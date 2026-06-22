[사진] 오리 가족도 안 들어가는, 회색빛 서울 불광천

많은 주민들이 산책하거나 달리고 자전거 타러 나오는 물길 서울 불광천. 은평구, 서대문구, 마포구를 지나 한강으로 흘러가는 도심 물길로 봄날 벚꽃으로 유명한 관광지이기도 하다.
지난 21일 오후 한 주를 마무리 하러 불광천에 자전거를 타고 산책 나갔다가 충격적인 장면을 보게 됐다.
물빛이 회색으로 변해있고 크고 작은 물고기들과 거북이까지 죽어서 물에 둥둥 떠있는 게 아닌가. 오염된 불광천 사진을 찍다보니 하천에서 처음 맡아보는 이상한 냄새까지 났다.
하천 물이 더러워서인지 오리 가족도 물에 들어가지 않고 있었다. 어미 오리가 새끼들을 물가에 모아놓고 지키고 있는 모습이 참 미안했다.
불광천 위를 건너는 작은 다리와 난간마다 사람들이 모여서 하천을 바라보며 놀라고 혀를 차며 안타까워 하고 있었다. 벚꽃 관광지가 된 은평구의 자랑 불광천에서 이런 일이 일어날 줄이야.
안타까워 하던 중, 관련 기사를 보게 되었다. <LG헬로비전> 보도에 따르면, "난지물재생센터가 추진 중인 불광천 단면보수공사 과정에서 설치된 물막이가 호우로 전도되면서 우수박스로 오수가 유입된 것으로 파악됐다"고 한다.
<경향신문>도 관련 내용을 보도했다. 해당 신문은 물고기 폐사 등이 확인된 것은 19일부터라며, 이와 관련 은평구에서 조사를 벌인 결과 "비가 강하게 내리면서 초기우수(도로 지붕 등에 쌓인 오염 물질)가 유입되고 바닥에 깔려 있던 슬러지가 뒤집히며 가스가 많이 올라와 용존산소 부족으로 물고기들이 폐사한 것으로 추정된다"고 밝혔다고 보도했다.
이유야 어떻든 주민들의 사랑을 받는 동네 하천의 물이 회색빛으로 변하고, 물고기가 죽어 나가고, 악취가 발생하는 모습을 목격하니 안타깝고 분노스럽기도 했다.
당국이 입장을 밝혔으나, 이외에 다른 이유는 없는지 철저하게 조사해서 다시는 이런 상황이 발생하지 않도록 하면 좋겠다.