[주장] 이 대통령님, '실용'이 정체성이 돼서는 안 됩니다

청와대 인사 개편, 지방선거 결과, 민주당 전당대회를 두고 여러 의견이 나오고 있습니다. 오마이뉴스는 이와 관련된 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이번 청와대 인사 개편이 충격이다. 지방선거 이후 정국의 가장 핵심은 검찰개혁인데 이런 와중에 검찰 출신이며 김앤장 소속인 인물을 민정수석에 발탁했다. 그동안 이재명 대통령의 행보를 보면, 측근들의 추천이나 설득보다는 본인 의지가 강하게 반영된 것이 아닐까 추측된다. 만약 내 추측이 맞다면, 이 대통령이 민심을 제대로 보지 못했거나 민심을 자기 의지대로 끌고 갈 수 있다고 보거나 둘 중 하나라고 생각한다.최근 리얼미터, 한국갤럽, 에스티아이의 여론 조사 결과를 보면, 그동안 핵심 지지층이었던 40대와 50대, 호남 지역에서 이재명 대통령 지지율이 하락한 것이 눈에 띈다. 50대이자 그동안 민주당에만 투표해왔고 누구보다 이재명 대통령에 대해 열성적인 지지를 보냈던 필자로서, 이 현상은 충분히 이해가 된다. 그것은 나도 최근 이재명 대통령의 행보에 실망을 느끼고 있기 때문이다.이 대통령에 대한 핵심 지지층의 실망은 무엇보다 민주진보세력의 가장 큰 열망인 검찰개혁에 대한 미온적인 태도 때문이다. 이재명 대통령은 애초부터 보완수사권을 검찰에 남겨야 한다고 주장했고 며칠 전 유럽순방 후 기자회견에서도 사실상 보완수사권 존치를 옹호하는 발언을 했다. 웬만한 다른 것은 대통령의 뜻을 존중해주는 지지자들도 이건 받아들일 수가 없다고 본다.물론 이념에 몰입해서 현실을 망각해서는 안된다. 그러나 검찰개혁은 해방이후 70여년간 이어져온 검찰 기득권을 타파하는 것이고, '검찰에 어떠한 수사권도 남겨서는 안된다'는 것이 민심이고 민주당의 당론이다. 그런데 지속적인 보완수사권 존치 입장은 검찰개혁의 가장 큰 피해자인 이 대통령이 자신을 대통령으로 만들어준 지지자들과 민주당의 개혁의지에 대한 배신이자 '실용'이라는 자신의 논리에만 집착하는 것으로 비쳐지고 있다.핵심 지지자들은 그동안 마음에 들지 않았지만 포용과 연합의 차원에서 이재명 대통령이 행하는 우클릭을 인내해왔다. 대표적인 것이 인사 문제인데 민주개혁진영은 봉욱 민정수석을 반대했으나 대통령이 밀어붙였고, 이혜훈 기획예산처 장관 후보 지명 당시에도 많은 지지자들이 마뜩잖게 생각함에도 대통령의 결정을 존중했으나 결국 개인 비리로 낙마하며 지지자들에게 실망을 주었다. 그럼에도 불구하고 봉욱씨에 이어 또 다른 검찰출신이며 김앤장 변호사인 한찬식씨의 연이은 민정수석 발탁은 핵심 지지층의 이반을 불러일으킬 결정타가 될 수 있다.처음엔 신선하게 보였지만 지나치게 잦은 대통령의 생중계 노출과 SNS 정치도 이제 핵심 지지층들에게마저 피로감을 주며 지나친 자신감 또는 오만함으로 비쳐지고 있다. 나는 지방선거에서 민주당이 완승하지 못한 것은 민주당 내부의 문제도 있지만, 사전 투표도중 기표소에서 나와서 참관인들에게 질문 하는 것과 같은 대통령의 일련의 태도도 영향을 끼쳤다고 본다. 이 행동이 오만함으로 비쳐 지지층의 결집을 약화시키고 오히려 보수층을 결집 시키는 역할을 했을 수 있기 때문이다.이러한 실망은 이재명 대통령의 근본 정체성에 대해서 의문을 갖게 만든다. 즉 '실용' 이 그의 정체성이고, 민주진보진영의 근본 정체성인 '진보와 개혁'이 부족한 것이 문제의 원인 아닐까라는 생각이 든다.통합과 연대 없이 정치를 할 수 없다. 그러나 분명한 것은 어중간한 '실용'은 정치인의 정체성이 될 수는 없다는 점이다. 그것은 안철수의 국민의당을 비롯 중도실용을 표방한 다수의 정당들이 한국정치사에서 성공한 예가 없다는 것을 보아도 알 수 있다.대통령은 통합을 해야 하는 자리이지만 본인이 먼저 확고한 역사의식을 갖고, 지지기반이 어디이며, 지지자들이 원하는 것은 무엇이고, 지지자들이 감내해주는 것은 어디까지인지를 분명히 인식해야 한다. 행정에 무게를 두는 지방자치단체장으로 행했던 실용주의 성과가 정치에 더 무게 중심이 가 있는 대통령으로서 펼쳐야하는 실용과 온전히 같을 수는 없다. 결정적으로 '실용' 은 수단이어야지 정체성이 되어서는 안된다.이재명 대통령께서 '정치는 결국 국민이 하는 것이다' 라는 스스로의 말을 다시 한 번 되새기며, 본인의 생각을 내려놓고 개혁의 완성을 염원하는 지지자들과 국민의 뜻을 살펴주시기 바란다. 나는 어느 정치인보다도 노무현 대통령을 존경하고 좋아한다. 그렇지만 대연정 제안 등 지지층을 외면한 통합 전략으로 많은 지지자들을 떠나 보내고 결국 정권 마저 넘겨 주었던 똑 같은 실수를 이재명 대통령이 하지 않기를 바란다.