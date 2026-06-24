못 말리는 '축구광' 가족이 TV 옆에 써 붙여 놓은 것

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큰사진보기 ▲캐나다 밴쿠버 광장밴쿠버 다운타운 거리에 보이는 축구 분위기 ⓒ 윤태정(딸 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 북중미 월드컵 대회 대진표한눈에 볼 수 있도록 대진표를 직접 손글씨로 작성하여 TV 옆에 붙여둠 ⓒ 윤태정 관련사진보기

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"16강 올라가면 그때 응원하지 뭐."

큰사진보기 ▲캐나다 밴쿠버 광장광장에 설치된 조형물 앞에서 축구의 열기를 즐기고 있음 ⓒ 윤태정 (딸 제공) 관련사진보기

비장한 마음으로 옷장을 열었다. 깊숙한 곳에 넣어두었던 작은 상자가 보였다. 뚜껑을 열고 가지런히 들어있는 붉은 티셔츠를 꺼내 들었다. 4년 동안 숨죽이며 기다려왔다. 우리 가족은 의식을 치르듯 이 붉은 옷을 입고 응원할 것이다. 멕시코 고지대 운동장에서 훈련하며 땀 흘리고 있을 대한민국 축구 대표 선수들을 위하여.우리 가족은 축구광이다. 축구에 대한 극진한 사랑을 보여온 것은 아주 오래 전 부터다. 애들이 어렸을 때부터 월드컵이 열리면 물 만난 고기처럼 축구장 주위를 돌며 응원했다. 거리의 대형 화면 앞에서도 껑충껑충 뛰면서 진심을 다해 환호했다. 시청 시간이 새벽이라 해도 응원은 멈출 수 없었다. 2002년 사상 최초로 월드컵 4강 진출이라는 신화 앞에서는 오래도록 열광했다. 그때는 우리 가족만이 아니라 전 국민이 거리로 나서서 자동차 경적을 울려가며 함께 기뻐했다.2026년 북중미월드컵대회는 오는 7월 20일까지 열린다. 우리 가족한테는 축제 기간이라 할 수 있다. 이번에는 32개국에서 48개국으로 출전국이 늘어나서 역대 최다 경기를 즐길 수 있다. 행복을 낚을 수 있는 더할 나위 없이 좋은 기회다. 결승전에는 대회 최초로 선보이는 하프 타임 쇼까지 열린다고 한다. 손흥민을 비롯한 한국 선수들도 멕시코인들에게 인기가 높다니 이 또한 흐뭇한 소식이다. K팝이건 K축구건 '대한민국'이라는 이름을 세계로 떨칠 수 있으니 좋은 현상이다.개막식에 앞서 나는 축구 협회 홈페이지에 들어가서 대진 시간표를 찾아보았다. 본선에 진출한 나라들 사이에서 '대한민국'이라는 글자가 유독 반짝였다. 나는 색도화지를 준비해 한눈에 볼 수 있도록 손글씨로 대진표를 만들기 시작했다. 책을 읽다가 가슴을 울리는 문구는 필사하고 싶은 기분이 드는 것과 같은 심정으로.축구로 명성이 드높은 친근한 나라, 처음으로 진출하여 낯선 나라 이름까지 정성껏 적었다. 시간표를 빼곡히 적어가는데 뜨거운 열기가 올라왔다. 얼마나 고된 훈련과 우여곡절을 겪으며 본선까지 올라왔을까. 월드컵 본선 무대에 섰다는 것만도 장하고 위대한 일이다. 지역별 예선전에서도 우리 가족들은 손에 땀을 쥐며 응원했다.나는 대진표를 완성하여 한눈에 잘 보이도록 TV 옆에 붙여 놓았다. 40여 일 간 무한한 즐거움을 선사해 줄 모든 선수들의 안녕도 함께 빌었다. 승패도 중요하지만 거친 파울로 선수들이 다치는 일이 없어야 할 텐데. 며칠 전, 지인한테 북중미 월드컵 경기를 어디서 응원할 거냐고 물었더니 의외의 반응을 보였다.예선을 통과하는 일이 말처럼 쉬우면 뭔 걱정인가. 16강에 올라가는 건 하늘의 별 따기 만큼 어려운 문제다. 강력한 응원의 메시지를 선수들에게 전달한다면 혹시 또 모를까. 우리가 힘을 모아 응원을 해야 하는 이유가 바로 여기에 있다. 이 글을 쓰는 지금도 내 마음은 이미 멕시코 운동장으로 가 있다.우리 태극전사팀은 체코를 2대 1로 이기면서 기분 좋게 출발했으나 멕시코에는 0대 1로 졌다. 일찌감치 격전지에 도착하여 고지대 기후에 적응했으나 홈그라운드의 이점을 무시할 수는 없었을 터. 경기를 대등하게 잘 치르고도 뼈아픈 실점을 하는 바람에 3차전에 대한 부담감이 배로 커졌다. 남아프리카공화국과의 마지막 예선이라는 숙제를 잘 해결해야만 앞이 보인다. 그 어느 경기 때보다 응원이 절실하게 필요한 시점이다.월드컵 기간마다 하나로 똘똘 뭉쳤던 우리 가족은 이번에는 양 갈래로 나뉘었다. 딸아이가 캐나다에 있어 함께하지 못하는 아쉬움이 있었다. 마침 딸이 캐나다의 월드컵 소식을 보내왔다. 촬영하여 전해준 밴쿠버 광장의 모습은 완전 축제 분위기로 보였다.우리가 오전일 때 그곳은 저녁 무렵이어서 빛 축제와도 같은 풍경이 화려했다. 갖가지 축구 관련 조형물이 세워진 광장에서 축구 개최국으로서의 위상도 엿보였다. 매일 광장에 나가 세계인들과 함께 축제를 즐기는 딸아이의 활짝 웃는 얼굴에 안심했다. 응원은 비록 떨어져서 하지만 축구를 사랑하는 마음 앞에서는 하나로 뭉쳤다. 우리는 정말 못 말리는 축구광팬 가족이다.오는 25일 오전 10시! 멕시코 경기장 위에서 피 끓는 질주를 보여줄 대한의 우리 선수들. 이날을 위해 달려온 모든 능력을 남김 없이 발휘해 주길. 남아프리카공화국을 이기면 LA에서 열리는 32강 전에 출전할 수 있다. 선수들에게 필요한 건 국민의 아낌 없는 지지와 무조건적인 사랑이다. 우리 가족의 힘찬 기운과 전 국민의 응원을 한데 모아 멕시코로 보낸다. 비록 지구 반대편이지만 우리의 염원이 먼 우주를 돌아 선수들에 가 닿기를 바라면서. 우리 가족은 붉은 악마 응원복을 입고 힘차게 파이팅을 외칠 것이다.