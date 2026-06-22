염주노 "혐오와 배제 넘어 통합으로"… 서산·태안 지역위원장 재도전

큰사진보기 ▲염주노 민주연구원 부원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

"더 많은 사람이 정치를 사랑했으면 좋겠습니다. 정치가 혐오와 배제를 넘어 공존과 연대의 언어를 되찾았으면 합니다. 그것이 제가 정치를 하는 이유입니다."

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"보도 듣도 못한 사람이 갑자기 지역위원장으로 내려와 대의원대회를 연다고 하면, 저라도 기분이 나빴을 수 있습니다. 제가 서산 출신이라고 해도 지역 당원들과 함께 활동한 경험이 없었으니까요. 지역 연고와 활동 이력이 부족했다는 비판은 겸허하게 받아들입니다."

"저 하나가 다치는 것은 상관없었습니다. 하지만 이미 여러 사람이 다쳐 병원에 갔고, 서로 고소·고발까지 하는 상황이었습니다. 지역위원장 자리가 뭐라고 더 많은 사람을 다치게 하겠습니까. 그래서 두 번째 대의원대회를 열지 않겠다고 했습니다."

"아프고 난 뒤 자존심이 바닥까지 떨어졌습니다. 그것을 극복하는 것이 가장 큰 숙제였습니다."

"교수가 되고 자문위원으로 들어가 아무리 이야기해도 제도를 바꾸지 못하면 한계가 있습니다. 법이 바뀌어야 장애인과 사회적 약자에게 실질적인 혜택이 돌아갑니다. 결국 변화는 입법을 통해 이뤄진다는 것을 깨달았습니다."

"돈을 벌어보고, 결혼해 자녀를 키우며 희로애락을 경험하면, 시민과 만날 때 소통하는 힘도 커집니다. 생업 속에서 사회의 복잡한 문제와 부딪히고, 그 문제를 어떻게 해결할지 고민하는 것이 정치인의 역할이라고 생각합니다."

"길이 막혔다고 부모나 다른 사람을 탓하지 않았습니다. 길이 없으면 나무를 베어 다리를 놓고 건너가면 된다고 생각하며 살았습니다. 길이 좋든 나쁘든 내가 만들어 가는 삶이었습니다."

사람들의 입장도 이해합니다. 함께할 능력과 의지가 있다면 당연히 역할을 맡겨야 합니다."

"선거를 앞두고 유명 인사를 데려오는 방식으로는 정당이 튼튼해질 수 없습니다. 당 안에서 좋은 사람을 찾아 시·군의원으로 키우고, 다시 도의원과 국회의원으로 성장시켜야 합니다. 민주당의 가치와 정체성을 정확히 이해하는 후보를 당이 직접 길러야 합니다."

"정치는 때로는 이상적이어야 합니다. 사람들 안에서 꿈이 꿈틀거리게 하고 희망을 보여주는 것이 정치입니다. 더 많은 사람이 정치를 혐오하지 않고 사랑하게 만드는 것, 저는 그런 정치를 하고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

더불어민주당 서산·태안 지역위원장 공모에 나선 염주노 민주연구원 부원장은 자신이 꿈꾸는 정치를 이렇게 설명했다. 정치를 권력을 차지하기 위한 경쟁이 아니라 시민에게 희망을 보여주고, 삶의 문제를 제도로 풀어내는 과정으로 만들고 싶다는 것이다.지난 15일 마감된 민주당 서산·태안 지역위원장 공모에는 염 부원장을 비롯해 가세로 태안군수, 이명교 변호사, 한기남 전 청와대 행정관 등 4명이 응모했다. 6·3 지방선거에서 서산시장과 태안군수를 모두 국민의힘에 내준 뒤 진행되는 공모인 만큼, 차기 지역위원장에게는 조직 재건과 당내 통합, 2028년 총선 준비라는 과제가 동시에 놓였다. 염 부원장을 지난 20일 오후 2시 <서산시대> 사무실에서 만났다.염 부원장에게 이번 도전은 처음이 아니다. 그는 2022년 민주당 중앙당으로부터 서산·태안 지역위원장으로 지명됐지만, 일부 당원들이 "지역 활동 이력이 없는 인사를 중앙당이 내려보냈다"며 반발하면서 지역대의원대회를 열지 못했다. 당원들 사이의 충돌과 고소·고발까지 이어졌고, 결국 지역위원회는 사고위원회로 지정됐다.4년 만에 다시 같은 자리에 도전한 그는 당시의 반발을 이제는 이해한다고 했다.염 부원장은 2022년 중앙당의 절차에 따라 지역위원장으로 지명됐지만, 지역 당원들과 충분한 공감대를 형성하지 못한 상태에서 반발과 충돌이 이어졌고 결국 지역대의원대회를 마무리하지 못했다고 돌아봤다.그는 첫 번째 대의원대회가 물리적 충돌 속에 무산된 뒤 두 번째 대회를 열지 않기로 한 이유에 대해서도 설명했다.지역대의원대회를 열지 못할 경우 자신에게 상당한 정치적 타격이 돌아올 수 있다는 사실을 알았지만, 추가 충돌을 막는 것이 우선이었다는 설명이다. 염 부원장은 당시 자신이 먼저 서산·태안 지역위원장 자리를 요구한 것은 아니라고 말했다. 양승조 충남지사 후보 선거대책위원회 상황실장으로 활동한 뒤 선거 마무리 작업을 하던 중, 당 관계자들로부터 고향인 서산으로 내려가 지역 조직을 맡아 달라는 제안을 받았다는 것이다.그는 "천안에서 활동하던 나조차 지역에 갑자기 외부 인사가 온다면 기분이 나쁠 것이라고 말했다"며 "처음에는 제안을 거절했지만, 지역 조직을 맡아 달라는 설득을 받아들여 서산으로 내려왔다"고 말했다.2022년 염 부원장의 지명에 반대했던 한 당원은 최근 생각이 달라졌다고 밝혔다. 이 당원은 "당시에는 중앙당이 지역 당원들과 충분히 상의하지 않은 채 내려보낸 인사를 받아들이기 어려웠다"며 "그러나 이후 염 부원장이 지역 행사에 꾸준히 참석하고 시민사회단체와 연대하며 활동하는 모습을 지켜봤다"고 말했다.이어 "12·3 비상계엄 사태 이후에도 적극적으로 행동하는 모습을 보였다"며 "지금은 염 부원장을 지지하는 쪽으로 마음을 정했다"고 했다.염 부원장의 정치 참여에는 개인적인 질병과 재활 경험도 영향을 미쳤다. 그는 군 복무를 마친 뒤 몸 한쪽에 마비 증상이 나타났다. 치료와 재활로 상당 부분 회복했지만 얼굴에는 일부 후유증이 남았다. 질병보다 더 힘들었던 것은 무너진 자존감을 다시 세우는 일이었다고 그는 회상했다.30대 중반 대학원에서 첫 강의에 나섰던 날을 그는 지금도 가장 떨렸던 순간으로 기억한다. 사람들 앞에 서는 일에 대한 두려움과 자신의 외형을 바라보는 시선을 넘어야 했기 때문이다.물리학을 전공했던 그는 이후 재활학과 비정부기구(NGO) 분야를 공부했다. 특히 소아재활과 특수교육 대상 아동을 접하면서 장애 유형에 따라 교육과 지원 제도에 격차가 발생하는 현실에 관심을 갖게 됐다.처음에는 여러 자문위원회에 참여하며 제도 개선을 요구했다. 그러나 자문과 현장의 목소리만으로는 사회의 틀을 바꾸기 어렵다는 한계를 느꼈다고 했다.현재 재활센터를 운영하는 그는 장애인과 사회적 약자에 대한 지원을 시혜나 동정의 문제가 아닌 권리와 제도의 문제로 다뤄야 한다고 강조했다. 감정에 호소하는 방식에 머물지 않고 교육·복지·재활 체계 전체를 바꾸는 정치가 필요하다는 것이다.염 부원장은 "정치가 직업이 돼서는 안 된다"는 소신도 밝혔다.정치인이 시민과 같은 생활을 영위하지 않으면 일상에서 발생하는 고충을 제대로 이해하기 어렵다는 주장이다. 정치에 나서려는 사람일수록 자신만의 생업을 갖고 노동과 소득, 가족과 양육, 사회적 관계에서 발생하는 문제를 직접 경험해야 한다고 했다.학생운동이나 민주화운동, 노동·환경운동의 이력을 부정하는 것은 아니지만, 특정한 운동 경력만으로 시민의 삶을 모두 이해할 수는 없다는 뜻이라고 그는 덧붙였다.염 부원장은 자신 역시 풍족하거나 정해진 길을 따라 살아온 사람이 아니라고 했다.염 부원장은 지역위원장이 되면 '지역조직강화특별위원회'를 구성해 서산·태안 지역위원회의 조직을 다시 정비하겠다고 밝혔다.최근 법 개정으로 지역위원회 산하에 사무소를 둘 수 있게 된 만큼, 이름만 존재하는 조직이 아니라 실제로 움직이는 활동가 중심의 지역위원회를 만들겠다는 구상이다.조직의 기초 단위도 기존 읍·면·동에서 리 단위까지 확대할 방침이다. 읍·면·동 당원협의회를 활성화하고 마을별로 주민과 당원이 지역 현안을 논의하는 모임을 구성하겠다고 했다.매달 한 차례 당원들과 소통하는 '당원의 날'을 열고, 별도의 '민원인의 날'을 마련해 시·도의원과 함께 시민들의 민원을 듣고 해결 방안을 찾겠다는 계획도 내놨다.그는 "지역위원회가 선거 때만 문을 여는 조직이 돼서는 안 된다"며 "지역의 민생 현안에 상시적으로 개입하고 시민이 찾아와 상담할 수 있는 열린 지역위원회로 운영하겠다"고 말했다.반대편에 섰던 당원들을 주요 당직에 기용할 수 있느냐는 질문에는 "그것은 기본"이라고 답했다."나를 지지한 사람들만으로 지역위원회를 꾸리는 것은 통합이 아닙니다. 2022년 저를 반대했던인재 육성에 대해서는 외부 영입보다 당내 발굴에 무게를 뒀다. 당원 가운데 능력과 책임감을 갖춘 사람을 찾아 교육하고, 민주당의 가치와 철학을 체화한 정치인으로 성장시키는 선순환 구조를 만들어야 한다는 주장이다.민주당이 지역 현안을 '민주당답게' 해결하지 못하는 원인으로는 일부 정치인의 엘리트 의식을 꼽았다. 시민보다 자신이 더 많이 알고 있다는 태도, 후배와 당원에게 기회를 주면서도 마치 시혜를 베푸는 듯한 태도에서 벗어나야 한다는 것이다.그는 "먼저 정치한 사람은 후배들에게 더 많은 것을 주지 못해 미안해해야 한다"며 "조금 나눠주면서 감사하라고 요구하는 건방진 정치가 돼서는 안 된다"고 말했다.다만 당내 민주주의와 관련해 그는 당원의 권리뿐 아니라 당의 결정에 대한 책임도 강조했다. 상향식 의사결정을 확대하되, 민주적인 절차를 거쳐 내려진 당의 결정에는 구성원도 책임 있게 따라야 한다는 입장이다. 당원의 자율적 참여와 조직의 결정이 충돌할 때 이를 어떻게 조정할지는 그가 앞으로 설득해야 할 과제로 보인다.염 부원장은 차기 총선 출마 의사도 숨기지 않았다. 지역위원장직을 단순한 관리형 당직이 아니라 다음 총선 승리를 위한 조직 재건의 출발점으로 보고 있다.그는 "선거는 지역의 바닥 민심을 정확하게 읽고 유권자의 요구를 파악해 치밀하게 전략을 세우면 이길 수 있다"며 "조직력과 정책 역량을 함께 갖춘 지역위원회를 만들겠다"고 말했다.지역 발전 방안으로는 서산·태안의 해양·생태·역사·문화 자원을 하나의 관광 콘텐츠로 연결하는 방안을 제시했다. 관광객이 잠시 머물다 가는 구조에서 벗어나 체류와 소비, 정주 인구 유입으로 이어지는 전략이 필요하다는 것이다.후배들 가운데 일부는 염 부원장을 '코끼리'에 비유한다고 한다. 코끼리가 한 번 지나가면 길이 생기고, 뒤에 오는 이들이 그 길을 따라갈 수 있다는 뜻이다.염 부원장은 자신에 대한 반대나 비판 때문에 길을 멈추지는 않겠다고 했다. 그러나 2022년의 실패를 단순히 외부의 방해 탓으로만 돌려서도 지역 당원의 마음을 얻기 어렵다는 점을 알고 있다고 말했다.그가 이번에 만들어야 할 길은 혼자 앞서가는 길이 아니라 반대했던 당원까지 함께 걸을 수 있는 길이다.