[주장] 어떤 방송인의 "냄새가 난다"는 말, 위험하다

최근 민주당 내 갈등을 둘러싼 여러 주장이 나오고 있는 가운데, 이와 관련된 의견이 들어와 싣습니다. 오마이뉴스는 이에 대한 다양한 의견을 환영합니다.

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나는 글 쓰는 사람이 아니다. 생업에 치여 몇 해째 자판을 닫고 살았다. 그런데 이번 일엔, 가만히 있는 게 더 불편했다.새벽 방송에서 누가 말했다. "냄새가 난다." 구체적인 근거는 찾아보기 어려웠다.올봄, 한 유튜브 방송에 전직 기자가 나와 "정부 고위 관계자가 검찰에 '대통령의 뜻'이라며 공소 취소를 요구했다"고 했다. 당사자도 근거도 대지 못한 채 그걸 "팩트"라 불렀고, 진행자는 "큰 취재"라 추켜세웠다. 청와대도, 민주당도, 지목된 법무부 장관도 입을 모았다. 음모론이라고.여기까지는 한 번의 사고일 수 있다. 문제는, 같은 손에서 같은 일이 꽤 오랫동안 반복됐다는 것이다.세월호 고의 침몰설, 18대 대선 'K값' 부정선거설(당시 선관위가 실물 검증까지 제안했지만 응하지 않았다), 천안함 좌초설, 미투 공작설... 늘 익명의 제보로 일단 터뜨리고, 결론에 맞는 단서를 나중에 줍는다. 그리고 빠져나갈 문을 미리 열어 둔다. "냄새가 난다." "다 확인한 건 아니지만."한 번은 우연이다. 두 번은 실수다. 하지만 계속 이어진다면, 그건 방법이다.나는 '문조털래유'라는 말을 좋아하지 않는다. 멸칭이니까. 그런데 이 말이 어떤 기록을 가리킬 수도 있다는 사실을, 찾아보고야 알았다. 기록은 이렇다. 이재명 정부 출범 아홉 달 동안 민주당 현역 의원의 절반이 넘는 85명이 그 방송에 나갔다(시사저널 집계). 지난 총선 국면엔 후보 167명이 줄을 섰다. 합당이 무산되자 김어준과 유시민이라는 두 빅스피커가 다시 뭉쳐 평택의 한 후보를 밀었고, 전직 대통령은 그 후보의 글에 꽤 많은 '좋아요'를 눌렀다.이건 비밀이 아니다. 다 공개된 사실이다. 그래서 더 이상하다. 이만한 영향력엔 그만한 책임이 따라야 하는데, 그 방송은 권리는 언론으로, 책임은 유튜버로 가른다.오해는 말자. 영향력 자체가 죄는 아니다. 빅스피커가 후보를 지지하는 것도, 당내에서 노선을 다투는 것도 정치의 일부다. 근거 있는 비판이라면 정부는 고개를 숙여야 한다. 나도 이 정부의 인사 몇몇엔 할 말이 있다.내가 견딜 수 없는 건 따로 있다. 근거 없는 의심을 사실의 자리에 앉히는 일. 그리고 그 의심이 늘 선거 직전, 결정 직전, 가장 아픈 자리에 떨어진다는 것.나는 이재명 정부의 실용 중도를 지지한다. 진영이 아니라 국민을, 계파의 지분이 아니라 공공의 이익을 먼저 보는 정치를. 그 편이 옳아서만이 아니라, 그 편이 사실로 말하기 때문이다.곧 허위조작정보에 배상을 묻는 법이 시행된다고 한다. 잘된 일이다. 이제 "냄새가 난다"는 말에도 값이 매겨질 것이다.그 새벽 방송은 오늘도 켜질 것이다. 누군가는 또 코를 킁킁댈 것이다. 나는 채널을 끄고, 출처를 묻는 사람으로 남기로 했다. 몇 해 만에 자판을 다시 연 이유도, 그것 하나다.