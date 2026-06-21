시흥 청년정책 10년의 기록, 책으로 출간

"끝은 새로운 시작이다."

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큰사진보기 ▲『길 위에 선 청년들』 출판기념회 초대장. 행사는 정해진 의전 방식에서 벗어나 누구나 편안한 시간에 들러 책 이야기와 청년정책의 경험을 나눌 수 있는 ‘오픈하우스형’으로 진행된다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

지난 2019년 1월, 시흥시청 청년팀을 떠나던 조은주 당시 나눔자리문화공동체 이사는 시흥타임즈와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. 청년정책 현장을 떠나는 아쉬움 속에서도 새로운 출발을 이야기했던 그 말은, 시간이 흘러 한 권의 책으로 돌아왔다.조은주 리워크연구소 대표가 신간 <길 위에 선 청년들>을 출간했다. 책은 시흥에서 시작된 청년정책의 현장과 제도화 과정, 그리고 청년이 정책의 수혜자를 넘어 지역사회와 사회혁신의 주체로 성장해 온 10여 년의 여정을 담고 있다.조 대표는 2014년부터 시흥시 청년정책 현장에서 활동하며 지역 청년들을 직접 찾아 나섰다. 당시 행정과 지역사회 안에서 청년은 정책의 주요 주체로 인식되지 못했다. 청년은 주로 '일자리 지원 대상'이거나 미래를 준비하는 유예된 세대로 여겨졌다.그러나 조 대표는 청년을 미래의 가능성으로만 보지 않았다. 지금 이 순간 지역사회 안에서 살아가고, 말하고, 참여하고, 변화를 만들어내는 시민으로 바라봤다.그는 2019년 인터뷰에서 "당시 행정은 청년을 시민으로 생각하지 않았다. 존재를 부정했다"며 "정책의 의사결정에 청년이 들어와 본 적도 없었다"고 말했다. 청년정책은 바로 이 문제의식에서 출발했다.조 대표는 지역 곳곳에 흩어져 있던 청년들을 만나고 연결했다. 그렇게 만들어진 조직이 '시흥청년아티스트'였다. 이들은 청년이 지역 안에 존재한다는 사실을 드러냈고, 공익활동과 지역 프로그램을 통해 청년의 참여 가능성을 증명했다.시흥시 청년기본조례 주민청구 운동은 중요한 전환점이었다. 청년들이 직접 조례 제정에 참여하면서 청년은 더 이상 정책의 객체가 아니라, 제도를 함께 설계하는 주체로 등장했다. 2016년 제정된 시흥시 청년기본조례는 청년을 지역정책의 의사결정 구조 안으로 끌어들이는 기반이 됐다.<길 위에 선 청년들>에는 시흥청년아티스트, 청년기본조례 주민청구 운동, 청년학교, 청년공간, 주민참여예산, 시민평의회, 청년성장 인턴십, 청년기본법 제정 운동 등이 담겼다. 책은 이 사례들을 통해 청년정책이 현장에서 어떻게 시작되고 제도로 확장됐는지를 보여준다.조 대표가 강조하는 핵심은 분명하다. 청년정책은 단순한 일자리 대책이나 지원사업에 머물러서는 안 된다는 것이다. 고용률이라는 숫자만으로는 교육, 노동, 주거, 금융 등 청년이 마주한 복합적인 불안을 해결할 수 없다는 문제의식이다.그는 청년정책이 '생존을 넘어 권리로, 권리에서 혁신으로' 나아가야 한다고 말한다. 청년에게 단순히 프로그램을 제공하는 데 그치지 않고, 자신의 삶과 지역사회의 문제를 스스로 정의하고 해결할 수 있는 권한과 자율성을 부여해야 한다는 주장이다.이 같은 관점은 시흥의 현장 경험에서 비롯됐다. 청년성장 인턴십 프로젝트 등을 통해 청년들은 도서관 공간을 주민 중심의 복합문화공간으로 재설계하고, 원도심 커뮤니티를 다시 살피며, 대학 수업과 지역 현안을 연결하는 실험을 이어갔다.조 대표는 책에서 더 이상 청년에게 끝없는 자기 증명을 요구해서는 안 된다고 강조한다. 국가와 지방정부가 해야 할 일은 청년의 잠재력을 사회혁신의 동력으로 인정하고, 실제 문제를 해결할 권한을 부여하는 일이라는 것이다.<길 위에 선 청년들>은 한 활동가의 회고록을 넘어선다. 시흥이라는 지역에서 청년정책이 어떻게 시작됐고, 어떤 갈등과 실험을 거쳐 제도화됐는지를 보여주는 현장 보고서에 가깝다.2019년 인터뷰 당시 시흥타임즈는 조 대표를 두고 "청년전사 조은주와 앞으로 지역을 이끌어 갈 시흥의 인재들에게 응원을 보낸다"고 썼다. 그로부터 10여 년의 청년정책 현장은 책으로 남았다. 끝이라고 여겼던 순간은 새로운 기록의 시작이 됐다.한편 조 대표는 이번 신간 출간을 기념해 오는 7월 5일 오후 2시부터 6시까지 시흥ABC행복학습타운 지혜관 2층에서 출판기념회를 연다.이번 행사는 정해진 의전 방식에서 벗어나 누구나 편안한 시간에 들러 책 이야기와 청년정책의 경험을 나눌 수 있는 '오픈하우스형'으로 진행된다. 현장에는 청년정책 이야기 전시, 저자와의 스몰토크, 포토존 등이 마련될 예정이다.조 대표는 "편하신 시간에 잠시 들러 격려와 응원을 보내주신다면 큰 힘이 되겠다"고 전했다.