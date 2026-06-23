눈빛부터 달라졌다, 외국 학생들 질문 쏟아진 의외의 장소

태국에서 24년째 거주하며 국제학교에서 학생들을 가르치고 있습니다. 다양한 문화의 공존과 차이를 존중하며 살아갑니다.

"원, 투, 쓰리, 포, 파이브, 식스... 오케이, 다 왔나요?"

큰사진보기 ▲인사동 거리에서 특별한 추억을 만든 학생들한국 문화 체험 여행에 참가한 외국인 학생들이 전통과 현대가 공존하는 인사동에서 한국 문화를 경험했다. ⓒ 김형순 관련사진보기

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"선생님, 조선의 왕은 진짜 이 넓은 데서 혼자 살았어요?"

"도시 한복판에 고궁이 있다는 것이 신기해요."

"선생님, 한국은 왜 이렇게 반찬을 많이 줘요?"

"나무 젓가락 있을까요?"

"한국 음식은 달고, 짜고, 매운맛이 한꺼번에 있어요. 그런데 같이 먹으니까 더 맛있어요."

큰사진보기 ▲임진각 평화의 돌세계 곳곳의 전쟁터에서 가져온 돌들이 DMZ에 전시되어 있다. 학생들은 전쟁의 흔적이 담긴 돌을 바라보며 분단과 평화에 대해 생각하는 시간을 가졌다. ⓒ 김형순 관련사진보기

"선생님, 정말 저기에 진짜 북한 사람들이 살고 있어요?"

" 선생님, 개인적으로 대한민국이 언제 하나의 나라로 될 거 같아요?"

"선생님, 광고로 봤는데 이게 진짜 한국에서 가장 유명한 거예요?"

"엄마께 한국 방문 기념품으로 드리고 싶은데 선생님이 추천해 주세요."

나는 지난 6일부터 12일까지, 태국에 있는 한 국제학교 학생들을 대상으로 동료 교사와 함께 6박 7일간의 한국 문화 체험 여행을 인솔했다. 매년 학교에서 진행하는 '디스커버리 위크(Discovery Week)' 프로그램의 일환이다. 한국인인 나에게도 한국으로 가는 이 여행은 언제나 설렘과 긴장의 연속이다. 학생들은 생애 처음 한국을 맛보고 나는 그들의 맑은 눈을 통해 익숙했던 모국을 새롭게 발견하기 때문이다.말은 '여행'이지만 인솔 교사의 역할은 낭만과는 거리가 먼 치열한 '작전 수행'에 가깝다. 몇 개월 전부터 비자는 전원 이상 없이 승인되었는지 체크하고, 안전에 관한 서류와 수많은 행정 절차를 마치고 나서야 비로소 여행이 시작된다. 방콕 수완나품 공항에서 아이들과 마주하는 순간, 내 정체성은 순식간에 교사, 보호자, 간호사, 여행 가이드로 변신한다. 여행 내내 내 입에 달린 말은 딱 하나였다.이번 여행에서 학생들이 가장 기대했던 일정은 단연 '경복궁 한복 체험'이었다. 전 세계 관광객들로 발 디딜 틈 없는 한복 대여점에서 학생들은 눈을 빛냈다. 매일 똑같은 교복만 입던 학생들이 우아한 한국 여인들로 변신해 거울 앞에서 하트를 날리는 모습은 보는 것만으로도 흐뭇했다. 조선의 공주가 된 아이들과 함께 근정전 안마당으로 들어서자, 질문 폭탄이 쏟아졌다.태국의 화려한 황금빛 왕궁 문화에 익숙한 아이들에게, 단청의 은은한 색감과 자연과의 조화가 돋보이는 경복궁은 또 다른 호기심의 세계였다. 단순히 '사진 찍기용 이벤트'를 넘어, 아이들은 갓을 쓰고, 한복 옷자락을 휘날리며 한국의 역사 속을 직접 걸어보고 있었다. 익숙했던 내 조국 대한민국이 학생들의 시선을 통해 신선하게 다가왔다.역사 산책 뒤 이어진 곳은 인사동 골목의 한 고깃집. 학생들이 손꼽아 기다리던 '한국식 바비큐' 시간이다. 빨갛게 달아오른 숯불 위에서 두툼한 삼겹살이 "치이익" 소리를 내며 익어가자 학생들의 시선이 불판에 고정됐다.노릇하게 구워진 고기에 쌈장과 마늘을 올리고 상추에 싸 먹는 방법을 보여주자 학생들은 서툰 손놀림으로 따라 하기 시작했다. 매운맛에 눈을 동그랗게 뜨면서도 "베리 굿!"을 외치는 모습에 식당 안이 웃음으로 가득 찼다. 며칠 뒤 찾은 익선동에서는 또 다른 한국의 맛을 만났다. 한옥 골목 사이에 자리한 식당에서 불고기와 비빔밥, 떡볶이를 맛보던 한 학생이 말했다.그 말이 기억에 남았다.한국의 밥상은 음식만을 위한 자리가 아니다. 혼자 먹는 식사보다 함께 먹는 식사가 더 익숙한 문화다. 해외에서 오래 살다 보니 오히려 당연하게 여겼던 한국의 식문화가 새롭게 보였다. 학생들은 한국 음식을 통해 맛뿐 아니라 '함께 나누는 문화'를 경험하고 있었다. K푸드의 진짜 매력은 화려한 음식 자체보다 사람과 사람 사이에 음식을 통해 나누는 정에 있는 것이다.이번 여행에서 인상 깊었던 프로그램 가운데 하나는 택견 강습이었다. 태권도는 알고 있고 직접 배워본 학생들도 있었지만, 택견이라는 이름은 처음 들어본 경우가 많았다. 강사가 시범을 보이자 학생들의 표정이 금세 달라졌다. 춤을 추듯 부드럽게 움직이다가 순식간에 상대를 제압하는 동작은 학생들의 시선을 사로잡기에 충분했다.학생들은 인사법과 기본 품밟기부터 배웠다. 처음에는 발을 옮기며 웃음을 터뜨렸지만, 시간이 지나자 금세 리듬을 익히고 진지하게 동작을 따라 했다. 강사는 택견이 단순한 격투 기술이 아니라 상대를 존중하는 예절과 정신을 담고 있다고 설명했다. 상대를 넘어뜨리는 것보다 다치지 않게 하는 것이 중요하고, 힘으로 제압하기보다 조화를 이루는 것이 택견의 본질이라는 이야기였다.그 설명을 듣는 순간 문득 교육도 비슷하다는 생각이 들었다. 학교는 누가 더 앞서가는지 경쟁만 가르치는 곳이 아니다. 서로 다른 사람과 함께 살아가는 법, 상대를 존중하는 태도, 자신의 힘을 올바르게 사용하는 방법을 배우는 곳이어야 한다. 택견은 단순한 전통 무술 체험을 넘어 한국이 오랫동안 지켜온 공동체 정신과 예절 문화를 보여주는 시간이었다. 수업이 끝난 뒤 학생들은 땀을 흘리면서도 환한 표정을 짓고 있었다.학생들의 웃음소리와 발그레한 볼을 보며 생각했다. 문화는 박물관 유리 진열장 안에 박제 되어 있는 것이 아니라, 이렇게 몸으로 움직이고 직접 경험할 때 비로소 살아 있는 배움이 된다는 것을.저녁 시간에는 한국을 대표하는 비언어극인 난타 공연을 관람했다. 공연이 시작되자마자 배우들은 칼과 도마, 냄비와 국자 등 주방에서 흔히 볼 수 있는 도구들을 이용해 역동적이고 신명 나는 리듬을 만들어 냈다.무대 위에서 오고 가는 한국어 대사를 이해하지는 못해도 학생들은 그 누구보다 크게 웃고 환호하며 박수를 쳤다. 문화가 가진 힘은 바로 이런 것이다. 국적이 달라도, 사용하는 언어가 달라도 가락과 몸짓 하나로 사람들을 하나로 연결하는 힘 말이다. 공연 내내 무대와 하나 되어 웃던 학생들이 보여준 미소는, 그 어떤 말과 글자로 가득 찬 설명보다 강력하고 생생한 문화 교육이었다.학생들이 이번 여행에서 예상 외로 가장 좋아했던 프로그램 중 하나는 '향수 만들기 체험'이었다. 공방 테이블 위에는 모두에게 같은 베이스 재료가 주어졌지만, 완성된 향수의 향은 학생마다 전혀 달랐다. 어떤 학생은 은은한 꽃향기를, 어떤 학생은 차분한 나무향을, 또 다른 학생은 상큼한 시트러스 향을 선택했다.학생들은 교실에서 같은 교과서로 배우지만, 모두 다른 색깔과 향기를 가진 존재들이다. 교사의 역할은 학생들을 하나의 정답으로 만들어내는 것보다, 저마다의 고유한 향기를 발견하고 펼칠 수 있도록 돕는 일일 것이다. 향수 공방에 가득한 향기 속에서 인솔 교사로서의 초심을 다시 떠올렸다.이번 6박7일간의 여정 중 아이들에게 가장 깊은 인상과 울림을 남긴 곳은 단연 비무장지대(DMZ)였다. 평화로운 나라에서 온 학생들에게 '휴전국가'의 현실을 보여주는 일은 인솔자로서도 많은 준비가 필요했다.곤돌라를 타고 긴장감이 흐르는 민간인통제구역으로 들어서고, 가파른 제3땅굴을 직접 걸어 내려갈 때까지만 해도 아이들은 그저 신기한 탐험을 하듯 재잘거렸다. 도라전망대에 올라 망원경 너머로 북한 지역을 바라보는 순간, 분위기는 반전되었다. 고요함 속에 눈앞에 펼쳐진 북한 마을을 바라보던 아이들의 표정이 이내 진지해지고 조용해졌다. 한 학생이 내 소매를 잡아 끌며 나직하게 물었다.순간 어떤 말부터 꺼내야 할지 망설여졌다. 세계 유일의 분단국가라는 비극이 외국인 아이들의 순수한 시선을 통해 날카로운 질문으로 되돌아온 것이다. 비록 역사적인 배경을 완벽히 이해하진 못하더라도, 학생들은 평화의 소중함과 인류가 함께 풀어야 할 공존의 숙제를 몸소 깨닫는 뜨거운 교육의 현장이었다.학생들이 다시 가고 싶은 곳으로 꼽은 장소는 뜻밖에도 유명 관광지가 아닌 일상적인 공간, '올리브영'이었다. 화장품과 다채로운 생활용품이 가득한 매장에 들어서자마자 아이들의 눈빛은 마치 중요한 시험을 치르는 수험생처럼 진지해졌다. 이미 소셜미디어를 통해 한국의 화장품을 접해온 아이들이기에 제품을 비교하는 손길이 예사롭지 않았다. 사방에서 쉴 새 없이 질문이 날아왔다.학생들은 여행 내내 아끼고 모아둔 용돈 봉투를 들고 고심에 고심을 거듭하며 제품을 골랐다. 그 모습을 보며 한국 문화가 이제는 화면 속 드라마나 무대 위 한국 공연 문화에만 머물지 않는다는 것을 실감했다. 화장품과 식품, 패션과 소소한 생활문화에 이르기까지 한국인의 평범한 '일상' 그 자체가 전 세계인들에게 관심의 대상이 되고 있음을 느꼈다. 학생들이 바구니에 담은 것은 단순한 화장품이 아니라 한국이라는 나라의 매력적인 '생활 문화' 그 자체였다.여정의 마지막 무렵, 우리는 세계에서 다섯 번째로 높은 빌딩인 롯데월드타워의 '서울스카이' 전망대를 찾았다. 초고속 엘리베이터를 타고 도착한 123층 높이. 발 아래로 내려다본 서울은 끝없이 이어지는 도로망과 한강을 가로지르는 아름다운 곳이었다.서울을 배경으로 환호하며 사진 찍는 모습을 보면 나는 조금 더 오래 창밖의 풍경을 바라보았다. 전쟁의 폐허 속에서 출발한 나라가 불과 반세기 만에 이토록 찬란하고 세계적인 도시를 만들어낸 것이다.지금, 나는 다양한 국적의 학생들에게 그 기적 같은 변화와 역사를 보여주고 있었다. 한국에서 태어나 자랐지만, 인생의 긴 세월을 외국에서 살고 있는 내가, 이제는 외국 학생들을 이끌고 모국인 한국을 소개하는 다리 역할을 하는 것을 생각하니 감동이 밀려왔다.여행을 마치고 돌아가기 전 마지막 날, 숙소에 모여 앉아 학생들에게 이번 여행 중 가장 기억에 남는 순간을 물었다. 누군가는 경복궁에서 입었던 한복이 너무 예뻐서 다시 입고 싶다고 했고, 누군가는 처음 맛본 닭갈비의 매콤함을, 누군가는 DMZ 전망대에서 망원경으로 보았던 북한 마을의 고요함을 이야기했다.저마다의 가슴 속에 남은 한국의 모습은 모두 달랐지만, 한 가지는 분명했다. 일주일 전 방콕 공항을 떠날 때보다 아이들의 시선이 훨씬 깊고 넓어져 있었다는 점이다. 이번 6박 7일은 내게도 큰 가르침을 주었다. 교실 문을 열고나와 온몸으로 경험할 때 비로소 '진짜 교육'이 시작된다는 것을 학생들을 통해 배운다. 마지막 인원 점검을 마치는 내 얼굴에, 피곤함 대신 다음 만남을 기대하는 뿌듯한 미소가 지어 진다.