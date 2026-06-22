삶에 지친 분들께, 저의 작은 우주를 공유합니다

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큰사진보기 ▲거미줄바위솔화분에 키운지 5년 여 만에 꽃을 피웠습니다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽈리맺힌 열매들이 천천히 익어가고 있습니다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲말뱅이나물화분에서 저절로 피어난 꽃 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲사마귀사마귀유충이 출몰하는 시기입니다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀잠자리풀잠자리가 알을 낳을 장소를 물색하고 있습니다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀잠자리알우담바라로 알려진 풀잠자리알 ⓒ 김민수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비이슬단비 내린 뒤 때이른 낙엽에 앉은 비이슬 ⓒ 김민수 관련사진보기

무위당 장일순 선생은 "쌀 한 톨 속에 온 우주가 들어있다"고 했습니다. 우리가 밥을 한 그릇 먹는다는 것은 단순히 곡식을 먹는 행위가 아니라, 태양과 비와 바람과 심지어 보이지 않는 미생물과 농부의 땀을 먹는 일이라는 것입니다. 그러므로 온 우주를 먹는 인간은 온 우주와 생명살림의 관계를 맺고 살아갈 때 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 것입니다.저는 '쌀 한 톨'에만 온 우주가 들어있는 것이 아니라고 생각합니다. 살아있는 모든 것들은 저마다 하나의 우주요, 콘크리트 회색도시를 살아가는 헛헛함을 달래기위해 제가 가꾸는 화분도 저마다 하나의 우주입니다. 화분이 있는 저의 마당은 화분보다 조금 더 큰 우주겠지요.제 화분에서 자라는 것들은 저마다 사연이 있습니다. 십여 년 전, 남한산성 오전리 장에 갔다 잘 익은 꽈리 열매를 장식용으로 사왔습니다. 겨우내 장식품으로 잘 사용하고 난 뒤에 색이 바래서 주차장 쪽에 있는 작은 화단 구석에 버렸습니다. 쓰레기로 버리기는 미안해서 였는데, 그곳에서 꽈리가 자라나기 시작했습니다. 그런데 문제는 생명력이 너무 강해서 그 작은 텃밭이 아예 꽈리밭이 될 지경이었습니다. 뽑아도 뽑아도 퍼진 뿌리는 기어이 새순을 냈습니다.다른 것들을 지켜야 하는 내 입장에서 꽈리는 제거 해야할 잡초가 되어버렸습니다. 하지만, 열매가 예쁜 걸 어쩝니까? 퍼지는 것을 방지하기 위해 큰 화분에 심었습니다. 그러면 퍼져야 화분 내에서만 퍼질 터이니까요. 요즘 주렁주렁 열매를 맺고 있으니 머지않아 가을 햇살을 머금고 주홍빛 불씨들이 가지에 작은 홍등처럼 주렁주렁 달릴 것입니다.예전과 달리 올해는 화분에서 저절로 나는 싹들을 지켜보기로 했습니다. 어떤 경로로 그곳에 왔는지 모르겠지만 '말뱅이나물'이 꽃을 피웠습니다. 그 외에도 다양한 식물들이 싹을 냈는데, 작은 화분이 자연의 들판을 연상케 합니다.그렇게 화분의 풀을 뽑지 않고 두었더니 그 화분은 뙤약볕에도 쉽게 화분이 마르지 않습니다. 작은 풀들이 땅을 덮어 주며 수분을 머금게 했기 때문입니다. 비워 두는 것보다 함께 살아가는 것이 더 큰 생명을 지켜 준다는 사실을, 작은 화분 하나가 조용히 가르쳐 주었습니다.요즘 심심치 않게 만나는 손님이 있습니다. 사마귀 유충입니다. 매년 이맘때면 어김없이 찾아옵니다. 올해도 다시 만났습니다. 척박한 환경인데도 잊지 않고 찾아와 준 것이 얼마나 반갑고 고마운지 모릅니다.사람들은 자연이 사라졌다고 말하지만, 작은 생명들은 아직 이곳을 기억하고 있습니다. 사마귀 유충은 해마다 찾아와 "여기에도 아직 생명이 살아 있다"고 조용히 알려줍니다. 다시 나를 찾아와 주는 존재는 척박한 삶의 현실에서 방황하는 나를 위로해 줍니다.오늘 이 글을 쓰게 된 시작은 풀잠자리였습니다. 며칠 전 화분 위에 풀잠자리 한 마리가 날아왔습니다. 그 모습을 보는 순간, 곧 풀잠자리 알을 발견하겠구나 싶었습니다. 그리고 그때쯤이면 어김없이 '우담바라가 피었다'는 소식이 들려오겠지요. 풀잠자리 알을 우담바라로 오해한 사람들이 신기한 꽃이 피었다며 모여들고, 그 모습을 보겠다고 또 많은 사람들이 찾아갈 것입니다.하지만 우담바라는 아닙니다. 자연을 조금만 가까이 들여다보면, 그것은 풀잠자리가 남긴 작은 생명의 흔적이라는 것을 알 수 있습니다. 신비는 기적을 꾸며낼 때 생기는 것이 아니라, 자연을 있는 그대로 바라볼 때 비로소 우리 곁에 다가옵니다.그런데 그것이 우담바라가 아니라 풀잠자리 알이라고 해서 덜 신비로운 것은 아닙니다. 오히려 저는 그 작은 알 하나에서 더 큰 경외심을 느낍니다. 머리카락보다 가는 줄기 끝에 생명을 매달아 놓은 자연의 지혜는, 그 어떤 기적 이야기보다도 깊고 아름답습니다. 그래서 '우담바라'가 아니어도 아무 상관이 없고, 그냥 우담바라를 본듯합니다.자연에 대한 신비는 생명을 깊이 이해할 때 더욱 커지고, 그 영성이야말로 종교적인 심성의 근본이 될 것입니다. 그러니 '굳이 풀잠자리 알이라고 해야 직성이 풀리느냐'는 말씀은 하지 말아 주십시오. 그것이 풀잠자리 알이라는 사실이 자연의 신비를 조금도 덜어내지 않기 때문입니다.오히려 생명의 질서를 있는 그대로 이해할 때 우리는 더 깊은 경외심에 이르게 됩니다. 우담바라라는 이름을 붙인다고 해서 종교적 심성이 깊어지는 것은 아니며, 풀잠자리 알이라는 사실을 안다고 해서 그 신비가 사라지는 것도 아닙니다.오랜만에 단비가 내렸습니다. 무더위를 견디다 말라버린 꽃잎은 이른 낙엽이 되었습니다. 그러나 단비는 그 마른 꽃잎 위에 비이슬이 맺혔습니다. 생의 끝이라 생각했던 자리가 다시 한 번 찬란하게 빛나는 순간입니다.삶의 끝자락을 살아가는 분들에게도 이런 찬란한 순간이 있었으면 좋겠습니다. 마른 꽃잎에도 이슬이 머물 듯, 지친 삶에도 비이슬 같은 아름다운 보석이 머물다 갔으면 좋겠습니다. 그래서 누구에게나 삶의 끝자락이 허무한 것이 아니라, 삶 전체의 궤적이 아름다웠노라고 기억되었으면 좋겠습니다.이상, 나의 작은 우주들인 화분들과 그곳을 찾아온 손님들과 단상들을 따뜻한 마음을 담아 전합니다. 삶에 지치지 마십시오.