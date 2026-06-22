깊이가 다른 고소함... 하동의 '진미'를 맛 본 반값여행

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"전라도와 경상도를 가로지르는 / 섬진강 줄기 따라 화개장터엔 / 아랫마을 하동 사람 윗마을 구례 사람 / 닷새마다 어우러져 장을 펼치네 /구경 한번 와 보세요 / 보기엔 그냥 시골 장터지만 / 있어야 할 건 다 있구요 / 없을 건 없답니다 화개장터..."

▲하동의 별미는 여행의 피로와 마음의 병까지 든든하게 채워주는 기분 최호림 관련영상보기

▲접시 한가득 푸짐하게 버무려진 새콤달콤한 재첩 회무침 최호림 관련영상보기

▲진짜 소가 반기는 최참판댁, 외양간에 살고 있는 진짜 소의 정겨운 모습 최호림 관련영상보기

▲소설 <토지>의 배경이자 이순신 장군의 백의종군로 였던 경남 하동 악양들의 평화로운 전경 최호림 관련영상보기

그간 '반값 여행' 정책의 혜택을 쏠쏠하게 누리며 내가 사는 전북 인근 지역 곳곳을 누볐다. 맨 처음 찾았던 전남 영광은 백제불교 최초도래지를 거닐며 동남아시아의 이국적인 정취를 물씬 느낄 수 있는 곳이었다. 이어 방문한 경남 합천에서는 수많은 영화와 드라마의 배경이 된 영상테마파크와 천년의 신비를 간직한 팔만대장경을 마주하며 다채로운 볼거리에 입을 다물지 못했다.하지만 여행의 진짜 묘미는 덤으로 따라오는 유명 맛집 탐방에 있었다. 그간 쌓인 일상의 스트레스가 뜨끈한 국물과 정갈한 찬 위로 눈 녹듯 사라지는 기분이었다. '반값'이라는 든든한 명분이 있으니, 평소 가격이 부담스러워 선뜻 지갑을 열지 못했던 고급 메뉴들도 한결 가벼운 마음으로 맛볼 수 있었다.지난 비 오는 토요일(20일), 나는 반값 여행에 선정된 경남 하동으로 향했다. 하동으로 들어서는 길목에서부터 머릿속에는 익숙한 한 대중가요의 가사가 끊임없이 맴돌았다.1988년 발표되어 영호남 화합의 상징이 된 가수 조영남의 명곡, 바로 <화개장터>다. 아무리 대중가요라지만 이렇게까지 특정 지역으로 향하는 길의 정취를 완벽하게 묘사할 수 있을까. 실제 마주한 하동의 화개장터는 노래 그 자체였고, 노래 또한 하동 그 자체였다.금강산도 식후경이라했던가. 출출해진 배를 달래기 위해 발걸음을 재촉했다. 목적지는 얼마 전 낙상 사고로 아쉽게 방송 활동을 내려놓아야 했던, 식객 허영만 화백​​이 극찬하고 간 하동의 한 재첩 백반집이었다. 오후 3시 30분까지만 영업을 하기에 마음이 내심 마음이 급했다.아내와 자리에 앉아 마주한 밥상은 입으로 다 열거하기조차 벅찬 하동의 진미들이 가득했다. 가장 먼저 눈길을 사로잡은 것은 '능성어 배다구'였다. 다금바리의 사촌 격이라는 능성어의 배를 갈라 정성껏 말린 뒤 구워낸 요리다. 여기에 하동의 진짜 향토음식인 '참게가리장'이 뚝배기에 담겨 걸쭉하게 끓어 올랐다. 참게를 통째로 갈아 다섯 가지 곡물가루와 함께 끓여낸 그 고소함은 깊이가 달랐다.백반상의 하이라이트는 '재첩회'였다. '그 작은 조개를 무슨 회로 먹느냐' 하겠지만, 새끼 손톱 반만 한 재첩을 일일이 까서 접시 가득 담아내기까지 들어갔을 음식점의 정성을 생각하면 젓가락을 멈출 수 없었다. 새콤달콤한 양념 버무림 속에서 씹히는 재첩은 하나도 남길 수 없는 감동 그 자체였다. 그저 재첩 하면 시원한 재첩국 정도로만 생각했던 내게 재첩을 활용한 다양한 요리는 하동이라는 지역이 가진 미식의 깊이를 다시금 깨닫게 해주는 신선한 충격이었다.청정 섬진강이 키워내고 잡아 올린 로컬 식재료들은 내 몸 뿐만 아니라 마음까지 채워주는 듯했다. 사실 지난 3년여의 시간 동안 나는 뇌경색으로 투병 하며 병원 침대에 옴짝달싹 못 한 채 세월을 보내고 있었다. 그 시간을 버텨내고 마주한 섬진강의 건강한 감칠맛은, 지난날의 아픔을 어루만져 주는 따스한 위로처럼 느껴졌다.아내 역시 대만족을 표하며 작은 재첩 알맹이를 하나하나 맛있게 입으로 밀어 넣었다. 1인당 3만 원, 둘이 합쳐 6만 원이라는 식사 비용이 나왔지만 지갑은 가벼웠다. 미리 스마트폰에 충전해 간 지역사랑상품권(제로페이)으로 간편하게 결제를 마쳤기 때문이다. '반값 여행' 지원 덕분에 이토록 후하고 만족스러운 보약 같은 식사를 결국 단돈 3만 원(1인 1만 5천 원)에 누린 셈이다.든든하게 배를 채운 뒤 이동한 곳은 박경리 작가의 대하소설 <토지>의 배경이자 드라마 촬영지인 평사리 '최참판댁'이었다. 드라마가 1987년에 방영되었으니 이미 40년 가량의 세월이 흘렀건만, 보존과 유지 상태가 무척 훌륭했다.방앗간의 물레방아가 돌면 실제로 떡방아가 찧어졌고, 멀리서 들려오는 우직한 소 울음소리는 녹음된 음향인 줄 알았는데 실제 소가 울고 있어 당황스러울 정도의 현실감이 있었다.때마침 세차게 내리던 비가 멈추고 하늘이 맑게 개기 시작했다. 푸른 하늘과 대비를 이루며 눈앞에 끝없이 펼쳐진 초록빛 대지는 눈이 시리도록 아름다웠다. 문득 이 아름다운 풍경이 과거 충무공 이순신 장군의 서글픈 눈물과 고난이 서린 '백의종군로'였다는 사실이 떠올랐다.역사 기록(향토문화전자대전)에 따르면, 1597년 5월 26일 비가 퍼붓듯이 내리던 날 이순신 장군은 온몸과 행장이 비에 흠뻑 젖은 채 바로 이곳 하동 악양면에 도착했다. 그 이튿날 거짓말처럼 날이 개자 장군은 아침에 젖은 옷을 바람에 걸어 말린 후 다시 길을 떠났다고 전해진다. 장군이 옷을 말리던 그 눈부신 들판이 바로 내 눈앞에 펼쳐진 '악양들(무딤이들)'인 셈이다.이순신 장군이 빗속을 헤치며 걸었던 그 길 위에서 파란 하늘을 바라보고 있자니, 묘하게도 서글픈 역사와 만감이 교차했다. 시선을 조금만 돌려 일제강점기를 바라보면, 이 맑고 푸른 대지에서 우리 민초들이 피땀 흘려 키워낸 곡물들을 일제가 무자비하게 강탈해 가고, 실제 우리 조상들이 모진 수모를 겪어야 했던 아픔이 겹쳐 보였기 때문이다."역사를 잊은 민족에게 미래는 없다"라는 말이 있다. 우리 선조들의 비극과 일제가 저지른 만행은 결코 미화되거나 다른 나라의 사례와 단순 비교해 저울질 당해서는 안 된다. 마땅히 지녀야 할 역사관이 흔들린다면 그것은 한 민족의 뿌리가 흔들리는 일과 다름없기 때문이다.관람을 마치고 주차장으로 내려오는 길, 한 가지 흥미롭고 합리적인 운영 방식을 발견했다. 최참판댁으로 향하는 길목에 조성된 상점과 음식점들을 지나치려면 반드시 매표소를 거쳐야 하는데, 이곳은 특별한 검표소나 차단벽 없이 표만 구매해 자유롭게 관람하도록 되어 있었다.만약 관람이 목적이 아니라 상점가에서의 식사나 용무를 위해 방문한 것이라면, 매표소에 이야기하고 관람료를 내지 않고 들어갈 수 있었다. 관광지임에도 현지 상인들과 상생하고 주민들을 배려한 따뜻한 행정이 돋보이는 대목이었다.이제 행복했던 반값 여행의 여정을 마무리하려 한다. 그간 병원 침대에 누워 '바깥 콧바람 좀 쐬고 싶다'며 안달이 났던 남편에게 아내가 선물해 준 이 귀한 시간은, 아내의 체력과 내 건강을 위해 이쯤에서 기분 좋게 매듭짓기로 했다.마지막으로 반값 여행 선정자들이 꼭 주의해야 할 점이 있다. 지자체마다 정산 시스템이 제각각이기 때문이다. 어떤 지역은 개인 카드로 먼저 결제한 후 사후 청구해야 하고, 또 어떤 곳은 제로페이 같은 지역사랑상품권에 돈을 충전해 쓰고 즉시 반값을 정산 받는 방식이다. 내가 다녀온 곳 중 영광군의 경우, 개인 카드를 먼저 사용하고 영수증을 첨부해 정산을 신청해야 했다.따라서 여행 전에 해당 지자체의 기준을 꼼꼼히 확인해야 한다. 안내문이 잘 부착된 곳도 많지만, '무조건 반값이 되겠거니' 하는 생각에 카드를 썼다가는 정산 과정에서 환급을 받지 못해 낭패를 볼 수도 있기 때문이다.