6.25 참전용사 아버지가 70년 간직한 종이에 담긴 것

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"나는 명예 일국으로 제대 했다."

큰사진보기 ▲앞면 흐릿한 아버지 사진. 뒷면 명예 一國 ⓒ 강미순 관련사진보기

큰사진보기 ▲50년 만에 받은 국가유공자증서 6.25 60주기에 받은 호국영웅기장증 ⓒ 강미순 관련사진보기

가끔 꺼내 보는 아버지 유품이 있다. 세월의 흔적이 묻어 나는 작은 종이다. 복사본 같은데, 요즘엔 볼 수 없는 종이 질감이다. 모서리가 찢어지고 글씨도 흐릿해졌지만, 아버지가 무려 70년 넘게 간직해오신 '명예제대증'이다.'명예제대증'에는 스무 살 이전의 젊은 아버지 모습이 담겨 있다. 이제는 흐릿하게 윤곽만 남았다. 날짜는 단기 4286년으로 표기돼 있다. 서기로 환산해 보니, 1953년이었다. 휴전 협정이 체결된 해다. 작은 종이 한 장은 암흑의 시절, 아버지가 청춘을 바쳐 나라를 지켜낸 한 군인으로 역사의 현장에 있었음을 보여 주는 증표가 되었다.뒷면의 표기를 자세히 들여다보니, 이전에는 무심히 지나쳤던 게 눈에 들어왔다. '一國'이라는 한자였다. 아버지가 군대 이야기만 나오면 빼놓지 않고 하셨던 말.그 근거를 발견해 낸 기분이었다.아버지가 고이 간직하셨던 낡고 빛바랜 작은 종이를 보고 있으면, 그와 관련된 일화가 떠오른다.27년 전, 70세가 된 아버지는 국가 유공자 등록 신청을 하셨다. 제대 후 50년 가까이 지난 뒤였다. 늦어도 너무 늦은 감이 없지 않았다. 무엇보다 국가유공자로 등록하고 상이 등급까지 인정 받으려면, 전쟁 중 입은 부상이 현재까지도 영향을 받고 있다는 인과 관계를 증명해야 한다. 군복무 중 다친 게 분명한데도 입증하기가 쉽지 않았다. 당시의 병상 일지와 진료 기록이 제대로 작성되지 않거나 누락된 사례가 적지 않았던 이유였다. 개인이 국가를 상대로 하는 길고도 힘든 싸움처럼 보였다.아버지처럼 수십 년의 세월이 흘러서 국가유공자 신청한 사례를 찾아보았다. 여러 기사들에 소개 된 대부분의 사례는 6.25 참전 유공자 본인이 돌아가신 뒤, 유족과 관련 단체의 노력으로 명예를 회복한 경우였다. 최근에는 미등록 6.25 참전 유공자를 발굴하고 유족 예우 확대 등을 다룬 관련 보도가 많아지고 있다.아버지는 6.25전쟁 참전 중 입은 부상으로 평생 후유증에 시달리셨다. 특히 뇌경색으로 인한 편마비 증상은 나이가 들수록 재발 빈도가 높아졌다. 그런 몸으로 예순을 훌쩍 넘긴 연세에도 막내딸이 대학을 졸업할 때까지 일 하셨다. 그러다 보니, 아버지는 변변한 노후 대책을 마련하지 못했다. 의료 혜택이라도 받으려고 70대에 접어들어 국가유공자 신청을 결심하셨다.국가유공자 등록은 간단하지 않았다. 복잡한 행정 절차를 밟고 까다로운 심사를 통과 해야 했다. 특히 아버지가 소중히 간직했던 '명예 1국' 제대증은 '프리패스'가 되어 주지 않았다. 중요한 증빙 자료가 될 수는 있었지만, 충분하지 않았다.아버지가 국가보훈부에서 받아온 국가유공자 신청 서식에는 수기로 작성해야 할 부분이 열 장이 넘었다. 평생 몸을 쓰는 기능인으로 살아온 아버지에게 글로 무언가를 체계적으로 정리하는 일은 쉽지 않았다.아버지가 내게 서류 작업을 도와 달라고 해서 무척 당황스러웠던 기억이 난다. 아버지는 내게 도움을 청했던 적이 한번도 없었다. 그리고, 글씨체가 멋지고 군대 경험까지 있는 오빠를 놔두고 왜 하필 나였는지는 지금도 잘 모르겠다. 아무튼 나는 아버지 인생의 마지막 과업에 작은 힘을 보태게 되었다.50년 전 아버지가 배속되었던 부대, 참여했던 전투에 대해 아버지는 마치 어제 겪었던 일처럼 생생하게 구술했다. 나는 받아 적고 재차 확인만 하면 됐다. 아버지가 풀어 놓는 전쟁 이야기는 끝이 없었다. 6.25 전쟁이 터지자마자 사병으로 입대해 3년 동안 복무했던 것. 총상을 입고 병장으로 명예 제대까지. 아버지가 겪었던 전쟁은 몇 장의 기록으로 요약하기란 불가능해 보였다.아버지는 힘들게 서류 작업을 마친 뒤 병원에서 받은 진단서를 첨부해 관련 부서에 제출했다. 2000년 이후에는 일반 병원의 진단서도 허용되었지만, 최종 상이 등급 판정은 보훈부의 심사로 판결 났다. 아버지는 심사관 앞에 서서 어떤 질문을 받고 어떻게 답했는지, 내게 자세히 들려주지 않았다. 겉으로는 무덤덤 하고 홀가분한 표정이었지만, 결과를 기다리는 동안 무척 긴장되고 떨렸을 거라고 짐작된다. 50년을 넘게 기다렸지만, 심사 결과를 기다리는 반년은 더 길게 느껴졌을 것이다.50년 하고 7개월을 더 기다린 끝에 아버지는 국가 유공자로 인정받았다.아버지가 생전에 6.25 전쟁 이야기를 자주 하셨지만 깊이 관심을 가지거나, 그 의미를 제대로 헤아리지 못했다. 아버지의 증언을 받아 적었던 26년 전의 기억마저 희미해졌다. 그런데, "명예 '일국('제1국민역'으로 추정)'으로 제대했다"는 아버지의 말이 자꾸만 내 마음에 걸렸다. 국가가 그 희생과 공로를 인정해 주지 않았던 긴 시간, '명예 일국 제대증'은 아버지에게 견뎌낼 힘이 되어 준 것만 같아서.나는 최근에야 아버지의 병적 기록을 찾아보기로 했다. 국가보훈부에 먼저 문의해 봤지만, 자세한 사항은 병무청에 문의하라는 안내를 받았다. 이후 관련 부서의 담당자와 통화하며 그에 대한 설명을 듣게 되었다. 6.25 참전자의 원본 종이 병적부가 대부분 훼손, 분실 되었다고 한다. 마이크로필름에 보관된 병적 기록을 판독하고 전산화하여 공식 기록으로 되살리긴 했으나, 생략된 기록이 있을 거라고. 그래도 신청해 두었다.나라를 위해 목숨을 걸고 싸웠지만, 명예를 회복하기 위한 과정은 또 다른 싸움이었다. 특히 노인이 된 제대 군인 개인이 국가를 상대로 복잡한 행정 절차를 밟아야 하는 일은 정보 부족과 까다로운 심사 탓에 이중의 고통을 주었다. 그 무엇으로도 그 시간을 보상 받을 수 없겠지만, 그나마 아버지는 반세기 만에 명예를 되찾고 오랜 한을 풀어냈다. 아버지는 지난 2023년, 평안히 눈을 감으셨다.아버지 생신이 다가온다. 20대 초반에는 전쟁터에서 생신을 보냈을 걸 생각하니 가슴이 먹먹해진다. 이제는 아버지의 명예로운 희생을 되새기는 6.25와 아버지의 생신인 6월 26일을 함께 기념할 수 있게 되어 감사한 마음이다.