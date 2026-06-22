[사진] 오리 가족도 안 들어가는, 회색빛 서울 불광천

큰사진보기 ▲은평구를 지나는 불광천 보행교에서 보이는 회색으로 변한 하천과 죽은 묽고기들. ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲하천 곳곳에 보이는 죽은 물고기들. ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲새끼들이 하천에 못들어가게 지키고 있는 어미 오리. ⓒ 김종성 관련사진보기

AD