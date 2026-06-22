50명의 평범한 이름들을 눈에 담아둔 이유

큰사진보기 ▲정세랑 장편소설 <피프티 피플>얼굴도 모르는 사람들에게서 종종 '나'를 발견하게 되는 책이다. ⓒ 한세희 관련사진보기

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불안이 보통의 정서가 되어 버린 세상에서 평온한 일상을 꾸려가기란 생각보다 쉽지 않다. 혐오는 쉽고 인정은 각박하기만 하다. 어느 때보다 치열한 시대를 살아가고 있는 우리는 삶을 지켜내기 위해 저마다의 전쟁을 치르고 있다. 나 하나도 벅찰 때에는 주변과 타인을 챙길 여력조차 없다. 그렇게 무심하게 굴면서도 각종 사건 사고 소식이 TV에서 흘러나오면 누군가의 부모로, 누군가의 자식으로, 누군가의 친구로 여겨져 마음이 속절없이 무너지곤 한다. 일면식도 없는 사이지만 그들과 그들 곁에 남아 있는 사람들의 평안을 멀리서나마 빌게 된다.나인 듯 내가 아닌 듯 모르는 이들과 아주 잠깐 희미하게 연결되는 것 같은 기분. 소설 <피프티 피플>에서도 그런 묘한 연결감을 느낀 적 있다. 50명의 삶이 골고루 조명 받음으로써 모두가 주연이 되는 이 소설은 어디에선가 이미 본 것 같고 만난 것 같은 기시감을 내게 안겨주었다. 작품의 주무대가 병원일 뿐 그 안과 밖을 넘나드는 인물들의 삶은 자기 자리에서 엷은 빛을 내며 존재한다는 데서 현실을 살고 있는 우리와 동질성을 갖는다.때문인지 허구의 인물임을 알면서도 나란히 걷고 있다는 착각에 자주 빠졌다. 병원인과 환자, 그들의 가족과 친구, 직장 동료, 거기에서 한 다리 더 건너고 건넌 주변인까지 직업도 나이도 제각각인 사람들에게서 종종 '나'를 발견하기도 한다.이들을 통해 본 것은 무엇이었을까. 생각해 보면 나는 인생에서 어려운 시기를 보내고 있는 어떤 사람이 최대한 균형을 잡으려고 안간힘을 쓰는 모습에서 안심을 했던 것 같다. 좀 그래도 된다는 너그러운 포용, 지켜내고픈 가치를 위해서 내리게 되는 당신의 모든 선택이 결국 정답이라는 묵직한 지지. 페이지 곳곳에 살고 있는 수많은 영혼이 내게 건넨 메시지다.특히 각각의 인물이 가진 결핍에 마음이 동요 되었다. 책의 말을 빌려 하나씩 늘어놓다 보면 내게 있어 이미 지나갔거나 현재 겪고 있는 결핍을 덩달아 직면하게 된다. 위기, 허기, 뼈보다 붙이기 힘든 망가진 무언가, 위협, 등 뒤를 돌아보고야 마는 사람, 비극, 형편없음, 후회, 강인함, 추락하는 마음, 피로, 쉽게 이름 붙이지 못하겠는 요즘 감정들까지 나와 교집합을 이루는 것들에게 넌덜머리를 내면서 말이다.그렇게 스스로의 모자람에 질려하던 중 다행스럽게 <피프티 피플>을 만난 것이다. 자신의 결핍을 다루는 50인의 태도를 보며 인물에게서 닮고 싶은 면모를 조금씩 빌려오는 작업을 했다. 그건 마치 어떠한 흔들림 속에서도 벼텨낼 수 있는 생존 매뉴얼을 익히는 일과 같았다.불가항력의 사고를 겪고서 불행의 극단을 경험하다 묵묵히 삶의 궤도에 재진입하는 '장유라'를 보고 있으면 고요한 강인함이 떠오른다. 빗길에 미끄러진 화물차가 남편을 덮친 이후로 그녀는 비만 보아도 원통해 했다. 비가 오지 않았더라면, 제동 거리가 짧았더라면, 운전자가 핸들을 꺾었더라면 이런 일은 벌어지지 않았을 거라고 자꾸만 과거로 돌아가 사고 순간을 바로잡으려 했다. 미끄러진 화물차들을 원망하면서도 그녀는 광장에서 시위 중인 화물 연대를 그냥 지나치지 못한다. 하청 생태계의 실태를 까발리며 도로 위의 폭탄이 되기 싫다고 외치는 그들에게 장유라는 말없이 샌드위치가 담긴 봉투를 건넨다. 내 몫의 빵은 챙기지도 않은 채 빗길 위에서 오늘도 미끄러질 차를 걱정할 뿐이다. 그것은 어쩔 수 없는 비극을 다스리는 그녀만의 방법이기도 했다.위축되어 있는 시기를 지나 종국에는 내 자신에게도 정말 예쁘다고 말할 수 있을 정도로 성장한 '문영린'도 생각이 난다. 연애만 하면 무너지고 마는 영린에게 새엄마의 셀프 필터링 능력은 그녀가 자존감을 회복하는 데 큰 기여를 했다. 부정적인 것을 더 이상 확대 해석하지 않고 편하게 흘려보내는 자세. 타인에게 고정되어 있던 시선을 다시 나에게로 돌리는 일의 중요성. 문영린으로부터 내가 배운 점이다.병원에서 이송기사로 일하던 '서연모'가 호감을 느낀 여자에게 했던 말도 잊혀지지 않는다. 회식 자리에서 맞은 편에 앉아 있던 지은과 어떻게든 대화를 이어나가고 싶어서 뱉은 말이었겠지만 그 말은 결국 늘 조마조마한 마음으로 살고 있는 나에게 닿게 되었다. 처음 좋아하게 된 걸 계속 좋아하지 않게 되어도 괜찮다는 그 말이 꽤 울림있게 다가왔다. 다음 걸 또 찾으면 된다는 그의 말은 지금도 내 가슴 안에 살고 있다.실로 단단하고 투명한 걸음들이다. 그렇게 걸어 나가기까지 이들에게 얼마나 많은 부침이 있었을지 헤아려 본다. 유라, 영린, 연모를 비롯한 '피프티 피플'의 결핍을 마주하며 나는 우리 모두가 얼마나 자신의 삶에 애착이 있는지 또 한 번 실감했다. 그리고 불행을 느끼는 그 기저에는 정말로 잘살고 싶은 마음 또한 존재한다는 것을 깨닫게 되었다.낯설면서도 익숙한 영혼들과 함께 흔들린 시간이었다. 소중한 한 사람 한 사람의 이름 덕분에 나도 내 자리에서 잘 지내는 일에 힘쓰고 싶어졌다. 다른 이의 안녕을 빌어주는 일은 곧 내 안녕을 바라는 일과 같기에, 얼마 안 가서 잊힐 50명의 평범한 이름들을 찬찬히 눈에 담아 본다. 서로 닮은 우리가 정말로 편안하고 행복해지기를 바라며.