캐나다 '아버지날'에 받은 선물, 2002년이 떠올랐습니다

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큰사진보기 ▲'붉은' 유니폼을 선물 받은 날 ⓒ jessbaileydesigns on Unsplash 관련사진보기

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아버지날만 생각하면 마음 한구석이 아련해진다.어릴 적 한국에서 색종이로 서툰 카네이션을 정성껏 만들어 부모님 가슴에 달아드리던 기억이 지금도 눈에 선하다. 사라져 가는 그 시절의 다정한 풍경이 못내 아쉽기만 하다. 그 당시 소년이었던 나는 '나중에 나도 아버지가 되면 자식에게 꼭 카네이션을 가슴에 받아보고 싶다'는 소박한 꿈을 꾸곤 했다. 그것이 아버지가 되어 누릴 수 있는 가장 최상의 바람이었는지 모른다.캐나다에서는 5월 셋째 주 마더스 데이와 6월 셋째 주 파더스 데이가 따로 지정되어 있다. 파더스 데이를 딱 하루 앞둔 지난주 토요일, 작은아들과 며느리가 우리 부부를 집으로 초대해 따뜻한 바비큐 파티를 열어주었다. 아들은 숯불에 구울 스테이크와 삼겹살을 사러 마트에 들렀는데, 마침 삼겹살이 없어 대신 항정살을 사 왔다고 했다. 정말 오랜만에 맛보는 항정살이었다. 아들은 베란다에서 숯불을 이용해 고기를 노릇노릇 맛있게 구워 식탁 위에 올려놓았다.식탁 한쪽에는 풍선을 매단 하얀 쇼핑백이 준비되어 있었다. 아들은 식사가 끝나자마자 선물 증정식이 있겠다면서 쇼핑백 속 선물을 꺼내어 보라고 재촉했다. 무엇이 들었을까 조심스레 꺼내보니, 전혀 예상치도 못한 이번 월드컵 개최국 캐나다의 축구 유니폼이 나왔다. 유니폼과 함께 작은 카드 봉투도 손에 잡혔다. 그 흰 봉투 안에는 파더스 데이를 축하한다는 아들과 며느리의 정성 어린 자필 편지가 소중하게 적혀 있었다.선물은 가슴에 빨간색 캐나다 마크가 선명하게 새겨진 월드컵 축구 유니폼이었다. 이번 월드컵 개최국 중 하나가 캐나다이기에, 아들 부부가 고심 끝에 찾아낸 의미 있는 선물인 듯하다. 축구 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 붉은색 유니폼이다. 아버지의 세대라면 '붉은 악마'로 대변되는 2002년 월드컵의 뜨거운 환호성을 결코 잊지 못한다. 당시 온 국민을 하나로 묶었던 붉은색의 드레스 코드가 오직 한국에서만 통용되는 독특한 문화인 줄로만 알았는데, 축구 경기에서 빨간색이 가진 열정과 승리의 투지 때문에 세계의 수많은 나라가 이 색을 홈 유니폼으로 선택한다는 사실을 아들을 통해 새로이 알게 되었다.사실 2002년 그때처럼 다시 한번 빨간색 옷을 입고 이곳 캐나다에서 월드컵 열기에 빠져보고 싶다는 생각을 가져도 보았다. 어느덧 60대라는 나이가 되고 보니, 이런 붉은색 유니폼을 다시 입어볼 기회가 평생 없을 줄 알았다. 아들 덕분에 붉은 유니폼을 입고 전신 거울 앞에 서니, 청년 시절의 뜨거웠던 열정이 되살아나는 듯 감회가 깊다. 입고 있는 캐나다의 유니폼이 고국의 '붉은 악마' 열정과 묘하게 겹쳐 보인다.사람은 저마다의 성향에 따라 의미 있는 선물을 선택하고 주고받는다. 빨간색 유니폼은 참으로 의미 있는 생일 선물이자 파더스 데이 선물이 되었다. 여기에 더해 며느리가 아내에게 활짝 만개한 화사한 장미 화분을 따로 선물했다. 아들 부부의 따뜻한 배웅을 받으며 선물들을 소중히 챙겨 집으로 돌아왔다. 장미 화분을 거실 한구석에 조심스레 내려놓았다. 환하게 밝아진 거실에서 장미 화분을 바라보고, 전신거울 속 붉은 유니폼을 입고 있는 내 모습을 다시 한번 비추어보니 마음이 무척 풍성해진다.비록 가슴에 빨간 카네이션을 달아보고 싶었던 옛 아쉬움은 남을지라도, 60대에 다시 만난 이 붉은 유니폼이 인생의 새로운 활력을 주는 듯하다. 월드컵 경기가 열리는 동안, 이 유니폼을 입고 현지에서 캐나다와 한국을 향해 목청 높여 열심히 응원해 보려 한다. 색종이 카네이션을 바라던 소년은, 이제 먼 이국땅에서 아들이 준 붉은 유니폼을 입고 새로운 설렘을 준비하는 행복한 아버지가 되었다.