촛불행동 회원 시의원 당선자 3명 "내란 심판, 역사 바로 세우는 일"

큰사진보기 ▲윤단비-김애란-서지연 시의원 당선자윤단비 부천시의원(재선), 김애란 서산시의원(비례), 서지연 수원시의원 등 3명의 6.3지방선거 당선자들이 20일 오후 196차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서지연 수원시의원 당선자서지연 수원시의원 당선자가 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김애란 서산시의원 당선자김애란 민주당 서산시의원(비례) 당선자가 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤단비 부천시의원 당선자윤단비 부천시의원 재선 당선자가 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 탄핵 정청래 대표 면담 요구 대학생-시민 시국농성단지난 12일부터 민주당사 앞에서 9일째 농성을 했던 '조희대 탄핵 정청래 대표 면담 요구 대학생-시민 시국농성단'이 무대로 올라와 인사했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

조희대 대법원장 탄핵을 촉구하는 촛불집회에서 6.3지방선거 시의원 후보로 나서 당선된 3명의 촛불행동 회원이 20일 무대로 나와 투쟁의지를 밝혔다.윤단비 부천시의원(재선), 김애란 서산시의원(비례), 서지연 수원시의원 등 3명의 6.3지방선거 당선자들은 20일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 주변에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 196차 전국집중 촛불대행진'집회 무대에 나와 발언을 했다.수원오산화성촛불행동 공동대표인 서지연 수원시의원 당선자는 "선거기간 중에 조희대 탄핵과 내란당 해산을 위해 작년 8월부터 올 4월까지 매일 아침 동지들과 함께 출근 선전전을 했다"며 "그러나 아쉽게도 조희대는 결국 선거에 개입했고, 내란당은 다시 살아났다"고 밝혔다.이어 "대한민국이 정상화 되지 않았는데 지방정부가 지방의회가 제대로 일을 할 수 있겠냐"며 "반드시 조희대를 탄핵하고, 이재명 정부를 흔들려고 하는 내란세력과 미국을 응징해야 하겠다"고 강조했다.그는 "수원촛불행동과 시민사회는 선거기간 동안 내란청산 공동선언에 참여했던 시도의원 당선자들과 함께 시민주권실현을 위해 지방의회가 무엇을 할 것인가를 고민해 보는 공론장을 준비하고 있다"며 "내란을 심판하는 것은 역사를 바로 세우는 일이다. 촛불의 힘을 믿고 시의회가 정의로운 방향으로 나갈 수 있도록 끝까지 노력하겠다. 열심히 투쟁하자"고 외쳤다.충남촛불행동 공동대표인 김애란 더불어민주당 비례대표 서산시의원 당선자는 "저희 촛불은 서산 당진 태안지역으로 22년 10월부터 촛불을 들었다"며 "그 정신을 이어받아 촛불을 열심히 들고 6.3지방선거에서 승리를 약속하고 선, 열심히 했으나 지역의 벽을 넘지 못하고 내란 극복에도 실패했다"고 전했다.이어 "그래서 다시 한번 이 자리에서 결의를 다진다"며 "다시는 패배하지 않겠다"고 강조했다. 특히 "저는 지역에서 촛불현장과 복지현장에서 일을 했다"며 "복지전문가로서 열심히 또한 지역 복지 사각지대가 없도록 열심히 일하겠다"고 밝혔다.이어 "이재명 정부에 걸맞게 빛의혁명 시대 그리고 국민주권시대에 부끄럽지 않은 시의원이 되도록 최선을 다해 노력하겠다"고 피력했다.윤단비 부천시의원 당선자는 "초선 때는 주민들의 기회를 받아 선택을 받았다면 재선에서는 부천촛불행동 동지 여러분 덕분이었다"며 "표현은 서툴러도 마음은 누구보다 크다. 깨어 있는 촛불의 조직된 힘으로 앞으로도 함께 하면서 세상을 바꾸고, 정치를 바꾸고, 부천을 바꾸겠다. 부천에 단비가 온다. 부천의 시의원 윤단비가 되도록하겠다"고 말했다.이어 광주 광산을 보궐선거에 출마해 낙선한 구본기 촛불행동 공동대표는 "촛불이 본격적으로, 직접 정치의 영역으로 진출하는, 촛불의 직접 정치 시대를 열어야 한다"며 "이번에 우리는, 기어이 그 첫걸음을 뗐다"고 밝혔다.구본기 국민중심선본 대변인으로 활동했던 구산하 국민주권당 공동위원장은 "광주정신을 계승한 촛불의 정신으로 국힘당과 내란세력, 그 상전 미국까지 모조리 제압하자"며 "저도 촛불의 정신, 광주정신으로 위대한 우리 국민을 받드는 길에 더 헌신하며 싸우겠다"고 밝혔다.촛불행동 사무처장인 하기연 '조희대 탄핵 정청래 대표 면담 요구 대학생-시민 시국농성단' 단장은 "농성 9일 동안 저희 조희대 탄핵 시국농성단은 이렇게 국민들 속에서, 국민들과 함께 조희대 탄핵을 또다시 현 시국의 핵심 문제로 만들어냈다"며 "그러나 정치권 특히 집권여당 민주당이 여전히 이런 민심을 외면하고 있다"고 비판했다.권민상 서울 양천 주민은 민주당을 향해 "이제 밥그릇 싸움 그만하고 제대로 정치하라. 조희대 탄핵에 민주당은 결단하라"며 "103명의 국회의원이 발의한 조희대 탄핵 발의안을 국회 본회의에 통과시키라"고 강조했다.이날 촛불합창단, 노래패 우리나라, 가수 동백 등이 노래 공연을 했다. 촛불집회가 끝나고 거리행진이 이어졌다.한편 촛불행동은 지난 19일 지역촛불행동 주최로, 전국 지역 민주당사 앞에서 조희대 탄핵안 본회의 상정을 촉구하는 동시 기자회견을 진행하기도 했다.