'술파티 위증' 판단에 민주당 조작기소특위 "항소심 전부 무죄"

윤석열 정권 정치검찰 조작기소 국정조사를 했던 더불어민주당 의원들이 이른바 '연어 술파티' 의혹을 제기해 위증 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사의 1심 유죄 선고를 두고 "실질은 무죄"라며 항소심 무죄가 나올 것이라고 주장했다.
'윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)' 소속 민주당 의원들은 21일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이번 판결이 "윤석열 정치검찰의 정적 죽이기 기소가 다시 한번 실체를 드러낸 것"이라고 평가했다. 1심 징역 4개월 실형이 선고된 '연어 술파티' 위증 혐의에 대해선 "항소심에서 전부 무죄가 선고될 것"이라고 예상했다.
이들은 "정치검찰의 조작기소 사실이 확인됐다"라며 "김성태 쌍방울 회장이 이 전 부지사의 부탁을 받아 이재명 후보를 위해 쪼개기 후원했다는 정치자금법 위반 혐의에 대해선 배심원 7명 전원 만장일치로 무죄가 선고됐다"라고 말했다.
또 "재판부는 대북 묘목 및 밀가루 지원 관련 직권남용 권리행사방해·위계공무집행방해·지방재정법 위반 혐의에 대해 '기소도 되지 않은 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지의 판단을 받게 한 건 검찰의 명백한 공소권 남용'이라고 판단하며 공소를 기각했다"라며 "공소권 남용을 인정한 이번 판결은 검찰의 존재 의미를 부정하는 중대 사태다. 검찰은 국민 앞에 사과해야 한다"라고 촉구했다.
아울러 "(쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 검사실 내) 술이 제공됐는지 여부에 대해선 배심원 4 대 3으로 유죄 평결이 나왔고, 재판부는 이 결과를 존중해 유죄 선고를 했다. 비록 결과는 유죄이지만 실질은 무죄"라며 "재판부가 배심원의 다수결 평결에 따르지 않고 합리적으로 참고만 했다면 무죄를 선고해야 마땅했고, 무죄를 선고했을 가능성이 높았을 것이다. 그러므로 항소심에서는 무죄가 선고될 가능성이 매우 크다"라고 주장했다.
국힘 "거대 여당 대국민 사기극" - 민주당 "국힘 선동"
지난 20일 수원지방법원 형사11부(재판장 송병훈 부장판사)는 국회증언감정법 위반(위증) 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이 전 부지사 사건 국민참여재판 판결 선고에서 징역 4개월을 선고했다. 검찰이 함께 기소한 정치자금법 위반 혐의는 무죄, 직권남용 권리행사 방해 등 혐의는 공소기각 판결이 나왔으나 '연어 술파티' 위증 혐의에 대해 유죄가 인정된 것이다. 위증 혐의를 두고 배심원 평결은 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다(관련 기사: 이화영 '술파티 위증' 유죄... 정치자금법 무죄, 직권남용 공소기각
https://omn.kr/2irq7).
이를 두고 국민의힘을 비롯한 야권은 정부·여당을 비판하고 나섰다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 20일 법원 판결 후 논평을 내고 "지난 2년 3개월 동안 대한민국을 뒤흔들고 검찰을 악마화하며 민주주의의 근간을 훼손했던 거대 여당과 이재명 대통령의 '조작 수사' 프레임은 결국 대국민 사기극이었음이 명백해졌다"라고 비판했다.
박 수석대변인은 "그동안 이 전 부지사의 황당무계한 거짓말은 쌍방울 대북송금 사건 전체를 '검찰의 조작 수사'로 몰아가기 위한 민주당의 핵심 각본이었다"라며 "결국 공당 전체가 범죄자의 파렴치한 거짓말에 편승해 국가 형사사법 시스템을 마비시키고 국민을 기만하는 데 앞장선 셈"이라고 했다. 이어 "이 대통령과 민주당은 이제라도 광기 어린 사법 유린 행태를 멈추고 매서운 민심의 경고를 똑바로 들여다보길 바란다"라고 경고했다.
한동훈 무소속 의원도 같은 날 페이스북에서 "이재명 민주당 정권 전부가 달려들었던 '무고의 굿판'이 끝났다"라고 말했다. 한 의원은 "이 대통령에게 다시 한번 분명히 경고한다"라며 "법원은 '연어 술판' 같은 거 없었다고 했는데도 기어이 권력으로 자기 재판 없애려고 들면 민주주의의 적에 대한 결말은 탄핵과 파국뿐"이라고 덧붙였다.
이동훈 개혁신당 수석대변인도 같은 날 논평에서 "존재하지도 않았던 술파티로 대한민국은 2년 넘게 소모적인 논쟁에 빠졌다"라며 "민주당은 존재하지도 않은 술파티로 대한민국 사법체계를 공격했던 것에 대해 국민 앞에 사과해야 한다. 국민을 상대로 기만극을 벌이고 우롱한 책임도 져야 한다"라고 촉구했다.
그러자 이주희 민주당 원내대변인은 같은 날 서면브리핑을 내고 "이 전 부지사의 국민참여재판 결과가 나오자마자 기다렸다는 듯 왜곡 선동에 나서는 국민의힘의 행태는 참으로 가볍고 졸렬하다"라며 "판결문의 구체적 내용이 정확히 나오지 않은 상태에서 위증 혐의 단 하나만을 붙잡고 대국민 사기극 운운하는 건 명백한 여론 호도"라고 지적했다.
그러면서 "검찰이 증거도 없이 피고인을 공범으로 기소해 방어권을 침해했다는 법원의 판단은 지난 국정조사에서 민주당이 밝혀낸 불법 수사와 진술조작 의혹이 상당 부분 인정된 것임을 증명한다"라며 "국민의힘은 무모한 공격과 경거망동을 중단하고 자신들 주장 대부분이 배척된 판결의 본질을 제대로 성찰하길 바란다"라고 밝혔다.
한병도 민주당 원내대표도 지난 20일 페이스북에 글을 올려 "국민의힘은 세 혐의 중 둘이 무죄·공소기각인데도 배심원조차 4 대 3으로 갈린 위증 4개월 하나만 떼어내 마치 검찰 수사 전체가 정당했던 양 호도하고 있다"라며 "곁가지 하나를 흔들어 검찰 표적수사라는 거대한 본질을 가리는 것이야말로 진짜 선동"이라고 비판했다.
한 원내대표는 이번 판결이 "재판부의 표현 그대로 검찰의 명백한 공소권 남용"이라며 "지난 정권의 검찰이 이재명 대통령과 그 주변을 표적으로 삼아 없는 죄까지 엮어 '다 잡아넣겠다'며 칼을 휘둘렀다는 문제 제기가 결코 과장이 아니었음을 법원이 다시 확인해 준 것"이라고 밝혔다.