오사카에 울려 퍼진 '백범일지 퀴즈 골든벨' 행사

"여러분, 안녕하세요. 한국에서 온 류리수라고 합니다. 여러분 만나게 되어 반갑습니다. 오늘은 대한민국의 독립을 위해 평생을 걸어온 백범 김구 선생의 <백범일지>에 대해 알아보는 퀴즈를 풀어가면서 이야기하려고 합니다. 제가 여러분 앞에 서게 된 것은 저의 아버지가 <백범일지>를 일본어로 번역한 것을 제가 교정하여 출판했기에 이렇게 여러분을 만날 수 있게 된 것입니다. 재일동포 학생들과 함께하는 뜻깊은 만남을 가질 수 있어 기쁩니다."

큰사진보기 ▲골든벨 참여 학생1행사에 참여한 학생들의 진지한 모습 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영채류리수우에노 미야코이영채·류리수·우에노 미야코 주오사카대한민국총영사관 이영채 총영사, 강연을 한 류리수 박사, 우에노 미야코 시인 (왼쪽부터) ⓒ 이윤옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲골든벨 참여 학생들행사에 참여한 학생들의 진지한 모습 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲방탄소년단 모형인기를 끈 조이빌리지 부모회 김미경 회장이 제공한 방탄소년단 모형(피규어) 10점 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲오쿠다코지 외이날 행사의 자리를 빛내준 오쿠다코지 교수, 우에노미야코 시인, 김길호 재일작가, 류리수 박사, 이윤채 작가(왼쪽부터) ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲골든벨 참석자행사를 마치고 찍은 기념사진 ⓒ 이윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲골든벨 행사 전단이번 행사의 홍보 전단 ⓒ 주오사카대한민국총영사관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 우리문화신문에도 실립니다.

지난 20일 낮 1시, 일본 민단오사카본부 5층 대강당에서 열린 '재일동포 어린이·청소년 백범일지 퀴즈 골든벨'의 강사로 초청된 류리수 박사의 인사말이다. 어제 행사는 주오사카대한민국총영사관(총영사 이영채, 아래 오사카영사관)이 주관한 행사로 '김구 선생 탄생 150주년 및 유네스코 문화의 인물 선정 기념사업'의 한 고리로 마련된 의미깊은 행사였다.이번 행사에 참가한 학생들은 초등학교 2~6학년생 44명, 중1~고2 학생 6명으로 모두 50명이 참석했으며 학부모 30여 명과 관련자들 합해서 100여 명 가까운 인원이 대강당을 후끈하게 달구었다. 행사는 모두 2부로 나뉘어 진행되었다. 1부에서는 이영채 총영사의 인사와 김명홍 민단오사카본부장의 축사에 이어 한국에서 강사로 참석한 류리수 박사의 김구 선생 강연회와 백범일지 퀴즈대회가 있었으며 2부에서는 일본어판 <백범일지>를 쓴 류의석 선생에 관한 이야기와 이 책을 감수한 일본의 중견시인 우에노 미야코(上野 都) 시인이 그간의 경과와 백범일지의 의의, 일본인으로서 백범일지를 읽고 느낀 감정 등을 이야기하는 시간을 가졌다.이후 마지막 순서로 한국과 일본을 무대로 활동 중인 청년 예술가 ROO의 축하공연과 함께 조이빌리지 부모회 김미경 회장님이 제공한 BTS 피규어 10점, 앨범 9점 등의 선물 기증 시간도 가졌다.사실 이날 행사에 기자는 참석치 못했지만, 행사장에 직접 참석한 사람 못지않은 감회를 갖고 있으며 그런 감회로 이 글을 쓰고 있다. 행사를 마치고 숙소로 돌아온 강연자인 류리수 박사와 기자는 이심전심이 되어 이날 행사에 관한 이야기를 나눴다. 감격의 시간이었다. 그 감격은 일본어판 <백범일지>가 세상에 나온 시간으로 거슬러 올라간다. 기자는 이 책이 출간되기까지의 처음부터 끝까지 상황을 알고 있는 사람으로 이번 오사카 행사 곧 '재일동포 어린이·청소년 백범일지 퀴즈 골든벨'은 전적으로 이 책이 바탕이 된 것이기 때문이다.일본어판 <백범일지>는 류의석 선생이 원고를 써놓고 빛을 보지 못한 채 세상을 뜨셨고 이후 5년이 지난 2019년 3월, 일본문학을 전공한 그의 따님인 류리수 박사의 노력으로 한국에서 출판되었다. 더욱 중요한 것은 이 책의 감수자가 이번 행사의 2부를 이끈 우에노 미야코(上野 都) 시인이었다는 점이다.우리(류리수 박사, 우에노 미야코 시인, 기자)는 이번 행사를 위해 많은 시간 동안 서로의 의견을 교환했다. 어떻게 하면 재일동포 학생들에게 '알기 쉬운 백범 김구 선생의 일생'을 알려줄 것인가 하는 고민이 이어졌다. 마침, 오사카영사관 쪽에서 '재일동포 어린이·청소년 백범일지 퀴즈 골든벨'이라는 주제를 잡아주어 이에 맞는 퀴즈 및 자료를 만들었다. 이러한 아이디어로 자라나는 동포 학생들을 위한 백범 김구 선생에의 접근 방식은 매우 참신한 것으로 생각한다. 특히 주목하고 싶은 것은 재외공관 처음으로 이번 행사를 주관한 오사카영사관의 역사에 대한 깊은 관심이다.이영채 총영사는 이번 행사를 기획하면서 "백범일지에서 김구 선생은 '오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이며, 이것이 우리 자신을 행복하게 하고 남에게도 행복을 줄 수 있다'라는 말을 늘 되새기고 있다. 앞으로도 재일동포 차세대가 한국의 역사와 문화를 올바르게 이해하고, 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육·문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.한일관계에 있어서 현지 영사관이나 대사관에 거는 동포들의 기대가 지대하지만, 역사나 문화 관련 행사가 의외로 많지 않은 것에 대한 불만의 소리도 있어 온 것을 살핀다면, 이번 주오사카대한민국총영사관의 '재일동포 어린이·청소년 백범일지 퀴즈 골든벨' 행사는 매우 뜻깊은 기획이라는 생각이다.이날 강사로 참여한 류리수 박사는 "산골 소년이야기라는 주제로 아버지가 일본 생활 뒤 고국으로 귀국하여 돌아가실 때까지 일본 고향 친구들과 교류한 친일의 마음과 백범일지를 번역하려는 애국의 마음 사이에서, 상호 역사를 이해하고 존중하는 것이 진정한 우정의 방법이라고 생각해서 끝내 백범일지를 번역한 것"이라고 취지를 이야기했다. 그러면서 "강연에 앞서 방탄소년단의 공연 한 토막을 먼저 보여주었다. 그 까닭은 일본에서 생활하는 동포 어린이들이 우리 문화에 대한 자긍심과 함께 한일 양국 문화를 이해할 수 있는 특별한 존재로서 두 나라를 하나로 잇는 다리 역할을 할 수 있길 바라는 마음"에서였다고 했다.이어 우에노 미야코 시인은 "백범일지 일본어판 감수를 하면서 이 책의 밑바탕 깔린 일제국주의 침략의 역사가 끝난 게 아니라 '김창수(김구 선생의 이름)'가 되어 여전히 살아 숨 쉬고 있음을 느꼈다. 이 책이야말로 일본인들이 알아야 할 역사책이며 감수자로서 큰 깨달음과 함께 반성하는 마음을 갖게 되었다. 일본인으로서 일본의 전쟁범죄를 어떻게 객관적으로 말할 수 있을 것인가를 늘 생각해 왔으며 이번 강연에서 그러한 나의 고민이 학생들에게 어느 정도 전달되었는지 궁금하다. 앞으로도 이 점에 지속적인 노력을 하고 싶다"라고 했다.또한 행사에 참석한 오테몬학원대학(追手門学院大学) 오쿠다 코지( 奥田 浩司) 교수는 "한국과 일본 두 나라를 체험한 류의석 선생께서 백범일지를 번역한 것은 무력을 사용하지 않고 문화강국이 되길 바란 백범 김구 선생의 국가관을 일본에 공유하고 싶으셨던 것은 아닐까 하는 생각이 든다"라고 말했다.올해(2026년)는 백범 김구 선생 서거 제77주기(1949년 6월 26일 서거)이자 탄생 150돌이 되는 해로 유네스코(UNESCO) 총회에서 2026년을 김구 탄생 150주년 기념해로 공식 지정하기도 했다. 이렇게 뜻깊은 해에 주오사카대한민국총영사관에서 특히 자라나는 어린이와 청소년을 대상으로 '재일동포 어린이·청소년 백범일지 퀴즈 골든벨' 행사를 기획한 것은 매우 뜻 깊은 일일 것이다.이번 행사를 기획한 주오사카대한민국총영사관의 이영채 총영사와 관계자분들 그리고 행사를 위해 보이지 않는 곳에서 노고를 아끼지 않은 동포들의 응원과 후원에도 깊은 감사의 뜻을 표한다.