에 대해서는 혈행 건강과 중성지방 개선에 도움을 줄 수 있는 대표적인 기능성 원료라고 소개했다. 다만 제품마다 함량이 다른 만큼 EPA와 DHA의 합산 함량을 확인하고, 자신의 건강 상태에 맞게 선택해야 한다고 한 번 더 강조했다.또한 간과 신장에 부담을 줄 수 있는 성분으로 녹차 추출물(카테킨), 알로에 전잎, 가르시니아 캄보지아 추출물 등을 소개하며 "많이 먹는다고 좋은 것이 아니라 자신에게 필요한 성분을 적절히 섭취하는 것이 중요하다"고 말했다. 판피린과 판콜 등 대표적인 감기약의 성분 차이와 효능도 비교해 설명했다.장기간 습관적으로 복용하는 것은 바람직하지 않으며, 증상이 지속될 경우 반드시 전문의의 진료를 받아야 한다고 당부했다. 아울러 눈 건강과 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 성분으로 루테인·지아잔틴, 오메가3(EPA·DHA), 포스파티딜세린, 은행잎 추출물 등을 소개했다.특히 미국 국립보건원(NIH) 연구와 COSMOS 연구를 예로 들며 오메가3와 멀티비타민이 인지 기능 저하를 늦추는 데 긍정적인 결과를 보였다는 연구들이 발표되고 있다고 설명했다.강연에서는 치매 예방을 위해 많이 찾는 이른바 '뇌 영양제'에 대한 설명도 이어졌다. 염혜진 약사는 콜린알포세레이트 성분이 함유된 제품들이 치매 예방약처럼 알려져 있지만, 치매를 예방하거나 치료하는 약으로 오해해서는 안 된다고 강조했다.염 약사는 "콜린알포세레이트는 인지 기능 저하 개선을 목적으로 처방되거나 복용되는 성분이지만, 건강한 사람이 미리 복용한다고 해서 치매 예방 효과가 충분히 입증된 것은 아니다"라며 "광고나 입소문만 믿고 장기간 복용하기보다 반드시 의사·약사와 상담을 통해 필요성을 판단해야 한다"고 설명했다.이어 "일부 연구에서는 장기 복용 시 뇌혈관 질환 발생 위험 증가 가능성이 제기된 바 있는 만큼, 치매 예방을 목적으로 무분별하게 복용하는 것은 바람직하지 않다"며 신중한 접근의 필요성을 거듭 강조했다.또한 "뇌 건강은 특정 영양제 하나로 지킬 수 있는 것이 아니다"라며 "규칙적인 운동과 충분한 수면, 독서와 대화, 사회활동, 균형 잡힌 식습관이 인지 건강 유지에 훨씬 중요한 요소"라고 덧붙였다.강의가 끝난 뒤 질의응답 시간에는 송악읍 주민이 "암 진단을 받고 항암치료를 마친 뒤 영양제를 복용해도 되느냐"고 질문했다.이에 염혜진 약사는 "암 치료 중이거나 완치 판정을 받기 전까지는 건강기능식품이나 영양제를 임의로 복용하지 말고 반드시 담당 의료진과 상의해야 한다"며 "좋다고 알려진 성분이라도 항암제나 호르몬 치료와 상호작용을 일으킬 수 있는 만큼 주의가 필요하다"고 답했다.염혜진 약사는 "광고만 보고 영양제를 고르기보다 먼저 복용 중인 약이 무엇인지 살펴보고, 자신에게 필요한 성분을 선택하는 것이 중요하다"며 "건강기능식품은 어디까지나 건강한 식생활을 보완하는 역할이라는 점을 기억해 달라"고 말했다.한편 이날 강연에 참석한 시민들은 일반의약품과 건강기능식품에 대한 올바른 정보를 꼼꼼히 기록하며, 광고나 입소문에 의존하기보다 자신의 건강 상태에 맞는 현명한 선택의 중요성을 다시 한번 확인하는 시간을 가졌다.