이재명 청와대 첫 중폭 개편... 홍보수석 성기홍·민정수석 한찬식·사회수석 김경자

큰사진보기 ▲강훈식 비서실장이 21일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 새로 임명한 참모들과 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석비서관 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 강 비서실장, 사회수석비서관 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장 강건작 대통령직속 미래국방전략위원회 위원, 국가안보실 3차장 송기호 경제안보비서관. 2026.6.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 홍보소통수석을 비롯한 청와대 참모진 일부 개편을 단행했다.신임 홍보소통수석에는 성기홍 전 <연합뉴스> 대표이사, 민정수석에는 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석에는 김경자 우석대 객원교수를 임명했다. 국가안보실 1차장에는 강건작 예비역 중장이, 안보실 3차장에는 송기호 현 국가안보실 경제안보비서관이 임명됐다.강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑을 통해 이를 밝히면서 "이번 인사는 지난 1년 간의 성과를 토대로 국정 2년 차 비전인 '대체불가 대한민국'을 속도감 있게 구현하는 데 중점을 두었다"고 했다.성기홍 수석은 <연합뉴스> 정치부장·논설위원을 거쳐 <연합뉴스TV> 보도국장·대표이사를 지낸 "30년 경력의 정통 언론인"으로 소개됐다.강 실장은 "취재 현장의 감각, 보도 책임자로서의 균형감과 판단력을 겸비한 분"이라며 "앞으로 '대체불가 대한민국'을 향한 국민의 목소리를 세심히 살피고 정부의 응답과 성과를 국민들께서 쉽게 체감하실 수 있도록 대국민 소통을 충실히 뒷받침할 것으로 기대한다"고 말했다.사법연수원 21기로 서울동부지검장을 지낸 한찬식 수석에 대해서는 "법무부 인권국장과 일선 검찰청 지휘부 등을 거치면서 법 집행의 엄정성과 인권 감수성을 균형 있게 축적해 온 법조인"이라고 밝혔다. 또한 "국정 2년차 공직사회의 책임성을 강화하고 중대범죄수사청과 공수청 신설 등 검찰개혁을 차질 없이 완수할 것"이라고 덧붙였다.김경자 수석은 전국보건의료산업노동조합 부위원장·민주노총 수석부위원장을 지낸 노동계 출신인 점이 눈에 띈다.이에 대해 강 실장은 "약사 출신의 보건의료 전문가이자 노동운동가, 시민사회 활동가로서 우리 사회의 변화를 이끌어 온 리더"라고 했다. 그러면서 "모든 국민이 성장의 기회와 혜택에서 소외되지 않고 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 사회적 과제를 해결하는 데 헌신할 수 있는 적임자"라고 밝혔다.대통령 직속 미래국방전략위원회에서 활동했던 강건작 1차장은 육사 45기로 문재인 정부 당시 국가안보실 국가위기관리센터장, 국방개혁비서관 등을 지냈고 방첩사 해체 등 군 개혁 로드맵을 담은 <강군의 조건> 등을 펴낸 바 있다.강 실장은 그에 대해 "군의 정치적 중립, 자주 국방 역량, 그리고 군 구조 개혁에 대해 일관된 문제의식과 현실적 대안을 꾸준히 제시해 온 안보전문가로서 국가안보열걍을 한층 더 강화해 나갈 적임자"라고 설명했다.송기호 3차장에 대해서는 "지난 1년 간 미국 관세 정책 변화 및 중동발 공급망 리스크 등 급변하는 통상 환경 속에서 중추적 역할을 수행해 왔다"라며 "앞으로도 경제 안보 정책의 연속성과 안정성을 유지하면서 새로운 안보 위협에 능동적이고 기민하게 대응해 나갈 것으로 기대한다"고 했다.강 실장은 이번 개편의 의미를 '국정운영 소통 배가 및 소통 강화'로 꼽았다.그는 관련 질문에 "지난 1년 국민주권정부는 내란에 따른 충격과 혼란을 극복하고 국민의 더 나은 삶을 위해서 쉼없이 달려왔고 일정 부분 상당한 성과를 거뒀다고 자평한다"며 "임기 2년 차를 맞이한 지금은 현재까지 낸 국정성과를 바탕으로 대체불가 대한민국을 만들어야 할 지점이라고 생각하고 있다"고 답했다.이어 "국정의 속도를 더 높여서 글로벌 외교안보 강국, 사회규범과 규칙이 지켜지는 정상사회, 그리고 국민의 삶을 지키는 데 힘을 다할 것"이라며 "신임 수석들께서 그런 절박한 심정으로 노력해주실 것이라 기대하고 있다"고 덧붙였다.'신임 홍보수석·민정수석에게 어떤 점을 기대하느냐'는 취지의 질문에는 "기존 홍보수석, 민정수석 두 분이 뭘 잘못했다는 것이 아니다"고 못 박았다. 그러면서 "지난 1년 동안 정상화에 많은 노력을 기울여 왔고 2년 차에는 좀 더 넓은 소통 능력이 필요하다는 데 인식을 같이 하게 됐다"고 설명했다.특히 "민정수석의 경우 중수청·공소청 관련된 문제들에 대해서도, 권력기관 분립에 대해서도 완성시킬 수 있는 적임자라고 판단했다는 점에 주목해 주시면 될 것 같다"고 밝혔다.이번 참모진 개편이 '소폭'이 아닌 '중폭'이라고도 강조했다. 강 실장은 관련 질문에 "AI 미래기획수석도 공석이기 때문에 곧 채워질 것"이라며 "중폭 이상의 청와대 인사 개편이 있었다고 보시는 게 맞다. 좀 더 개혁하고 좀 더 우리 스스로를 채찍질하는 데 게을리 하지 않겠다는 의지의 표명도 담겨 있다고 해석해 주시는 게 맞다"고 말했다.6.3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 낙선한 하정우 전 AI미래기획수석의 청와대 복귀설에 대해서는 "인사와 관련해 확정된 사실이 없다"며 "일부 보도가 난 것에 대해서는 확인해 드릴 수 없다는 게 더 정확한 표현"이라고 밝혔다.