지방은 최저임금 낮아도 "괜찮은 생활" 가능하다?

큰사진보기 ▲추경호 대구시장 후보가 경북대학교 의정활동연구원 주최 토크쇼서 발언하고 있다. ⓒ 추경호 페이스북 관련사진보기

"사업주 입장에서는 딱하게도, 본인도 사람을 쓰기는 써야 하는데 일일이 감당하기 어려워서 피치 못한 부분도 있을 거다. 시급을 문재인 정부 때부터 급격하게 올려서 감당이 안 되니까 자꾸 편법이 나오고 불이행률이라는 게 높아지는 거다."

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6·3 지방선거를 앞둔 2026년 5월 20일, 당시 국민의힘 추경호 대구시장 후보(전 경제부총리)는 대구 북구 경북대에서 열린 '청년 토크쇼-대구 청년을 품고, 미래를 듣다'에 참석했다.이 자리에서 한 학생이 "대구는 알바생 절반이 최저시급을 받지 못한다"며 고질적인 노동법 위반에 대한 대책을 물었다. 이에 추 후보는 다음과 같이 답했다.이어 그는 "국회에 있을 때 차등화를 한 해 시행했다가 여러 가지 이유로 안 됐는데, 적극적으로 검토할 필요가 있다"며 지역별 최저임금 차등적용을 언급했다."서울은 전월세 값도 비싸니까 (최저임금) 수준이 더 높을 필요가 있는데, 지방은 그보다 더 낮은 가격으로 할 수 있기 때문에 상대적인 생활비 수준은 그보다 좀 낮아도 괜찮은 생활을 할 수도 있는 거다."이 발언은 토크쇼 당일에는 주목받지 못했으나, 영상이 유튜브로 확산되면서 6월 17일 파이낸셜뉴스 보도로 뒤늦게 논란이 됐다. 추경호 후보는 6월 3일 지방선거에서 대구시장에 당선됐다.지난 5월 당시 추경호 후보는 대구의 만성적인 최저임금 미준수 문제를 "시급을 문재인 정부 때부터 급격하게 올려서 감당이 안 되니까" 벌어진 일이라고 진단했다. 그러나 이 진단은 2017년 19대 대선 당시의 정치권 분위기에 어긋난다.19대 대선에서 더불어민주당 문재인 후보는 '2020년까지 최저임금 1만원'을 공약했다. 그런데 이는 문재인 후보만의 단독 공약이 아니었다. 같은 선거에서 유승민(바른정당)·심상정(정의당) 후보도 '2020년까지 최저임금 1만원'을 동일하게 공약했고, 추경호 후보가 속한 정당의 전신인 자유한국당의 홍준표 후보와 안철수(국민의당) 후보 역시 '2022년까지 최저임금 1만원'을 공약으로 내걸었다.즉 2017년 당시 보수정당을 포함한 사실상 모든 주요 대선 후보가 "최저임금을 가파르게 올려 1만원까지 가야 한다"는 방향성 자체에는 동의했고, 차이는 그 시점을 2020년으로 보느냐 2022년으로 보느냐뿐이었다. 문재인 정부의 인상 속도(2018년 16.4%, 2019년 10.9%)가 자유한국당의 목표('2022년까지 1만원'을 위해서는 매년 9.2%씩 인상 필요)보다 가팔랐던 것은 사실이지만, '시급을 빠르게 올려야 한다'는 정책 방향 자체를 보수정당도 함께 설정했었다는 사실은 "문재인 정부 탓에 감당이 안 됐다"는 진단에서 빠져 있다.대구의 1인당 지역내총생산(GRDP)은 통계청이 관련 통계를 작성하기 시작한 1992년 이후 줄곧 전국 17개 시·도 중 최하위권에 머물러 있다. 2024년 기준으로도 대구의 1인당 GRDP는 전국 최하위권이었고, 실질 경제성장률은 -0.8%로 마이너스 성장을 기록했다.그리고 대구는 1995년 민선 자치단체장 제도 도입 이후 31년간 단 한 번도 보수정당(민자당→신한국당→한나라당→새누리당→자유한국당→미래통합당→국민의힘) 외의 인물이 시장에 당선된 적이 없다. 즉 대구가 30년 넘게 전국 최하위권 경제지표를 벗어나지 못하는 동안, 그 지역의 행정을 책임져 온 것은 줄곧 국민의힘 계열 정당이었다.추경호 당시 후보의 논리를 그대로 적용해 보면 질문은 자연스럽게 이렇게 이어진다. 거주 지역의 경제 여건에 따라 노동자의 임금이 낮아도 괜찮다면, 30년 넘게 전국 최하위 경제지표를 벗어나지 못한 지역을 책임져 온 대구시장과 대구시 공무원들의 보수 역시 전국 광역자치단체 중 최저 수준으로 책정되어야 하는 것 아닌가?그러나 실제로 그런 일은 일어나지 않는다. 지방자치단체장과 공무원의 보수는 전국 공통 기준(공무원보수규정 등)에 따라 직급과 호봉을 기준으로 책정되며, 근무지의 지역경제 수준이나 부동산 가격에 따라 차등되지 않는다. 거주 지역의 경제 여건을 임금 차등의 근거로 들었던 추경호 시장 본인은, 같은 잣대를 자신과 대구시 공무원들의 보수에도 적용할 생각이 있을까. 이것이 그의 발언 논리를 그대로 그 자신에게 되돌렸을 때 남는 진짜 질문이다.