임실 옥정호, 100년 수몰 역사 속 '밀가루 방천'의 기억

큰사진보기 ▲임실 옥정호 옥녀동천, 운암교에서 옥정호 붕어섬 방향. 왼쪽 도로 부지에 옛날의 ‘밀가루 방천’이 있었다. ⓒ 이완우 관련사진보기

"준공 당시 잘못된 수몰선의 측량은 상류의 백가호(百家戶)를 하루아침 수장시켜 이재민 700여 명을 내고 피해액은 차치하고라도 그 참사를 속수무책으로 바라보고 울부짖으며 애꿎은 땅만 굴러야 했으니 그 모두가 사람이 내린 재앙이라."

큰사진보기 ▲임실 상운암 옛 운암면 소재지 터, 현재는 도로와 여러 시설이 들어섰다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 옥정호 옥녀동천, 운암교에서 신덕면 노적봉 방향. 왼쪽 도로 부지에 옛날의 ‘밀가루 방천’이 있었다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥정호 옥녀동천 옆 우회도로, 옛 밀가루 방천 터 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"온종일 일해야 180원 정도의 품삯으로 밀가루로 줄 것 같으면 하루 일해야 3.6킬로를 받게 되는데 닷새를 일해야 20키로짜리 한 푸대를 주니 사실 말이지 집에서 어칠비칠 놀아도 일을 가기 싫어하니 해당되는 면서기들은 죽을 지경이라."

큰사진보기 ▲옥정호 옥녀동천 옆 우회도로 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍암리 앞들 개발공사, 수몰지역 낮은 지반에 성토하고 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲상운암 옛 면사무소 소재지 앞들에 조성된 논 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍암리 앞들의 깊은 도랑, 왼쪽은 지반을 몇 미터 높여 논이 되었고, 오른쪽은 도로 건너 땅을 높이고 있다. 그러나 깊은 도랑은 수몰 지역의 낮은 지반을 보여주고 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

6월 중순의 초여름, 전라북도 임실군 운암면 옥녀동천은 풀숲이 무성하게 우거진 제방 아래에 가뭄으로 마른 물줄기가 흐르고 있었다.김여화 작가의 소설 <운암강>(2015)에는 1969년 8월의 임실 운암면 상운암 면소재지 마을이 홍수로 수몰된 상황이 묘사되어 있다.1969년 8월 8일부터 10일 사이에 임실 지역에 엄청난 폭우가 쏟아져 옥정호의 수위가 급상승하였다. 이 대홍수로 1965년 섬진강댐 준공 당시 정부가 지정해 준 새로운 이주지(상운암 면소재지, 쌍암리 일대)의 면사무소, 국민학교와 민가 100여 채 등이 순식간에 물에 잠겼다.당시 지역 언론과 중앙 일간지에 '1969년 8월 대홍수 및 수몰선 측량 오류 사건'으로 수몰 현장과 정부의 과실을 성토하는 기사들이 보도되었다. 언론들은 이 재앙이 단순한 자연재해가 아닌 "건설부의 오판과 잘못된 측량이 낳은 인재"임을 규탄했다. 1969년 8월 중순, 정부는 재측량에 착수하고 추가 보상을 발표했다.섬진강 옥정호는 운암강, 추령천, 옥녀동천의 세 하천으로 수역이 이루어졌다. 장수 팔공산과 진안 마이산에서 내려온 운암강은 옥정호의 본류를 이루고, 정읍 내장산에서 흘러온 추령천은 서쪽 물줄기를, 임실 경각산에서 발원한 옥녀동천은 북쪽 물줄기를 형성한다.옥정호의 몸체를 이루는 운암강의 운암리와 금기리는 '조선시대~1928년'에 운암면의 중심이었다. 일제강점기 운암댐 건설로 하운암(운암리·금기리)의 중심지가 수몰되면서, 옥녀동천의 입석리 잿말이 '1928년~1965년'에 운암면 소재지로 역할했다.1965년 섬진강댐 완공으로 '1965년~2012년'에 옥녀동천의 상운암으로 운암면 소재지가 옮겨갔다. 상운암 면소재지가 수몰 지역이 되자, 2012년부터 상운암에서 수백 미터 동쪽인 현재의 쌍암리로 면소재지가 새로 자리 잡았다. 운암면 소재지의 이전은 섬진강 옥정호 수몰 역사 100년을 고스란히 보여주고 있다.1965년 섬진강댐 준공을 앞두고, 새로 조성되던 상운암 면소재지(쌍암리 웃새터·아랫새터 일대)를 홍수로부터 지키기 위해 PL480(미국 잉여농산물)에 기반한 공공근로 사업으로 방천(제방, 둑)을 쌓았다.1964년 봄부터 섬진강댐 준공 직전인 1965년 4월까지, 임실군과 건설부가 상운암 옥녀동천 강변 고수부지인 운암면 쌍암리(상운암) 일대 약 1.5km ~ 2km 구간에 제방 축조 공사를 시행하였다.1965년 5월 1일 운암국민학교와 면소재지가 상운암으로 공식 이주하기 직전, 이주지가 강물에 바로 쓸려 내려가는 것을 막기 위해서 옥녀동천 고수부지에 제방 축조는 필요하였다. 옥녀동천이 흐르는 양발이(양암), 웃새터, 아랫새터 앞의 고수부지에 중장비가 없던 시절이라 주민들이 삽과 괭이로 흙을 파고 지게로 돌을 날랐다.김여화 작가의 소설 <운암강>(2015)에는 '밀가루 방천'에 관한 묘사가 있다.당시 언론은 "품삯 대신 밀가루 배급, 주민 불만 팽배"라는 내용을 보도하였다. 당시 정부는 돈이 없었기 때문에 미국이 무상 원조한 잉여농산물(PL 480 법안)인 밀가루로 품삯을 대신하는 '소득증대공공근로(자조근로사업)' 형태로 방천 공사를 진행하였다.1969년 대홍수 이후 상운암 일대는 간헐적인 침수 피해를 입었다. 1997년에 상운암 면소재지와 쌍암리 앞 옛 '밀가루 방천' 부지를 따라서 옥정호 북측 순환도로(지방도 749호선)가 아스팔트 도로로 개설되었다.밀가루 방천이었던 우회도로 안쪽의 수몰지역에 토사를 쌓아 지반을 높이는 쌍운암 앞들 개발사업이 진행되고 있다. 옥녀동천 하상에서 중장비로 토사를 굴착하고 트럭이 줄지어 이동하고 있었다.상운암 지역 앞들은 2017년에 이미 지반이 높여져 논이 조성되고 모내기가 끝났다. 그러나 도랑이 깊이 4m로 옛 수몰 지역의 지반을 보여 주었다.옥녀동천 하상의 모래와 흙을 파내서 우회도로 안쪽의 낮은 부지를 높이는 현재의 공사 현장에서 1964년 밀가루를 받아 가며 옥녀동천 강변에 흙둑을 쌓았던 밀가루 방천으로 트럭들이 오가고 있었다.쌍암지구 앞들은 현재 토사를 쌓고 있었지만, 바로 이어지는 기암리 앞의 옥녀동천 강변은 수몰지역(고수부지)으로 남아서 초여름의 무성한 풀밭이었다. 중장비가 강변과 모래톱의 토사를 파내고 여러 대의 트럭이 옥녀동천의 강변을 오갔다.