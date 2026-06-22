전시실 하나만 봤는데 2시간이 훌쩍, 설렘이 더 커졌다

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큰사진보기 ▲퐁피두 서울센터의 입구 ⓒ 정미란 관련사진보기

"나는 보이는 것을 그리는 게 아니라 아는 것을 그린다."

큰사진보기 ▲피카소의 여인의 흉상 ⓒ 정미란 관련사진보기

큰사진보기 ▲퐁피두 한화 ⓒ 정미란 관련사진보기

'도슨트'란 이름의 새로운 세상, 늦깎이 학생이 된 내게 미술사 공부는 끝 없는 도전처럼 이어지고 있다. 주말마다 찾아오는 미술 전시회로 바쁜 발걸음을 재촉한다. 수업에서 전시로, 다시 배움으로 이어지는 5월과 6월이 떠들썩한 미술 축제가 되어 흘러간다. 그 안에서 만나는 배움의 즐거움과 성취감은 무엇과도 바꿀 수 없는 특별한 기쁨이 된다.수업을 위해 서울까지 2시간 넘게 운전하는 길이 설레고, 4시간 이어지는 강의도 언제나 흥미롭다. 아직은 체력도, 호기심도, 배움에 대한 열정도 쓸 만한 모양이다. 현대미술을 가득 채운 수많은 천재 화가들과 작품들, 그들 뒤에 숨겨진 삶의 이야기와 시대의 변화는 내겐 마치 특별 별책부록 같다.그 수많은 이름들 가운데 유독 강렬하게 빛나는 이름, 파블로 피카소와 큐비즘. 그 위대한 혁신의 출발점을 퐁피두 센터의 컬렉션으로 만날 수 있는 '퐁피두 센터 한화 서울'에서 마주했다. 파리 퐁피두 센터와 한화문화재단의 협력으로 문을 연 이 전시는 유럽 최대 규모의 현대미술 컬렉션을 서울에서 만날 수 있는 특별한 기회다. 퐁피두 센터의 장기 휴관 기간 동안 그 소장품을 중심으로 세계 현대미술의 흐름을 가까이서 경험하게 되었으니 말이다.평일을 선택해 '퐁피두 센터 한화'를 찾은 날. 피카소의 <여인의 흉상>과 브라크의 <대형누드> 앞에 서는 순간, '아는 만큼 보인다'는 말의 의미를 제대로 깨달았다. 피카소가 아프리카와 이베리아 반도의 가면 조각에서 받은 강렬한 인상을 작품으로 완성한 <여인의 흉상>. 대상의 형태를 나누는 실험을 시도한 이 이론의 실천이 바로 입체주의인 큐비즘의 시작이다.누군가의 코를 '안다'는 기준의 그림은 코의 정면, 옆면, 뒷면 그리고 만졌을 때의 감각까지 포함하는 것이었다. 이 모든 것을 한 화면에 담는 그의 시도가 바로 '다시점'이다. 이런 기준에서 <여인의 흉상>은 큐비즘의 실험작이었고, 이어진 그 유명한 <아비뇽의 처녀들>은 피카소의 큐비즘에서 빼놓을 수 없는 걸작이 된다.이후 피카소의 시도에 충격을 받은 브라크는 자신만의 방식으로 표현한 인체의 기하학적 구조의 <대형누드>를 완성한다. '형태를 어떻게 새롭게 볼 것인가'라는 화두에서 브라크는 그 실험을 좀 더 체계적으로 분석, 발전시킨 것이다. 두 화가의 고민과 시대의 변화, 새로운 시도를 담은 하나의 의미인 큐비즘은 두 거장의 실험적 협업으로 현대미술의 거대한 전환점이 되었다.퐁피두 센터 한화의 제1전시실에서 수많은 그림을 들여다보니 어느새 두 시간이 훌쩍 지나 있었다. 한 작품이라도 더 많이 보고 싶은 마음으로 하나하나에 담긴 이야기와 의미를 따라가며 집중했다. 어느 순간 계속 보고 싶은 마음과는 달리 몸은 조금씩 지쳐갔고, 머릿속은 받아들인 정보들로 가득 차 복잡해졌다.많이 보는 것보다 제대로 느끼고 이해하는 것이 더 어렵다는 것을 새삼 깨닫는 순간이었다. 결국 남은 2·3 전시실은 다음을 기약하며 아쉬운 마음으로 발길을 돌렸다. 다 보지 못했다는 아쉬움보다 다시 찾아와 만나고 싶은 작품들이 생겼다는 설렘이 더 커졌다.감상이란 모든 작품을 다 보고 돌아오는 완성이 아니라, 마음에 남은 한 점을 품고 돌아오는 과정인지도 모른다. 미처 만나지 못한 그림들은 아쉬움이 아니라 다시 찾아갈 이유가 되었다. 그림은 볼수록 끝이 없고, 배움은 깊어질수록 더 많은 궁금증을 남긴다. 그래서 인간은 정말 죽을 때까지 배우는 존재인가 싶다. 배움이 깊어질수록 그림은 더 가까워지고, 삶 또한 한층 풍요로워질 것이 분명하다.많이 알았다고 생각하는 순간 또 다른 세계가 열리고, 한 점의 그림 앞에서 다시 배우는 나를 발견한다. 어쩌면 끝없는 질문을 남기는 그 순간이야말로, 그림이 내게 건네는 가장 깊은 감동이 아닐까.