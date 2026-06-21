"지천댐 건설은 청양의 미래를 삼키는 일"

▲[인터뷰] 김명숙 지천댐반대대책위 공동위원장 방관식 관련영상보기

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"지천댐은 청양에 필요한 댐이 아닙니다. 지역에 필요해서 건설하는 것은 모르겠지만 충남에서 물 자급률이 제일 높은 청양에 주민들의 막대한 피해와 지역 발전 저해를 무릅쓰고 댐을 건설할 이유가 없다는 것이 반대 측 주민들의 입장입니다."

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"충남도가 서산과 당진 등 다른 지역의 공업용수 확보를 위해 청양에 댐을 지어야 한다고 주장하고 있는데 거꾸로 청양에 기업을 유치하기 위해 서산이나 당진에 댐을 짓겠다고 한다면 그 지역 주민들 역시 결코 가만히 있을까요?"

큰사진보기 ▲지난 18일 세종시 기후에너지환경부 앞에서 열린 지천댐 반대 기자회견 모습. ⓒ 반대대책위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

'지천댐' 건설 계획이 발표된 지 2년이 넘게 지났지만, 최종 결정은 여전히 오리무중이다.일각에서는 홍수 조절과 용수 확보라는 개발의 당위성을 이야기하지만, 지난 15일 만난 지천댐반대대책위원회 김명숙 공동위원장의 목소리는 단호하고 절박했다.김 공동위원장은 정부가 최종 결정을 내리지 못하고 미루고 있는 현 상황에 대해 "주민들의 강력한 반대 여론과 댐 건설이 가져올 환경적·경제적 실효성에 대한 의문 때문"이라고 진단했다.국책사업이라는 명분을 내세우지만, 정작 그 안에는 지역 주민들의 구체적인 삶의 궤적이나 생태계 파괴에 대한 대책이 전무하다는 것이다.김 공동위원장은 대책위가 이토록 절실하게 지천댐 건설을 반대하는 이유는 단순히 감정적인 거부감이 아닌, 주민들의 생존권 및 청양의 미래와 직결된 문제라고 밝혔다.지난 지방선거에서 충남도지사와 청양군수가 교체됨에 따라 지역 정치권의 행정 기조에도 변화가 생겼지만, 대책위의 의지는 흔들림이 없었다.단체장이 누구로 바뀌든 지천댐 건설이 지역에 가져올 재앙이라는 '본질'은 변하지 않는다는 굳은 신념이 있는 까닭이다.지천을 지키기 위해 싸워온 지난 2년은 주민들의 연대와 각성을 확인한 여정이었다.그동안 반대대책위 주민들은 일방적인 희생을 강요당할 수 없다는 일념 하나로 자발적인 참여와 사비를 모아 활동해 왔다. 국회에서 열린 토론회와 청문회에 직접 참석해 댐 건설의 문제점을 적극적으로 피력하는가 하면, 지난 2024년 9월 9일부터는 지천댐 백지화를 촉구하는 출퇴근길 피켓 시위를 시작해 현재까지 꾸준히 이어오고 있다.청양군과 부여군의 홍수 피해 우려 자료를 직접 수집하고 소식지를 제작해 배포하는 등 시간이 지나도 반대 의지는 여전히 현재진형이다.환경부 장관이 올해 연말까지 최종 결정을 내릴 것으로 알려진 가운데, 김 공동위원장은 늦어도 오는 9월에서 10월 중에는 대략적인 결론이 날 것으로 전망했다.주민들이 바라는 유일한 결과는 '백지화'뿐이라고 강조한 김 공동위원장은 정부가 댐 건설을 강행하려 한다면 모든 수단을 동원해 끝까지 막아내겠다는 단호한 입장을 밝혔다.특히 이번 반대 운동이 단순한 지역 이기주의가 아니라는 점을 분명히 했다.환경을 파괴하는 대형 댐을 짓지 않고도 충남 지역의 물 문제를 해결할 수 있는 명확한 친환경적 대안이 존재한다고 강조한 김 공동위원장은 최근 준공된 서산 임해산업단지의 '해수담수화 플랜트 사업'을 예로 들며 기후위기 시대에 메탄가스 등 온실가스를 다량 배출하는 대형 댐 건설에 집착할 이유가 전혀 없다고 주장했다.끝으로 김명숙 공동위원장은 "지천댐 건설은 단순히 청양군만의 문제가 아니라 미래 세대에게 어떤 환경을 물려줄 것인가에 대한 문제"라며 "해수담수화나 지하수 저류댐처럼 생태계를 파괴하지 않으면서도 물 부족을 해결할 수 있는 상생의 길을 모색해야 한다"고 정부와 지자체에 촉구했다.한편, 반대대책위원회는 지난 2024년 10월 기후부의 전국 14개 신규댐후보지(안)을 대상으로 한 10개의 댐건설 대상지 확정과 2025년 3월, 기후부가 전국 댐 건설 최종 후보지 9곳을 확정할 당시 지천댐이 빠졌으나 지천댐 건설 유무를 다시 공론화 위원회를 통해 검토하는 것에 반대해 지난 18일 오전 세종시 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열었다.