"따로 30분 정도만" 이 대통령 별도 면담 요청한 오세훈

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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오세훈 서울시장이 이재명 대통령에게 주택시장과 부동산 문제에 대한 의견을 직접 전달하기 위해 대통령실에 면담을 요청했다고 밝혔다. 집권 여당인 더불어민주당은 오 시장을 "학기 내내 결석한 학생"에 빗대어 "자신만을 위한 특강을 열어달라는 것"이라며 적반하장이라고 맞섰다.오 시장은 지난 20일 TV조선 '강적들'에 출연해 "이미 저희가 확보한 수백 개의 재개발·재건축 단지들이 순조롭게만 진행돼도 2031년까지 31만 가구 착공은 가능한 물량이라는 게 공무원들의 보고"라며 "지금 정부 대통령실에 어떻게 연락을 해놨느냐면 국무회의 전에 한번 불러달라, 그냥 차를 주셔도 좋고 밥을 한 끼 주시면 더 좋다. 혼자 부르기 뭐 하면 수도권 당선자들을 같이 부르셔도 좋다"라고 말했다.그러면서 "따로 한 30분 정도만 얘기할 기회를 주시면 굳이 국무회의에 들어가서 따지는 게 아니라 조곤조곤 제가 생각하는 주택시장의 문제점을 좀 말씀드릴 기회를 달라고 요청해 놨다"라며 "귀국 후에 한 번 생각해서 연락 주겠다고 했는데 이제 귀국하셨으니까 기다리고 있다. 만나 뵙고 한 번 조곤조곤 설명드리려 한다"라고 덧붙였다.이 대통령이 전세 제도에 대해 우리나라에만 있는 사금융으로 사라져가는 추세라고 보는 것과 관련해선 "절대 그렇지 않다"라고 말했다. 오 시장은 "전세 덕분에 집을 산 분들도 있으셨고 자금을 축적하는 분들도 계셨고 재산 형성이 되셨던 분들도 있다"라며 "자기 변명일 뿐이지 정책 방향을 그렇게 설정한다고 공언하는 순간 더 폭등할 수밖에 없다. 이건 정말 큰 걱정거리라 그 점을 설득하려고 (이 대통령을) 뵙고 싶다"라고 밝혔다.오 시장은 최근 이 대통령 국정 지지율이 50%선 아래로 내려간 여론조사와 관련해선 "(취임) 1주년 기자회견 이후 대폭 하락했다고 생각한다"라며 "(이 대통령이) 민심의 경고를 느낀다고 말씀해 놓고 원래 하던 정책 기조 그대로 가겠다고 했다. 그렇게 가면 제일 고통받는 게 중산층·서민·사회경제적 취약계층"이라고 주장했다.오 시장은 "(집권) 1년 만에 부동산 가격이 역대 정권 중 가장 많이 올랐다. 전월세 가격이 가장 많이 올랐다"라며 "그런데 기존의 경제 정책, 확장 재정 정책를 그대로 유지하게 되면 내 주머니에 돈은 그대로 있는데 물가는 다 올랐고, 더군다나 다음 이사할 때 전·월세를 감당 못 한다"라고 말했다. 그러면서 "부동산 공급 문제에 대해 (정부가) 서울시와 호흡이 맞아야 한다. 계속 정부 기조대로 가져가면 정말 서민들은 피눈물 난다"라고 덧붙였다.그러자 민주당은 반발하고 나섰다. 박경미 민주당 대변인은 21일 서면브리핑을 내고 "남 탓과 유체이탈로 일관하는 오 시장은 서울 부동산 문제의 책임을 직시하라"라며 "부동산 정책에 대해 견해를 밝히고 숙의하는 건 필요하지만 서울 부동산 정책의 직접적인 책임자가 마치 아무 책임도 없는 제3자인 양 행세하는 모습은 적반하장"이라고 비판했다.박 대변인은 "이재명 정부에서 열린 60회 가까운 국무회의 중 오 시장이 참석한 건 두 차례로 알려져 있다. 나머지는 시정을 핑계로 불참했고, 그나마 참석했던 국무회의에서도 별다른 발언은 없었다"라며 "국무회의라는 공식적이고 제도적인 창구는 외면하다가 이제 와서 별도의 대통령 면담을 요청하는 행태는 납득하기 어렵다. 학기 내내 결석한 학생이 자신만을 위한 특강을 열어달라는 것과 무엇이 다르냐"라고 지적했다.박 대변인은 "더욱 황당한 건 오 시장이 서울 부동산 문제를 오롯이 중앙정부의 책임으로 돌리고 있다는 점"이라며 "지난 5년 동안 서울의 주택 공급과 도시 계획을 총괄해 온 책임자가 누구냐"라고 물었다.그러면서 "서울시가 주택시장 관리와 공급 정책의 한 축을 책임지고 있으면서도 모든 책임을 중앙정부에 떠넘기는 남 탓 정치는 무책임하기 이를 데 없다"라며 "오 시장은 정부에 훈수를 두기 전에 지난 5년간 자신의 부동산 정책이 서울 시민에게 어떤 영향을 미쳤는지 돌아보고 본인의 무능과 실책에 대한 반성문부터 쓰시라"라고 덧붙였다.한편 오 시장은 '이번 선거 승리 요인 가운데 장동혁 국민의힘 대표의 지원 유세가 없었던 점이 주효했다는 분석에 동의하느냐'라는 질문엔 "(장 대표를) 피하느라 어려운 순간도 있었다"라며 "처음엔 저희가 달가워하지 않는다는 걸 아셔서 그런지 당연히 지방만 도셨는데 선거 마지막 며칠 남겨놓곤 수도권으로 올라오시더라. 서울에 출몰하기 시작하는 것"이라고 말했다.이어 "정말 (장 대표와) 부딪히는 건 득표에 도움이 안 된다고 생각했기 때문에 피하기 시작했는데 (선거) 마지막 하루 이틀 남겨놓곤 제 동선과 겹치는 일정이 당에서 나오기 시작하더라. 우리 일정 짜는 친구들이 그거 피해 다니느라 신경 좀 썼다"라고 웃어 보였다.