엄마만 되고 아빠는 안되는 법? 국회의원도 "말이 안돼"

▲지난 2025년 8월 28일 여의도 국회를 찾은 정지훈씨가 자녀산재법(산재보험법) 개정을 촉구하는 기자회견에 참석해 ’국회는 90일 안에 자녀산재법 개정하라!‘라고 적힌 피켓을 들고 있다. ⓒ 반올림 관련사진보기