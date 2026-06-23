"원래 아침을 안 먹어요"... 산모가 3일 만에 꺼낸 속내

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"관리사님, 사실 저는 원래 아침을 안 먹어요."

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"관리사님이 정성껏 챙겨주시니까 먹긴 먹었는데요. 사실 저는 아침을 거르는 게 더 편한 사람이에요."

"모유 수유를 하려면 조금이라도 챙겨 드시는 게 좋은데 어떡하죠?"

"정 못 드시겠으면 따뜻한 두유라도 한 잔 드세요."

"네, 알겠어요. 두유는 꼭 챙겨 먹을게요."

"왜 깨셨어요? 그냥 편히 주무시지."

"관리사님 식사 하셔야 하는 점심시간인데 제가 자고 있기가.... 같이 점심을 먹을려고요."

"그럴 필요 전혀 없어요. 졸리면 그냥 주무세요. 저는 혼자서도 잘 차려 먹는답니다."

큰사진보기 ▲소통산모와 관리사가 서로 이야기를 나누며 마음을 알아가는 과정 ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

"산모님은 어떤 방법이 더 마음 편하세요?"

"작고 사소한 것이라도 좋으니, 불편한 점이 있으면 언제든 말씀해 주세요."

"그동안 혹시 조율하고 싶으신 부분이나 불편한 점은 없으셨어요?"

큰사진보기 ▲아기와의 교감아기 목욕 후 아기와 말을 하며 교감하는 모습 ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

"불편한 점이 있으면 꼭 말씀해 주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.몸의 회복만큼 마음의 편안함이 중요한 산모들에게, 소통의 중요함을 말하고 싶었습니다.

지난 2월 마지막 주. 근무 3일째 되던 날 아침이었다. 산모가 웃으며 조심스럽게 말을 꺼냈다.모유 수유를 하는 산모였기에 나는 출근하면 가장 먼저 아침 식사부터 챙겼다. 산후 회복에도 도움이 되고 모유 수유를 위해서도 식사를 거르지 않는 것이 좋다고 생각했기 때문이다. 그동안 산모도 별 말 없이 식사를 비웠기에 나는 당연히 잘 먹고 있는 줄로만 알았다.그런데 산모의 이야기는 뜻밖이었다.순간 조금 놀랐다. 산모를 위해 좋은 일이라고 생각했던 것이 오히려 부담이 되고 있었던 것이다. 나는 건강을 생각해 아침을 챙겼고, 산모는 내 마음이 고마워 차마 말하지 못한 채 며칠을 참고 있었다. 나는 웃으며 말했다.잠시 머리를 맞대고 이야기를 나누다가, 우리는 둘만의 작은 답을 찾았다.그제야 산모는 안도한 표정으로 대답했다.이야기는 거기서 끝나지 않았다. 산모는 점심시간의 고민도 함께 꺼내 놓았다. 밤중 수유 때문에 늘 잠이 부족해 점심 무렵이면 잠이 쏟아지는데, 내가 식사를 해야 하니 미안한 마음에 일부러 일어나 있었다는 것이다.내 말에 산모가 멋쩍게 웃었다.그 대화가 오가고 나서야 산모의 얼굴이 한결 편안해 보였다. 생각해 보면 그리 어려운 것이 아닌 별것 아닌 이야기였다. 하지만 만약 그날 대화를 나누지 않았다면 어땠을까. 나는 계속 당연하다는 듯 아침상을 차렸을 것이고, 산모는 고마움과 미안함이 뒤섞인 부담감을 느꼈을 것이다. 점심시간에도 쏟아지는 잠을 참아가며 억지로 자리를 지켰을지 모른다.여러 가정을 방문하다 보면, 집집마다 생활 방식이 참 다르다는 것을 매번 느낀다. 아기 목욕만 해도 그렇다. 어떤 산모는 매일 씻기기를 원하고, 어떤 산모는 아기 피부가 건조해질까 걱정되어 이틀에 한 번 정도를 선호한다. 빨래를 모아서 세탁하는 집이 있는가 하면 그때그때 바로 처리하는 집이 있고, 음식을 넉넉하게 준비해 주길 바라는 곳이 있는 반면 먹을 만큼만 딱 맞춰 해주길 원하는 곳도 있다. 그렇다고 어느 한쪽이 맞고 다른 한쪽이 틀린 것은 결코 아니다. 그래서 나는 늘 여러 방법의 장단점을 설명해 준 뒤 산모의 생각을 묻는다.그러면 그 가정의 상황과 결에 맞는 가장 좋은 방법을 함께 찾아가게 된다.산모신생아 건강관리 서비스에는 정해진 기본적인 업무 범위가 있지만, 실제 현장은 매뉴얼이나 규정만으로 모두 설명되지 않는다. 사람마다 살아온 방식이 다르고, 마음을 쓰는 부분도 제각각이기 때문이다.진짜 문제는 서로의 차이가 아니다. 바로 말하지 않는 것이다.까다로운 사람으로 보일까 봐, 혹은 상대방의 호의를 거절하는 게 미안해서, 혼자 참고 있으면 작은 불편함도 안에서 점점 커지기 마련이다. 한쪽은 아무 문제가 없는 줄 알고 최선을 다하는데, 정작 다른 한쪽에서는 말없이 불편함이나 부담이 쌓여가는 안타까운 상황도 생긴다.그래서 나는 새로운 가정에 출근하는 첫날이면 꼭 부탁하는 말이 있다.그리고 일주일쯤 지나 서로가 조금 익숙해질 무렵 다시 한번 다시 묻는다.그러면 처음에는 조심스러워 입을 열지 못했던 산모들도 그제야 "사실은..." 하며 속내를 꺼내 놓기도 한다. 그렇게 시작된 대화 덕분에 해결된 일들이 참 많다.오랜 시간 돌봄의 현장에서 일하며 깊이 깨달은 것이 하나 있다. 좋은 산후 조리는 누군가가 일방적으로 정답을 정해 놓고 채워주는 것이 아니라는 사실이다. 서로의 생각을 솔직히 말하고, 함께 맞춤형 답을 찾아가는 과정 그 자체가 진짜 돌봄이다.그 과정 속에서 자연스럽게 신뢰가 쌓인다. 신뢰가 생기면 육아에 대한 막막한 고민도, 산후 회복에 대한 남모를 걱정도 조금 더 편안하게 나누게 된다. 몸이 아무리 편안해도 마음이 불편하면 제대로 된 회복을 이루기 어렵다. 반대로 마음이 편안해지면 낯설고 고단한 육아의 첫 시작도 훨씬 든든해진다. 그래서 나는 오늘도 새로운 산모를 만나면 가장 먼저 마음의 문을 열어둔다.좋은 산후 조리는 어쩌면, 서로의 마음을 조심스레 묻고 답하는 그 작은 한마디에서 이미 시작되는 것인지도 모른다.