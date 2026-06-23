비가 내려 더욱 특별했던 종묘에서의 시간

겨울 어느 날, 눈이 내려 정전의 지붕이 하얗게 덮일 때 종묘는 거대한 수묵 진경산수화와 같은 명장면을 연출한다. 건축으로 이런 침묵의 공간을 만들어냈다는 것은 거의 기적에 가깝다고 했던, 그 정전의 지붕과 월대가 온통 눈에 덮여 흰빛을 발하고 있을 것이다. - 유홍준, <나의 문화유산답사기, 서울편 1>에서

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"거기도 비 오죠?"

"응. 비 오니 너무 좋다. 빗소리도 좋고..."

"나이가 드니 비가 더 좋아지네요. 차분하고 고요하니..."

"저기, 길 중앙에 돌로 된 세 갈래 길이 보이지. 그 가운데 길은 신도라고 해서 왕의 혼령이 걷는 길이니까 그쪽으로 걸으면 안돼요."

큰사진보기 ▲종묘를 향해 걷는 길에 유월 수목이 싱그럽다. 비 내리는 날 연못은 운치를 더한다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"음~, 규모가 정말 크네. 아마도 단일 건축물로는 제일 크지 않을까 싶네."

▲비 오는 날 종묘 이정미 관련영상보기

큰사진보기 ▲종묘제례에서 행해지는 춤. 원래는 64명인데 비가 내려 8명의 춤사위를 감상할 수 있었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

종묘제례는 돌아가신 분을 추모하는 슬픔의 제례가 아니라 유교의 종교의식인 동시에 국가의 존립 근거를 확인시켜주는 국가 의식이다. 장사지내는 흉례(凶禮)가 아니라 오늘을 축복하는 길례(吉禮)인 것이다. 그래서 종묘제례에는 노래와 춤과 음악이 함께 어우러진다. - 유홍준, <나의 문화유산답사기, 서울편 1>에서

지난 토요일(20일) 서울 종묘에 다녀왔다. 오래 전 종묘를 찾은 후 얼마간의 시간이 지났을까. 내 머릿속의 종묘는 유홍준의 <나의 문화유산답사기, 서울편 1> 에 실린, 하얗게 눈 덮인 풍경 안에 있었다. 그 모습이 극도로 고요하고 차분하여 나도 모르게 숨죽이게 되는 풍경. 그 넓은 공간에 소리없이 쌓이는 눈, 누구에게도 허락되지 않은 시간이 하얗게 축적되어 그려내는 깊은 침묵, 그리고 장엄함.책 속 한 페이지를 차지하며 펼쳐진 눈 덮인 종묘의 모습을 한참 바라보았던 기억이다. 알 수 없는 위로와 평화가 가슴 속 깊이 전해져서 그 페이지를 찰칵 담고서는 가끔 꺼내보곤 했다. 그때부터였던 것 같다. '어느 날 우연히, 아니 운좋게도 눈이 오거나 비 오는 날 서울에 있다면 종묘를 보리라' 생각했다.지난주 내내 때이른 더위에 조금은 지쳤는데, 반갑게도 토요일은 제법 세찬 비가 내릴 거라는 예보였다. 덕분에 30도를 웃돌던 기온이 최고기온 25도에 그칠 거란다. 주말을 시작하는 마음이 가벼워졌다. 토요일 아침 8시를 조금 넘긴 시간에 지인으로부터 전화가 걸려왔다.주말 이른 시간에 오랜만에 걸려온 전화라 '무슨 일 있나 '하고 놀랐는데, 비 얘기로 시작해 이런 저런 근황들이 이어졌다. 그렇다. 날씨는 그날의 마음까지 바꾼다. 하물며 풍경은 말할 것도 없다.지긋지긋한 축농증 진료 차 서울에 왔는데, 토요일 종일토록 비가 내릴 거란다. 그것도 제법 세찬 비가. 이때다. 우산을 받쳐 들고 종묘를 보리라. 비님 오시니 사람들은 적을 테고. 비 오는 날 종묘는 어떤 모습일까. 하얀 눈이 내려앉은 그 고요와 침묵과 장엄함을 그대로, 아니 또 다른 종묘의 얼굴을 볼 수 있을까.남편과 나는 짐을 챙겨 숙소를 나왔다. 촉촉하게 젖은 거리, 건물들, 바짓가랭이를 적시는 빗줄기, 싱그러운 유월의 가로수. 비에 함박 젖은 도시는 시원하고 운치가 있었다. 지하철에서 내려 종묘를 향해 난 길 양 옆으로 밤 동안 늦도록 꽤나 어수선했을, 아직 깊은 잠에 빠진 상가들을 스치며 걸었다. 그 사이 하얀 김이 모락모락 피어오르는 따끈한 국물에 꼬치 어묵이 잘 불어 맛있어 보이는 허름한 가게가 눈에 띄었다. 남편은 "나중에 나오는 길에 하나 먹자"며 반가움을 드러냈다. '비 오는 날 제맛이지' 생각하며 발걸음을 재촉했다.비가 와서 한산하겠지 했는데, 이른 시간인데도 매표소 앞에는 사람들로 제법 붐볐다. 삼삼오오 그룹을 지어 견학 온 초등학생들, 어르신들, 외국인들 모습도 보였다. 물품보관함에 짐을 넣고 정문에 서서 고개를 들고 시선을 멀리 던지며 정전을 향해 난 길을 조망했다.초등학생 그룹을 인솔해 오신 선생님의 친절한 설명이었다. '신도' 오른쪽은 왕이 다니는 '어로', 왼쪽은 세자가 다니는 '세자로'이다. 일반 관광객은 그 길을 피해 걷는 것이 일반적이다. 길 오른쪽 옆 연못에는 쉴 새 없이 빗방울이 수면을 간지럽히고 있었다. 괜스레 마음이 고요해졌다. 왠지 조용해야 할 것만 같아서 우리는 누가 먼저라 할 것도 없이 입을 다물었다. 길과 나무와 비를 바라보며 정전을 향해 한 걸음 한 걸음 옮겼다.담벼락 위로 종묘의 머릿부분이 보이자 역사가 전공인 남편은 눈을 반짝이며 경이로워 했다. 정문으로 난 계단을 올랐다. 우리는 말을 잊은 채로 얼마간 눈앞에 수평으로 길게 앉은 정전을, 끊임없이 사선으로 떨어지는 비를, 빗속에 고요히 침묵하는 정전을 바라보았다. 뭐랄까. 하염없이 바라보는 것 외엔 아무것도 할 수 없을 것 같은 순간. 아니 아무것도 하면 안 될 것 같은 그런 순간.조선왕조 500년 역사가 고스란히 응축된 이 엄숙한 공간에 비는 쉼없이 사선을 긋는다. 하얗게 흐린 하늘, 초록의 숲, 수평으로 길게 이어진 지붕, 빨간 기둥, 굳게 닫힌 감실 그리고 드넓고 평평한 박석 마당. 극도로 절제된 미학에서 오는 거룩함, 비장함, 슬픔, 장엄함, 엄숙함과 같은 깊은 감정에 감싸인다.침묵하며 자리를 떠나지 못하고 선 우리 부부가 인상적이었는지, 비 오는 날 종묘의 모습을 연신 담고 계시던 사진 작가님이 사진을 찍어 주겠다며 말을 걸었다. 덕분에 특별한 기념 사진을 갖게 되었다. 우산을 쓰고 너른 박석 위를 천천히 걸어 보았다. 빗물이 고이지 않도록 설계되었다는 유홍준 님의 말이 떠올랐다. 종묘라면 '유교'의 상징이고, 종갓집에 시집 와서 고생한 나의 엄마를 비롯해 제사 문화에 진절머리가 난 우리의 며느리들은 부정적인 감정이 슬며시 고개를 들기도 하는 것이 종묘이기도 하다. 나 또한 곁에서 엄마의 고생을 셀 수 없이 보았기에 이런 감정에서 자유로울 수 없다. 그런 나이지만 재미있게도, 나도 모르는 사이 두 손을 모았다. 이 정전 앞에서. 우산을 받쳐 든 채로. '조상님, 우리나라 잘 보살펴 주세요' 하고 말이다.박석 위를 거닐며 자리를 떠나지 못하고 있는데, 한 여성분이 다가오시더니 '영녕전'에서 종묘제례 재현이 막 시작된다고 알려 주었다. "오신 김에 보시고 가세요" 하셨다. 우리는 횡재라도 만난 듯 기뻐하며 고마움을 전했다. 얼른 서둘러 '영녕전'으로 향했다. 제례 재현은 비가 와서 간소하게 진행된다고 했다.현재 종묘제례는 국가 무형유산 전승 차원에서 매년 5월 첫째 주 일요일과 11월 첫째 주 토요일에 봉행되고 있다. 정기 의례에 비할 수는 없지만 전통 제복을 입은 제관의 모습, 춤, 제례에 사용되는 악기 등을 실물 영접할 수 있어 행운이었다. 깊은 울림이 있는 제관의 목소리와 은은하게 울려 퍼지는 종묘제례악, 느린 몸동작으로 그려내는 우아한 춤사위, 살푼 흩어지는 비. 한데 어우러져 아름다운 시간이 그렇게 흐르고 있었다.장마의 계절이 가까웠다. 비 내리는 날, 운 좋게 서울에 있다면, 종묘에 가보면 좋겠다. 그것이 무엇이든, 종묘는 아마 당신에게 필요한 위안, 위로를 선사할 것이다.