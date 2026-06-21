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정치

26.06.21 15:18최종 업데이트 26.06.21 15:19

정청래 비판한 송영길 "대통령과 맞서자는 건가"

"집권 여당, 정부와 엇나가서 걱정"... 이 대통령 향한 정청래 90도 인사엔 "과장된 행동"

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송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다.
송영길 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '이재명 정부 2년 차, 더 과감한 개혁이다' 포럼에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

더불어민주당 차기 당권 주자로 거론되는 송영길 의원이 최근 정청래 대표의 발언과 행보를 조목조목 비판하며 오는 8월 자신의 전당대회 출마 필요성을 주장했다. 당대표 연임 도전이 유력한 정 대표가 당정 간 엇박자를 내며 "자기 정치"를 하는 과정에서 이재명 대통령과 충돌하고 있다는 것이다.

송 의원은 21일 KBC광주방송 <뉴스메이커>에 출연해 최근 정 대표의 "정권은 짧다" 발언을 두고 "집권당 대표가 지금 대통령과 맞서자는 건가"라며 "기본적으로 집권 여당은 정부와 한 몸이 돼서 국정을 책임지는 정치집단인데 너무 지금 엇나가고 있어서 걱정이 많다"라고 말했다. 정 대표를 겨냥해 "자기 정치를 하겠다는 것"이라며 "정 대표가 쭉 말씀하시는 분위기를 보면 다시 출마할 것 같지 않느냐"라고 날을 세우기도 했다.

'지난 대선 때부터 정 대표가 그림을 그리고 있었다는 거냐'라는 질문에도 송 의원은 "그렇게 비치지 않느냐"라며 "모든 정치인이 자기 정치를 하는 건데 그 자기 정치라는 게 지금 우리 시대가 요구하는 이재명 정부 성공과 공존하는 방향으로 가야지, 전체보단 자기 측근과 계파의 이익을 앞세우게 되면 당의 에너지가 다 떨어지는 것"이라고 비판했다.

이어 "160명이 넘는 훌륭한 국회의원들을 가지고 당대표가 너무 운동장을 좁게 쓴다, 측근들 몇 명만 데리고 정치를 한다는 안타까운 평가가 많다"라며 "심지어 자기 쪽이 아닌 최고위원들은 정보를 알지도 못한다. 이번 보궐선거 14명 국회의원 후보도 당대표가 알아서 다 전략공천 한 거다. 최고위원들과 숙의한 모습이 보이지 않았다"라고 지적했다.

G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 18일 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 2026.6.18
G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 18일 성남 서울공항에서 환영나온 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 2026.6.18 ⓒ 연합뉴스

송 의원은 지난 19일 이 대통령 귀국 행사에서 정 대표의 이른바 '90도 폴더 인사'를 두고도 "그렇게 과장된 행동을 할 필요가 있었을까"라며 "대통령께서 이번 보궐선거에 대해 하신 평가의 의미를 수용하는 자세가 필요하지 않을까 생각한다"라고 밝혔다. 송 의원은 과거 전직 대통령 윤석열씨에게 폴더 인사를 했던 한동훈 무소속 의원을 언급하며 "한동훈이 윤석열 대통령 찾아가서 폴더 인사한다고 뭐가 해결되는 건 아니잖아"라고 말하기도 했다.

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송 의원은 전당대회를 앞두고 최근 당내 계파 갈등이 고조되는 양상과 관련해선 "당내에 지금 자기 권력이나 자기 이해관계를 앞세우면 그런 현상이 나타나는 것"이라며 "문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민), 이렇게 낙인찍고 하는 건 옳지 않은 태도"라고 말했다.

이번 전당대회 때 당대표 출마 여부에 대해선 "호남의 민심이 송영길한테 소명을 부여하는지 여부를 보고 싶다"라고 확답을 내놓진 않았다. 송 의원은 "광주에서 지금 세 후보 중 제가 (여론조사) 1등으로 나오고 있지 않나"라며 "그걸 좀 보고 있고, 그다음엔 정청래 당대표 출마 여부를 지켜보겠다"라고 말했다.

송 의원은 "지금 같은 상황에서 정 대표가 다시 출마하는 게 바람직한지 박지원 의원이 지적하듯이 많은 우려를 하고 있다"라며 "그런데 (정 대표가 당대표에) 나온다면 자신의 권리인데 누가 강제로 막을 수가 있는 건 아니다. (정 대표가 나오면 저도 나갈) 개연성이 훨씬 커지는 것"이라고 말했다.

그러면서 "송영길의 존재가 전당대회 내용을 풍부하게 만들고 극단적인 대립을 중화시키고 당을 통합시킬 계기를 만들 수 있다"라며 "이 당이 만약 무너지면 대통령 레임덕으로 간다. 정청래 지도부가 이걸 부정하고 정면으로 대통령과 싸우겠다고 출마하는데 이걸 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠나"라고 전당대회 출마 필요성을 강조했다.

한편 정 대표는 이날 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에 참석해 "우리의 목표는 하나"라며 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출, 그리하여 대한민국을 아무도 흔들 수 없는 선진 강국으로 만드는 일"이라고 밝혔다.

정 대표는 이 대통령을 치켜세우며 "이번 유럽 순방 외교를 통해 이 대통령은 월드 클래스, 세계적인 지도자로 우뚝 섰다"라며 "고생하신 이재명 대통령께 큰 박수를 부탁드린다"라고 말했다. 그러면서 "이재명 정부를 도와 민생 현안을 책임감 있게 해결하는 '일 잘하는 지방정부'를 진짜 만들어 달라"라고 덧붙였다.

#송영길#정청래#민주당

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