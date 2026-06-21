혁신당 "지금 우리에게 필요한 건 거대한 연합의 힘"

조국혁신당이 더불어민주당에 '국정운영 원팀 플랫폼'을 제안하며 민주진보 진영 내 갈라치기를 "자해행위"라고 표현하는 등 민주당과의 연합 정신을 강조하고 나섰다. 6·3 지방선거 이후 당내에선 민주당으로의 '흡수 합당론'마저 제기되는 상황이지만, 민주당과의 연대 기조 아래 자당의 정치적 쓸모를 내세우는 모습이다.
신장식 혁신당 대표 권한대행은 21일 국회 기자간담회에서 민주당을 향해 "민주개혁 진보진영 전체가 하나가 돼 모든 역량을 총결집할 수 있도록 '국정운영 원팀 플랫폼'을 구성하자"라고 제안했다. 그러면서 "지금 우리에게 필요한 건 거대한 연합의 힘"이라며 "우리 모두가 국민주권정부의 성공을 위해 끈끈한 팀워크를 가진 '원팀'이 돼야 할 때"라고 강조했다.
신 권한대행은 이어 '민주당과의 합당이 지지부진해서 원팀 플랫폼을 제안했느냐'라는 취재진 질문에 "합당 그 자체가 목표라고 생각하지 않는다"라며 "혁신당은 자강을 기본으로, 연대를 필수로, 합당은 선택이라고 생각한다"라고 밝혔다. 이어 "밥 먹듯 숨 쉬듯 (민주당과) 연대해야 한다. 다만 합당을 통해 지금의 상황을 돌파할 수 있느냐, 민주개혁 진보세력이 단합하는 방법론이 무엇일진 차차 토론해야 할 것"이라고 덧붙였다.
그러나 6·3 재보궐선거에서 조국 전 대표가 낙선하며 정치적 치명타를 맞은 혁신당 내에선 흡수되더라도 민주당과 합당이 이뤄져야 한다는 목소리가 나오고 있다. 혁신당 소속 의원들이 의정 활동을 이어가려면 오는 2028년 총선에서 공천을 받아 지역구를 확보해야 하는 만큼, 더 늦기 전에 민주당과 합쳐야 한다는 것이다. 그만큼 혁신당의 독자 생존 가능성에 회의가 커지는 모양새다(관련 기사: "다음 총선 살아남을 사람 없다" 혁신당서 터져나온 '흡수 합당론'
https://omn.kr/2ingt).
이날 신 권한대행은 "혁신당은 정치의 무가치함과 싸우지 않겠다. 하지만 민주개혁 진보진영의 쓸모, 정치의 쓸모를 증명하기 위해선 지치지 않고 싸우겠다"라며 "연대와 통합의 쓸모, 민생의 쓸모, 개혁의 쓸모, 특히 검찰개혁의 쓸모를 완성하는 데 당의 모든 역량을 쏟겠다. 진보적 원내 제3당의 책무를 다하겠다"라고 강조했다.
그러면서 "민생 개혁의 가치를 고수하는 정당, 검찰·정치·사회대개혁이라는 광장과 정치권이 합의했던 깃발을 선명하게 들고 있는 정당이 되겠다"라며 "연대와 통합의 단단한 기둥이 되고 민생 개혁의 촉진자와 쇄빙선이 되겠다"라고 덧붙였다.
"문조털래유 갈라치기, 자해행위이거나 정치공작"
최근 민주당 지지층 사이에서 '문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)' 등 신조어가 오르내리는 것과 관련해선 "자해행위"라고 강하게 비판했다. 신 권한대행은 "통합의 힘을 반토막 내고 개혁의 동력을 떨어뜨리는 문조털래유 같은 갈라치기 프레임은 결국 국민주권정부의 힘을 꺾는 정치공작"이라고 지적했다.
신 권한대행은 "혁신당은 물론 조국 전 대표, 진영 전체를 향한 근거 없는 가짜뉴스가 조직적으로 양산되고 있다. 민주 정부의 전직 대통령들에 대한 악마화도 시도 중"이라며 "이러한 퇴행적 행태를 좌시하지 않겠다. 어떠한 타협도 없이 정치적·법적 조치를 단호하게 해나갈 것"이라고 밝혔다.
신 권한대행은 또 "검찰개혁은 제헌절 이전에 끝내야 한다"라며 "이미 국민의 바람과 국회의 논의는 보완수사권 완전 폐지와 전건송치 부활 반대라는 확고한 방향으로 모아졌다. 혁신당 전당대회는 7월이지만 검찰개혁이 먼저다. 민주당도 마찬가지여야 한다. 전당대회 이후로 미룬다면 더 이상 국민은 인내하지 않을 것"이라고 말했다.