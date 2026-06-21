정청래 비판한 송영길 "대통령과 맞서자는 건가"

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 18일 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 2026.6.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 차기 당권 주자로 거론되는 송영길 의원이 최근 정청래 대표의 발언과 행보를 조목조목 비판하며 오는 8월 자신의 전당대회 출마 필요성을 주장했다. 당대표 연임 도전이 유력한 정 대표가 당정 간 엇박자를 내며 "자기 정치"를 하는 과정에서 이재명 대통령과 충돌하고 있다는 것이다.송 의원은 21일 KBC광주방송 <뉴스메이커>에 출연해 최근 정 대표의 "정권은 짧다" 발언을 두고 "집권당 대표가 지금 대통령과 맞서자는 건가"라며 "기본적으로 집권 여당은 정부와 한 몸이 돼서 국정을 책임지는 정치집단인데 너무 지금 엇나가고 있어서 걱정이 많다"라고 말했다. 정 대표를 겨냥해 "자기 정치를 하겠다는 것"이라며 "정 대표가 쭉 말씀하시는 분위기를 보면 다시 출마할 것 같지 않느냐"라고 날을 세우기도 했다.'지난 대선 때부터 정 대표가 그림을 그리고 있었다는 거냐'라는 질문에도 송 의원은 "그렇게 비치지 않느냐"라며 "모든 정치인이 자기 정치를 하는 건데 그 자기 정치라는 게 지금 우리 시대가 요구하는 이재명 정부 성공과 공존하는 방향으로 가야지, 전체보단 자기 측근과 계파의 이익을 앞세우게 되면 당의 에너지가 다 떨어지는 것"이라고 비판했다.이어 "160명이 넘는 훌륭한 국회의원들을 가지고 당대표가 너무 운동장을 좁게 쓴다, 측근들 몇 명만 데리고 정치를 한다는 안타까운 평가가 많다"라며 "심지어 자기 쪽이 아닌 최고위원들은 정보를 알지도 못한다. 이번 보궐선거 14명 국회의원 후보도 당대표가 알아서 다 전략공천 한 거다. 최고위원들과 숙의한 모습이 보이지 않았다"라고 지적했다.송 의원은 지난 19일 이 대통령 귀국 행사에서 정 대표의 이른바 '90도 폴더 인사'를 두고도 "그렇게 과장된 행동을 할 필요가 있었을까"라며 "대통령께서 이번 보궐선거에 대해 하신 평가의 의미를 수용하는 자세가 필요하지 않을까 생각한다"라고 밝혔다. 송 의원은 과거 전직 대통령 윤석열씨에게 폴더 인사를 했던 한동훈 무소속 의원을 언급하며 "한동훈이 윤석열 대통령 찾아가서 폴더 인사한다고 뭐가 해결되는 건 아니잖아"라고 말하기도 했다.송 의원은 전당대회를 앞두고 최근 당내 계파 갈등이 고조되는 양상과 관련해선 "당내에 지금 자기 권력이나 자기 이해관계를 앞세우면 그런 현상이 나타나는 것"이라며 "문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민), 이렇게 낙인찍고 하는 건 옳지 않은 태도"라고 말했다.이번 전당대회 때 당대표 출마 여부에 대해선 "호남의 민심이 송영길한테 소명을 부여하는지 여부를 보고 싶다"라고 확답을 내놓진 않았다. 송 의원은 "광주에서 지금 세 후보 중 제가 (여론조사) 1등으로 나오고 있지 않나"라며 "그걸 좀 보고 있고, 그다음엔 정청래 당대표 출마 여부를 지켜보겠다"라고 말했다.송 의원은 "지금 같은 상황에서 정 대표가 다시 출마하는 게 바람직한지 박지원 의원이 지적하듯이 많은 우려를 하고 있다"라며 "그런데 (정 대표가 당대표에) 나온다면 자신의 권리인데 누가 강제로 막을 수가 있는 건 아니다. (정 대표가 나오면 저도 나갈) 개연성이 훨씬 커지는 것"이라고 말했다.그러면서 "송영길의 존재가 전당대회 내용을 풍부하게 만들고 극단적인 대립을 중화시키고 당을 통합시킬 계기를 만들 수 있다"라며 "이 당이 만약 무너지면 대통령 레임덕으로 간다. 정청래 지도부가 이걸 부정하고 정면으로 대통령과 싸우겠다고 출마하는데 이걸 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠나"라고 전당대회 출마 필요성을 강조했다.한편 정 대표는 이날 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에 참석해 "우리의 목표는 하나"라며 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출, 그리하여 대한민국을 아무도 흔들 수 없는 선진 강국으로 만드는 일"이라고 밝혔다.정 대표는 이 대통령을 치켜세우며 "이번 유럽 순방 외교를 통해 이 대통령은 월드 클래스, 세계적인 지도자로 우뚝 섰다"라며 "고생하신 이재명 대통령께 큰 박수를 부탁드린다"라고 말했다. 그러면서 "이재명 정부를 도와 민생 현안을 책임감 있게 해결하는 '일 잘하는 지방정부'를 진짜 만들어 달라"라고 덧붙였다.