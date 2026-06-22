이 시대 청춘의 베스트셀러, 이유를 생각해봤다

"만약 네가 먼저 죽는다면 나는 너를 먹을 거야. ... 그래야 너 없이도 죽지 않고 살 수 있을 거야."

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"구는 길바닥에서 죽었다. 무엇이 구를 죽였는가. 나는 사람이길 원하는가."

큰사진보기 ▲'구의 증명' 리커버판 표지저자, 최진영 ⓒ 은행나무 관련사진보기

"행복하자고 같이 있자는 게 아니야. 불행해도 괜찮으니까 같이 있자는 거지."

"그건 아니고, 그건 힘들고, 그건 말이 안 되고, 그게 말처럼 쉬운 게 아니고, 대부분의 문장이 그렇게 시작되거나 끝났다. 그들의 이야기를 듣는 것만으로도 깊은 무력감에 빠졌다. 아직 아무것도 시작하지 않았는데도 실패는 예정되어있는 것 같고, 할 수 있는 일은 정해져 있는 것 같고, 그래서 이미 진 것 같았다."

"네가 사라지도록 두고 보진 않을 거야. 살아남을 거야. 살아서 너를 기억할 거야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

이 책은 읽기 시작했을 땐 이미 한창 입소문을 탄 지 오래였다. 인스타그램에서도 책을 소개하는 쇼츠가 많이 돌아다니고 있었고, 오프라인 서점 매대에도 해당 책은 언제나 한 자리를 굳건하게 차지하고 있었다.처음 <구의 증명>이 인기를 끌기 시작했을 때, 먼저 손이 가진 않았다. 다만 다소 의아했다. 이 책의 최초 발매일은 2015년으로 이미 세상에 나온 지 적지 않은 시간이 흐른 상태였다. 그러나 2021년 하반기부터 인스타그램을 중심으로 화제가 되더니, 2022년을 기점으로 유튜브 등에서 인기가 크게 올랐다. 이 뜨거운 주목에 힘입어, 출판사 은행나무는 2023년에 리커버 개정판을 발행하기에 이른다. 어째서 이 책은 갑자기 젊은 세대의 인기를 얻고 이렇게 베스트셀러 목록에 올랐을까? 어째서 이 인기는 2026년까지 꾸준한가? 이런 잔잔한 호기심이 <구의 증명>을 들어 올리도록 만들었다.<구의 증명>을 상징하는 대사다. 식인이라는 자극적인 소재를 내포한 이 두 문장은 이 이야기가 단순한 로맨스는 아니라는 사실을 암시한다. 해당 문장은 SNS에서 해당 서적을 홍보하는 게시물 곳곳에 자주 인용되면서 독서가들에게 각인되었다. 이런 점이 <구의 증명>의 역주행을 모두 설명할 수 있을까? 책을 읽으면서 그걸로 끝이 아니었음을 알 수 있었다.<구의 증명>은 남주인공 '구'와 여주인공 '남이'의 관계와 사랑을 다룬다. 소설은 전반적으로 '구'와 '남이'의 관계를 유년기부터 성인기까지 시간별로 나눠서 보여준다. 서로 순애(純愛)를 바치는 양측의 시선을 번갈아 가며 전개되는 줄거리는 현재 시점을 배경으로 한다. 그러나 이야기는 두 사람의 과거로 되돌아가 지금에 이르기까지의 시간을 보여준다. 같은 시간대 사건을 바라보는 다른 관점은 그때 당시 가졌던 의문을 품고 있다.왜 그랬는지, 왜 그래야만 했는지, 물음은 풀리지 않고 꼬리를 물고 이어진다. 이에 대한 답은 당사자들의 서술 속에서 설명된다. 독자들에게 '구'는 '남이'의 의문을 해소해주고, '남이'는 '구'의 의문을 해소해준다. 이 답변이 서로를 향해 가는 일은 없다. 그럼에도 서로를 향한 사랑은 끊어지지 않는다. 쌓인 의문과 그로 인한 고난은 두 사람을 힘들게 했지만 함께하는 것을 포기하지 않는 모습은 책에서 보여주는 사랑의 형태를 잘 반영한다.사랑과 행복은 동의어가 아니다. 자신으로 인해 '담이'가 불행해질 것을 두려워하는 '구'는 그를 밀어내기도 하지만 '담이'는 위의 대사를 하며 동반을 택한다. 사랑과 고통은 함께할 수밖에 없는 관계라는 사실을 그는 이미 알고 있었다. 그렇기에 '담이'는 '구'의 곁에 붙어있기를 망설이지 않았다.작가가 풀어주는 전개 속에서 '구'와 '담이'의 인생은 아름답지만은 않다. 그러나 두 사람의 회상은 그 사이에 아름다운 순간이 끼어들어 있음을 독자들에게 분명히 보여준다. 전체적으로 볼 때 이 둘의 삶과 사랑은 비극에 가깝지만, 불행만으로 점철되어 있진 않았다. '담이'의 말대로 함께해서 불행하더라도, 그 사실 자체만으로 괜찮을 수 있다는 메시지는 작중 전반에 흐르고 있다. 남녀 간의 사랑을 비롯한 인간관계가 행복해지기 위한 수단이라고 생각하는 사람들의 통념을 부수는 이 한마디는 사람 간 관계로 고통 받는 젊은 세대들에게 와 닿을 수 있는 포인트가 아니었을까 싶다.둘 중 하나가 먼저 죽으면 상대를 먹어 하나가 되겠다는 극단적이고 애절한 사랑은 일부 독자들에겐 거부감을 주기도 한다. 실제로 화제성에 호기심이 들어 이 책을 읽었다가 소재의 자극성으로 불쾌해졌다는 후기도 종종 존재했다. 이렇게 호불호가 갈리는 내용에도 불구하고 젊은 독자들에게 강한 반향을 부른 원인은 무엇인가?인생에 대한 걱정을 잘 전달한 문장 덕분으로 추정된다. 작중 두 주인공은 각자 고난을 떠안고 있다. '구'의 인생은 부모로부터 떠넘겨진 거대한 빚으로 빚쟁이와 돈의 압박에 시달린다. '담이'는 빚은 없지만 잊을 만하면 찾아오는 가까운 이와 가족의 죽음으로 트라우마를 겪는다. 이 둘에게 미래란 기대보단 불안을 먼저 부르는 시간이다.청년 취업난, 치솟는 물가 등, 여러모로 각박하다고 평가받는 현재에서 이 둘이 겪는 아픔과 불안, 이로 인한 심리적인 방황은 청년층에게 공감을 부른다. 식인이라는 화제성 있는 요소는 분명 독자의 첫 눈길을 끈다. 그러나 <구의 증명>이 현재 인기를 끈 요인은 따로 있다. 작가는 불안정한 청춘의 삶과 사랑을 섬세한 문장으로 그려낸다. 이 땅 곳곳에서 살아가고 있는 '구'와 '담이'와 같은 나이대의 젊은 독자들은 이를 읽어내려가며 공명할 수 있다.가난, 폭력, 죽음에는 이유가 없었다. 작중 '구'와 '담이'를 괴롭히는 불행은 그들이 택한 적도 없었고, 그들이 자초한 일도 아니었다. 흔히 찾아오는 고난에 원인을 찾으려고 하지만 이는 어떻게 보면 무의미하다. 일반적인 희망과는 다르게 세상은 알려진 순리, 선한 마음, 혹은 노력으로 순환되지 않기 때문이다. 청년층에겐 이런 사회는 불합리하게 다가온다. 그래서 현재 한국이 그들에게 각박한 평가를 듣는다.<구의 증명>은 이런 차가운 세상 속에서도 서로의 상처를 보듬으며 함께하려는 사랑 이야기를 사회에서 금기시되는 행위를 통해 묻는다. 이런 불합리성 속에서 옳고 그름이 있느냐고. 인간성과 야만성을 구분 짓는 사회의 잣대가 의미가 있는 것이냐고. 죽은 연인을 먹으면서 눈물 흘리는 주인공의 모습은 냉혹한 세상을 향한 고통스럽고 슬픈 항의였다. 끝까지 살겠노라고 다짐하며, 악착같이 사랑의 기억을 보존하려는 그 모습에서 청춘의 한(恨)이 엿보였다.오늘날의 많은 젊은 독자들이 <구의 증명>을 잡은 이유도 여기에 있을지 모른다. 미래, 인간관계, 사랑. 모든 것이 미궁 속에 빠진 시대를 살아가는 세대에게 이 소설은 함께하면 행복해진다는 약속을 하진 않는다. 대신 불행해도 괜찮기에 함께한다는 답을 말한다. 이것이 이 작품이 현재 와서 다시 사랑받는 이유 아닐까.