당진맥주도 즐기고... 순성왕매실축제에 관광객 북적

큰사진보기 ▲최고의 왕매실 찾기 콘테스트에 참가한 시민이 MC와 함께 왕매실의 크기와 품질을 비교하고 있다. 우승자에게는 당진맥주가 경품으로 증정됐으며, 축제장을 찾은 방문객들은 룰렛 이벤트 부스에 참여해 다양한 선물을 받으며 즐거운 시간을 보냈다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진 K-POP 스트릿댄스 전문학원 올라운드아카데미 오디션반 DIA(디아) 팀이 역동적인 퍼포먼스를 선보이며 축제장의 열기를 한껏 끌어올렸다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이와 함께 축제를 찾은 한 어머니가 '당진 명소 다섯 곳 말하기' 이벤트에 참여해 선물을 받은 뒤 즐거운 추억을 남기고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲캘리그라피 체험 부스에 참여한 시민들이 직접 쓴 작품을 들고 기념사진을 촬영하며 특별한 추억을 쌓고 인증샷을 남겼다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 20일 충남 당진시 순성면 왕매실영농조합법인 행사장 광장에서 열린 제17회 순성왕매실&당진맥주축제가 왕매실과 당진 최초의 수제맥주를 앞세운 다채로운 체험과 공연으로 시민과 관광객들의 발길을 모았다. 이어 올해 축제는 '와~ WOW! 충남이면 충분해, 2025~2026 충남 방문의 해'와 연계해 진행되며 지역 농산물의 가치와 당진의 여름 정취를 함께 알리는 장으로 마련됐다. 행사장에는 서울과 세종, 대전, 홍성 등 전국 각지에서 방문객들이 찾아와 축제를 즐겼다.축제장 곳곳에서는 왕매실을 주제로 한 다양한 체험 프로그램이 운영됐다. 왕매실 직거래 장터를 비롯해 매실 머핀 만들기, 매실청 담그기, 매실 따기 체험, 남원천 매실 따기 체험, 탄소중립 나무놀이터 등이 마련돼 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 또한 매실액과 매실장아찌를 비롯해 마늘, 양파 등 지역 농·특산물 판매장과 먹거리 부스에도 많은 인파가 몰리며 지역경제 활성화에도 힘을 보탰다.광장에서는 한편 공연 무대 역시 하루 종일 이어졌다. 당진 순성중학교 밴드부의 식전 공연을 시작으로 지역 동호회와 생활음악인들의 무대가 펼쳐졌으며, 오후에는 당진 K-POP 스트릿댄스 전문학원 올라운드아카데미 오디션반 DIA(디아) 팀이 역동적인 퍼포먼스로 관객들의 시선을 사로잡았다. 이어 K-POP 댄스 공연, 싱어송라이터 Jmoomx 무대, 당진생활음악인협회와 당진시학원연합회 밴드팀 공연, 스트릿댄스팀 KKAL의 무대가 차례로 이어지며 축제 열기를 한층 끌어올렸다.행사장에서는 시민 참여형 프로그램도 큰 인기를 끌었다. 특히 '당진 맥주 빨리 마시기 대회'는 참가자들의 승부욕과 관람객들의 응원이 어우러지며 현장을 웃음바다로 만들었다. 무엇보다 세종시에서 축제를 찾은 한 부부는 당진맥주 빨리 마시기 대회에 함께 참가해 관람객들의 응원을 한몸에 받았다. 치열한 경쟁 끝에 아내가 1등, 남편이 3등을 차지하자 부부는 서로를 축하하며 환한 웃음을 지었다.우승자들에게는 푸짐한 경품이 전달돼 축제의 즐거움을 더했다. 이와 함께 진행된 '최고의 왕매실 찾기 콘테스트'에서는 참가자들이 직접 선별한 왕매실의 크기와 품질을 겨루며 흥미를 더했으며, 당첨자들에게는 순성브루어리에서 준비한 사은품이 제공돼 큰 호응을 얻었다.순성왕매실영농조합법인 관계자는 "매실 수확철에 맞춰 열린 이번 축제는 지역 농민들이 정성껏 키운 왕매실을 직접 소개하고 소비자들과 만날 수 있는 소중한 자리였다"며 "서울과 세종, 대전 등 전국 각지에서 가족 단위로 찾아온 방문객들이 매실을 맛보고 체험하며 즐거워하는 모습을 보니 축제를 준비한 보람을 느낀다"고 말했다.이어 "왕매실과 당진맥주라는 지역 자원을 활용해 순성만의 특색 있는 축제를 만들어가고 있다"며 "앞으로도 지역경제 활성화는 물론, 당진을 찾는 관광객들에게 좋은 추억을 선사하는 축제가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.아울러 당진 지역 대표 여름축제로 자리매김한 순성왕매실&당진맥주축제는 2021년부터 순성왕매실과 당진 최초의 수제맥주인 당진맥주를 연계해 지역 농업과 관광, 문화를 잇는 축제로 성장해 왔다. 이날 축제장에서는 매실청 담그기, 매화꽃비술빵만들기, 탄소중립나무놀이터, 남원천매실따기 체험을 비롯한 다양한 체험 프로그램과 시원한 당진맥주, 다채로운 공연이 어우러지며 초여름의 정취를 즐기려는 시민과 관광객들의 발길이 이어졌다.